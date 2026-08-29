От пера до автомата: как участники "Военкора-2026" проверяли себя на прочность

В Беларуси прошли тактико-специальные учения "Военкор-2026". О том, как журналисты проходили огневую подготовку, психологическую полосу препятствий и комплексные полевые испытания, - в проекте "Война и мир".

На полигоне пахло порохом, в ушах звенело от выстрелов. Участники отрабатывали навыки, которые могут пригодиться в опасных зонах: от обращения с оружием до действий при подрыве, эвакуации и ночевки в полевых условиях.

Для журналиста, работающего по военной теме, владение оружием - это не только возможность лучше понять военных, но и элементарный навык выживания. В новой реальности жилет прессы - всего лишь кусок ткани. За него не спрячешься от пули, и он не остановит дрон.

Согласно международному гуманитарному праву, военный корреспондент - лицо неприкосновенное, но реальность современных конфликтов безжалостно перечеркивает эти нормы.

Опыт СВО и других военных конфликтов доказывает: правда умирает первой, ведь она страшнее оружия. Поэтому журналист как носитель информации является целью номер один. Ведь информационная война - это тоже война на передовой.

Инструкторы показывали, как выбирать позицию, заряжать автомат, готовить его к стрельбе и разряжать.

Редактор подготовки телепрограмм ТРК "Витебск" Никита Перцов перед стрельбой признался: "Приходилось стрелять из огнестрельного оружия. Прямо сейчас нас проинструктировали, показали, как правильно выбирать позицию, как заряжать автомат, как подготавливать его к стрельбе, как разряжать. Поэтому мы во всеоружии прямо сейчас. Будем проверять свои силы, посмотрим, насколько метким я окажусь".

После упражнения телеоператор телеканала "Первый информационный" Роман Филютич пояснил, как выполнял упражнения по стрельбе: "Пытался контролировать дыхание и подобрать нормальное положение". Но, по его словам, возможно, не попадал из-за того, что при спуске недостаточно уверенно держал оружие: "Боялся, чтобы отдача в глаз не зарядила. Все-таки боевое оружие".

Психологическая полоса: подрыв, эвакуация и паника

Далее было движение по психологической полосе с преодолением препятствий, имитация холостой стрельбы противника, были вводные на ранения и оказание медицинской помощи. Все это сопровождалось имитационными разрывами, чтобы максимально приблизить обстановку к боевым действиям.

Участники описывали состояние по-разному. Специальный корреспондент военно-информационного агентства "Ваяр" Олег Шишловский сказал: "Экстремально". Он признался, что ожидал более спокойного продолжения. "Нас так нормально подбили. Но мы держимся. Все будет хорошо", - заверил он.

На вопрос, как пережил тренировочную тропу, специальный корреспондент издательского дома "Беларусь сегодня" Егор Дулевич ответил скептически: "Кажется, я не пережил. Через что человек готов пройти ради того, чтобы выжить? У каждого, скорее всего, будет свой ответ. Вот у меня была возможность приблизиться к своему пределу".

У одной из журналисток случилась паническая атака: "Кажется, я воспринимала все действия, через которые мы только что прошли, как будто что-то настоящее, - призналась фотокорреспондент издательского дома "Беларусь сегодня" Кристина Фанченко. - Поэтому случилась эмоциональная перегрузка".

Другая участница - редактор отдела интернет-проектов газеты "Заря" (г. Брест) Дарья Невдах - добавила: "Ты в моменте не успеваешь ни о чем подумать. Ты просто делаешь то, что тебе говорят. Вроде и страшно, и непонятно, но тебе не остается ничего делать, как просто дальше ползти".

Даниил Дроботов, редактор отдела корреспондентов ЗАО "СТВ":

"Если так происходит в мирное время, просто как тренировка, то страшно представить, каково это находиться внутри военных действий".

Каски и бронежилеты - это внешняя защита, но важнее то, что внутри: принятие быстрых и правильных решений, ясность ума. Именно поэтому такие психологические тренинги важны: паника убивает быстрее всего.

После психологической полосы группу ждало главное испытание. Инструктор предупреждил: утром будет эвакуация, по пути возможны попадания в засаду и налеты, придется проходить МВЗ (минно-взрывные заграждения). Тем, кто не отреагирует на команды при подрыве, предстоит жгутование, самопомощь и взаимопомощь. "Ребята, вы будете нести друг друга. Поверьте мне, нести по асфальту или по полю, по пересеченной местности, где лесисто-болотистая местность, большая разница", - проинструктировал военный.

Как отметил редактор интернет-ресурса ПККП "Солигорский телевизионный канал" Марина Никитенко, четвертый день учения уже показал, что надо прятаться, убегать и действовать, а не сидеть на месте и ждать, пока тебя схватят.

Ночовка в полевых условиях: охрана и взаимопомощь

На месте участники находили лапник, собирали укрытие, разводили костер. "Дрова есть, покушать есть, чистая водица есть. Сейчас мы подготовим нашу ночевку на эту ночь", - сказал инструктор.

"Буквально пять дней назад мы были совершенно незнакомые люди, а сегодня с поддержкой и заботой к ближнему мы сделали это", - отметил собственный корреспондент ИА "Минская правда" Сергей Женжевский.

Ночью выставили охрану по два человека на два часа. "Если начинает сильно клонить в сон, нужно сказать напарнику и взять короткую паузу", - происнтруктировал военный.

Международный масштаб и планы совместных учений

Учение уже приобрело международный характер. На "Военкоре-2026" присутствали представители Кыргызстана и Таджикистана. У гостей это вызывало особый интерес, появились планы провести совместные учения с журналистами разных стран, рассказал помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах Беларуси Леонид Касинский.

"Данное мероприятие очень полезно и актуально на сегодняшний день, - считает представитель министерства обороны Кыргызской Республики Толкун Раимжанов. - Много чего посмотрел, взял себе на вооружение. И уверен, что по прибытии буду использовать данный опыт. Я своими глазами вижу, как гражданский корреспондент превращается в военного корреспондента. И это очень актуально на сегодняшний день".

Организаторы видят смысл учений в том, чтобы журналисты, окунувшись в атмосферу вооруженных сил и почувствовав тяготы и лишения на себе, понимали, что такое армия. После такого курса большинство корреспондентов пишут эмоциональные материалы и дают репортажи, пропустив через себя жизнь солдата.

"И дай бог, чтобы этот опыт им никогда в жизни не пригодился. Тем не менее мы готовимся. Вооруженные силы готовятся. И те, кто нас не любят, они понимают, что если мы готовы, к нам никто не полезет", - резюмировал помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах Беларуси Леонид Касинский.