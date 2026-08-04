От поля до хранилища: как в Беларуси наращивают мощности зерносушильных комплексов

Жатва - это лишь половина дела: необходимо еще просушить и переработать зерно. Здесь, для каждой культуры свой стандарт.

Просто убрать выращенный урожай недостаточно, его еще нужно сохранить. Главный враг в широтах Беларуси - сырость. Из-за дождей и росы зерно идет с поля мокрым. Иногда влажность зашкаливает за 20-25 % при норме для хранения от 8 до 14 % в зависимости от культуры. И здесь важную роль играют как раз зерносушильные комплексы.

Сегодня на вес общего каравая работают около 1,5 тыс. зерносушильных комплексов. Их суммарная мощность - почти 500 тыс. т всего за одну смену. Задача: максимально выпарить из свежего урожая лишнюю влагу, ведь только идеально сухое зерно сможет храниться годами.

В разгар жатвы хлебный конвейер не останавливается ни на минуту, объединяя усилия сотен людей. Причем на общий результат трудятся не только белорусы, но и зарубежные партнеры.

Дмитрий Лапцуев, замдиректора по производству зерносушильного комплекса:

"Приезжает зерно на площадку временного хранения после поля. Дальше оно загружается в сушилку. Перед сушилкой стоит первичная очистка. Мы очищаем от крупных примесей, например, от соломы. Очищается, идет в сушилку, просушивается, и загоняем в емкости для хранения".

К примеру, в Борисовском районе зерносушильный комплекс полностью автоматизирован, имеет три емкости для хранения зерна вместимостью порядка 2 тыс. т каждый. Всю работу автоматической линии специалисты отслеживают прямо на мониторе компьютера.

Главное - не пересушить и не сжечь зерно, а довести его до идеала. Ошибка на пару процентов влажности может стоить нескольких тонн испорченного зерна. Для каждой культуры - свой жесткий стандарт.

Озимую рожь, яровой ячмень, а также тритикале необходимо хранить при влажности 13 %, в то же время у пшеницы и кукурузы показатель на один процент выше, у рапса - 8 %.

Чтобы превратить тонны сырого зерна в золото продовольственной безопасности, в стране развернут настоящий технологический фронт. Вырастить урожай - это лишь половина дела, настоящий финал жатвы наступает только тогда, когда сухое зерно до последнего килограмма засыпают в хранилища.