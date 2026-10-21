Краткий пересказ от ИИ

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Нацистский спецназ в белых халатах - неизвестная страница оккупации Беларуси. Подразделение устраивало кровавые марши сразу в нескольких районах - Гомельской, Могилевской и Минской областях. О том, как работал эскадрон смерти, рассказали в "Специальном репортаже".

"Они маскировались под партизан, выдавали себя за партизан либо солдат Красной Армии, которая находится в тылу у немцев, - обозначил государственный обвинитель Генпрокуратуры Беларуси Дмитрий Марусов. - В ноябре-декабре 1941 года они использовали белые маскирующие халаты. Надевая их, они посещали тот или иной населенный пункт и собирали информацию о рядом расположенных партизанских отрядах".

quote Женщина однажды рассказала, с кем надо связаться, кто живет на краю деревни. На следующее утро они уже появлялись разодетые в полицейскую форму и чинили расправу. Константин Мищенко, историк

Руководил эскадроном смерти Александр Буглай - бывший военнослужащий польской армии и агент польской разведки, который неоднократно засылался в Советский Союз для сбора данных о размещении вооружений и оснащения гарнизонов Красной Армии. Действовал под псевдонимами Букатов и Бугаев. За работу ему платили 300 злотых.

В апреле 1941 года Буглай как агент польской разведки был арестован и находился под следствием. С началом Великой Отечественной войны началась эвакуация заключенных. Эшелон, в котором перевозили Буглая, попал под бомбежку. Бывшему агенту удалось бежать. Он направился в Барановичи, город, где жила его семья, жена и сын. Добровольно он пошел на службу к нацистам, предложил свои услуги, ведь он хорошо владел разведданными, знал немецкий язык, а главное - местное население. Поэтому был полезен в выявлении коммунистов, комсомольцев, партийного актива и евреев.

В Барановичах Буглай задержался недолго. Уже в сентябре его перевели в Гомель. Немецкое командование отметило его рвение и жестокость по отношению к советским гражданам. Для реализации варварских практик Буглаю предложили создать подразделение по борьбе с партизанами.

Александр Кислицкий, историк спецслужб:

"В ноябре его отряд насчитывал около 70 человек. Они окружили ряд деревень в районе Гомеля: Старо-Тереховку, Борец, Высокую Гриву. Там согнали все мужское население -более 300 человек. У них были данные о том, что там есть партизанские активисты, связные, члены их семей. Они выделили этих людей (около 15 человек), семерых расстреляли сразу".

Расстрел происходил на глазах у согнанных жителей. Такая акция устрашения, чтобы каждый видел, что его ожидает в случае сотрудничества с партизанами. Хотя буглаевцам не требовалось никаких доказательств. Людей расстреливали и сжигали только потому, что палачам показалось, что тот или иной человек каким-то образом связан с партизанами.

"Если устанавливали либо кто-то из местных жителей доносил о том, житель сотрудничает с партизанами, является родственником партизана, на этом простом основании могли расстрелять, - отметил Дмитрий Марусов. - Так, например, в печи обнаружили полные еды чугунки. Посчитав, что коль столько еды обнаружено, значит, данный житель сотрудничает с партизанами. На этом основании его вывели на улицу и расстреляли".

Свой отряд Буглай позиционировал "Белой командой". И не только по причине белых маскировочных халатов, в которых они появлялись в деревнях. "Белый" значит "чистый". Они якобы очищали территорию от бандформирований, как называли партизанские отряды и бригады. Действовали оперативно, узнавали информацию о том, где на ночлег остановились партизаны, налетали, уничтожали людей и исчезали, как летучий голландец.

quote У него тут же посыпались награды, медали. Сначала за храбрость две медали в черном исполнении. Третья была уже в серебре. Когда он получил командование, можно сказать, роту, ему присвоили звание капитана. Константин Мищенко

Отряд Буглая состоял исключительно из добровольцев. Каждый боец на службу в "Белую команду" шел намеренно, чтобы убивать людей, сжигать деревни, грабить население. Буглай лично отбирал палачей в свою команду. Решал, кому нужна подготовка, а кто уже спец по убийствам. "За каждого убитого, за каждую голову - 50 сигарет", - отметил факт учитель истории и краевед из Чечерска Николай Логойкин.

Дмитрий Марусов:

"Окружалась деревня, выявляли людей, в основном молодежь, которые способны к труду. Их отправляли в Германию. Остальных - стариков, женщин, детей, грудных детей - сгоняли в сарай с последующим расстрелом, сожжением. После происходило сожжение всей деревни".

По кровожадности и зверству подразделение Буглая приравнивалось к батальону СС Дирлевангера. Для ликвидации партизанских формирований и усмирения, как отмечалось в отчетах, населения "Белую команду" направили в Чечерск.

"Белая команда" от других карательных отрядов отличалась тем, что Буглай активно проводил агентурную работу. Его агенты владели шпионской тактикой и знали советскую строевую подготовку команды, умели стрелять из нескольких видов оружия. Они выясняли расположение лагерей и место жительства партизанских семей.

За преданность нацистскому режиму и за результативность подразделения отряд Буглая перевели в штат немецкой роты. Палачи получали зарплату, как солдаты вермахта на Восточном фронте. Уже начали орудовать в немецкой форме. "Они получают фронтовое палье. Получали автоматические карабины, автоматы, ручные пулеметы, то есть стали боевой единицей", - заметил Александр Кислицкий.

На счету буглаевцев порядка 40 карательных акций, десятки сожженных населенных пунктов. Палачи уничтожили сотни безоружных людей, стариков, женщин и детей. Уничтоженное население деревень Веселый Пахарь, Фундаминка и Будище на счету "белохалатников".

Придя в Будище, палачи согнали людей в центр деревни, а затем загнали их в сельский клуб и подожгли здание. Люди пытались выбраться, разбивали окна, но каратели расстреливали их из автоматов. Самой младшей из жертв было 1,5 года. Крики людей были слышны за несколько километров. В этот день буглаевцы уничтожили более 50 человек.

Одна из самых крупных карательных акций прошла 14 октября 1943 года в поселке Репище, где спасались десятки семей беженцев из других районов.

Татьяна Гончарова, директор Чечерского историко-этнографического музея:

"Стало известно, что накануне стоял партизанский отряд. И рано утром, прямо на рассвете, они оцепили деревню. Начали забрасывать все дома взрывоопасными веществами, дома начали полыхать".

Многим удалось убежать в лес. Они верили, что спаслись, но буглаевцы не успокоились. После сожжения деревней они стали прочесывать лес. Стреляли в каждого: в ребенка и в старика.

quote В деревне Репище были убиты, замучены, расстреляны, сожжены 500 человек. Не только в деревне, но и в окрестном лесу. Николай Логойкин

"На момент 1944 года было установлено 38 личностей жителей этого поселка. Мы провели скрупулезную работу, установили еще 64 личности, - отметила Татьяна Гончарова. - Весной очень часто люди до сих пор ходят за ягодами, за грибами, находят останки людей. По весне очень часто земля отдает".

В сентябре 1943 года были освобождены первые населенные пункты Беларуси. Красная Армия вела освободительные бои в направлении Гомеля. Буглай получил команду переместиться в район Бобруйска, затем занять населенный пункт Макаричи Стародорожского района. "Белая команда" стала батальоном им. Буглая.

"У батальона был свой штаб со своим писарем, адъютантом, ординарцами, цальмайстерами. Также в подчинении имелось четыре роты. Общая численность солдат доходила до 800 человек", - отметил Дмитрий Марусов.

Акции уничтожения продолжились в Осиповичском районе. На счету буглаевцев уничтожение деревни Лочин.

В июне 1944-го, когда советские войска подходили к Минску, батальон Буглая получил приказ занять оборону вместе с частями вермахта - Буглай дезертировал. После войны он попал в американскую зону оккупации, стал агентом американской разведки.

Многие подчиненные Буглая, которых он бросил на поле боя, были арестованы в 1944 году. Тогда же прошли первые трибуналы. Буквально через несколько лет были осуждены уже 128 буглаевцев. Сам Буглай был объявлен во всесоюзный розыск.

В алфавитном списке нацистских преступников он шел под номером 19. Советской контрразведкой был выявлен в США, проживал в штате Нью-Йорк. На все запросы советской стороны Америка отвечала отказом. Нацистского преступника не выдавала.

В Советском Союзе розыск палачей из "Белой команды" шел на протяжении 30 лет. Последние судебные процессы прошли в середине 1970-х годов в Гомеле. Буглай оставался безнаказанным. Он умер в собственном доме в марте 1990 года.

Дмитрий Марусов:

"В обвинении у Буглая 33 эпизода преступной деятельности. Это массовые расстрелы, отправка людей на принудительные работы в Германию, лишения жилья, имущества. По материалам дела собраны доказательства причастности Буглая к убийству 174 человек, 27 из них были детьми. Убивали и престарелых. Еще 77 человек были угнаны в рабство".

Уголовное дело в отношении нацистского преступника Александра Буглая составляет 68 томов. Преступления против мирного населения сроков давности не имеют. Приговор будет вынесен, даже если преступника нет в живых.