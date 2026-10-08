От первой ставки до болезни: как онлайн-платформы незаметно превращают подростков в игроманов

В условиях стремительного развития цифровых технологий и расширения доступа к виртуальным игровым платформам особую значимость приобретают вопросы своевременного выявления, эффективной профилактики и комплексного лечения игровой зависимости - лудомании.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, игровым расстройством страдает почти 1,5 % взрослого населения планеты.

От первой ставки до клинически значимых проблем может пройти менее года

В Беларуси более 90 % пациентов с игровой зависимостью вовлечены в онлайн-форматы, при этом зависимость молодеет: если ранее средний возраст пациента составлял 40-50 лет, то сегодня все чаще обращаются люди 20-30 лет и даже подростки.

Александр Сосенков, психолог психологического отделения РНПЦ психического здоровья: "В последнее время мы наблюдаем тенденцию, что люди в возрасте от 18 до 25 лет попадают уже к нам в больницу на лечение и говорят о том, что они уже в проблеме находятся несколько лет. Это, как правило, от двух до пяти лет. Человек, который впервые столкнулся с этой проблемой, должен обратиться к врачу-психиатру или психотерапевту по месту жительства. Дальше он направляется уже на стационарное лечение в больницу. Основной и ключевой путь - это прохождение психотерапии, как индивидуальной, так и групповой".

Дмитрий Брылев, начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации Генпрокуратуры Беларуси: "В части компетенции органов прокуратуры важно понимать, что это именно прокурор подает в суд заявление об ограничении определенного гражданина в праве посещения игорных и виртуальных игорных заведений и участия в таких играх. Видим тенденцию, когда таких заявлений в прокуратуру поступает больше. Как правило, обращаются близкие родственники. И если человек на каком-то этапе не может остановиться, прокурор помогает ему и его семье. Направляет такое заявление в суд, и тогда уже решением суда гражданин ограничивается в праве на посещение игорных заведений от 6 месяцев до 3 лет".

К основным причинам формирования зависимости относятся круглосуточная доступность, мгновенная обратная связь и обезличенность денег. От первой ставки до клинически значимых проблем может пройти менее года.

В рамках профилактики игровой зависимости проводятся различные мероприятия и акции. Кроме того, в школьную программу уже включен предмет "Финансовая грамотность". Все это направлено на то, чтобы предотвратить заболевание или остановить его на ранних стадиях.