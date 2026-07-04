От патриотических флешмобов до праздничных концертов - Минск отметил День Независимости

Ярко и насыщенно, радушно и мирно город-герой Минск отметил День Независимости. Торжество с героической летописью в 82 года - в оформлении города, творческих признаниях и сердцах людей.

Десятки праздничных локаций 3 июля развернулись по всей столице.

Праздничная программа в каждом районе Минска

От патриотических флешмобов и выставок ремесленников до интерактивных площадок и праздничных концертов. Нарядный и величественный - город-герой Минск погружен в праздничную атмосферу.

Десятки праздничных локаций развернулись по всей столице. Концертная программа "Вместе за Беларусь!" у Дворца спорта от мастеров эстрады, юных артистов и танцевальных ансамблей стала настоящим мегашоу продолжительностью 9 часов.

Героическая летопись страны органично вплетена в канву торжества. Главный визуальный акцент - на исторической реконструкции по сюжетам картин, посвященных Дню Независимости Беларуси.

Наталья Русецкая, главный режиссер ГУ "Минскконцерт":

"Каждый тематический эпизод начинается с изображения трансляции картины белорусского художника. Картина оживает. Герои картины, люди, которые нарисованы, они оживают, потом исчезают, уходят с картины и живые появляются на сцене".

Парк Победы вновь бережно хранит связь поколений. На его аллеях развернулась масштабная экспозиция военной техники. В воздухе плывут знакомые, родные мотивы песен военных лет, возвращающие нас к истокам мужества.

Музыкальная программа в Верхнем городе

Исторический центр Минска - Верхний город - пропитан красотой живого звучания. 45 колоритных композиций, 20 сольных исполнителей и 2 музыкальных отделения. Это душевная программа "Мелодии родной земли".

Елена Родионова, художественный руководитель ГУ "Минскконцерт":

"Это музыкальное наследие нашей страны. Наши белорусские композиторы внесли в свою музыку именно эту любовь к Родине. Любовь к своей стране, любовь к людям, и это все отразится в нашем концерте".

Мощь живого инструментального звучания - в исполнении Национального Президентского оркестра Республики Беларусь.

Виталий Кульбаков, главный дирижер Национального Президентского оркестра Республики Беларусь:

"Были флешмобы, люди вставали в польку, плясали. Было очень весело. Пели с нами "Малиновку" под оркестр. В этот праздничный день мы поднимаем людям настроение".