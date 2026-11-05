От приспешника Гитлера до президента Литвы: кем на самом деле был Валдас Адамкус в годы ВОВ

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Александровский сквер, Дом офицеров, в 1941 году здесь заседали немцы. А висящие в центре города трупы, по их мнению, были витриной нового мира, в котором есть люди, а есть "недочеловеки". Немногие знают, но петли на шеях минских подпольщиков затягивали не немцы, белорусов вешали литовские нацисты и делали это с удовольствием. Подробнее смотрите в фильме "Дело Адамкуса".

"Одним из самых страшных палачей белорусского народа, граждан БССР, был, конечно, Антанас Импулявичюс. Литовские полицейские батальоны выполняли грязные задачи по уничтожению евреев, по борьбе с партизанами на всей территории Беларуси. Но особенно отмечался жестокостью, конечно, этот батальон Антанаса Импулявичюса", - отметил историк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк.

"Для литовцев предусматривались также и материальные выгоды. То есть речь шла о командировании, и, соответственно, уровень денежного довольствия для литовских полицаев был выше, чем, например, денежное довольствие, которое получали местные полицаи, представители коллаборационистских структур на территории Беларуси", - пояснил директор НПЦ проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Беларуси Игорь Мороз.

"Почему он получил такое прозвище "Минский мясник"? Потому что он осуществлял массовые убийства местного населения, включая евреев, в 1941 - начале 1942 года на территории Беларуси", - подчеркнул депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Вадим Гигин.

Не так давно всплыла информация, что адъютантом у "Минского мясника" был Валдас Адамкус, когда-то занимавший пост президента Литвы.

"Генеральная прокуратура в ходе расследования выявила ряд фактов, которые касаются представителей современной политики Литвы. И для многих представителей политической элиты Литвы нацизм, участие в геноциде - это личная либо семейная история. И вот история Адамкуса как раз является показательным примером для этого. Он уроженец Каунаса, являлся участником коллаборационистских формирований, служил оккупантам и является соучастником геноцида советского, в том числе белорусского народа", - рассказал Игорь Мороз.

Когда Минск попросил Вильнюс о содействии в расследовании дела о геноциде белорусского народа во время Великой Отечественной, власти Литвы отказали. А то, что Адамкус как минимум крутился буквально в шаге другом от "Минского мясника", на это указывает достаточное количество даже косвенных данных.

"Будучи еще совсем молодым человеком, Адамкус в 1944 году вполне осознанно вошел в прогитлеровские силы обороны отечества. Причем его семья выехала в Германию, сбежала, но он сознательно летом 1944 года вернулся в Литву, когда наступала Красная Армия. Напомню, что освобождение Литвы началось в ходе операции "Багратион". И в освобождении участвовали в том числе литовские воинские формирования, советские литовские воинские формирования. То есть это были литовцы этнические, сражавшиеся на стороне Красной Армии. А вот с другой стороны сражались те, кто вышел на стороне гитлеровцев", - поделился Вадим Гигин.

Впрочем, с той стороны звучали аргументы, дескать, 17-18 лет - возраст, в котором человек не всегда понимает разницу между постоять рядом с палачом и быть частью карательной машины, которая вешала, жгла и расстреливала. Но если человек в 17 лет добровольно идет в гитлеровскую структуру а в 94 года говорит, что впервые слышит о карательном батальоне, то это похоже не на смягчающее обстоятельство, а на дымовую завесу.

Удивительно, человек в 1944 году вернулся из Германии в Литву, чтобы надеть гитлеровскую форму и выступить навстречу Красной Армии. Это страх, непонимание или это выбор?

"Адамкус говорил, что он добровольно вступил в так называемую армию обороны отечества. Его роль адъютанта и штабная работа им подтверждается. Штабная служба именно в этом формировании. В конце войны Генрих Гиммлер предпринимал попытки создать литовскую дивизию Ваффен-СС на основе лиц призывного возраста. Но этого не случилось, не удалось набрать нужное количество для формирования дивизии. И тот, кто, собственно, планировался в состав этой дивизии СС, вошел в эту коллаборационистскую структуру - армию обороны отечества - образца августа 1944 года, в это формирование вошли бывшие полиции", - отметил Игорь Мороз.

Американцы искали пособников Гитлера. Тех, кто по возрасту подпадал под призыв, они проверяли особо тщательно, в частности, на предмет службы в нацистских структурах. И то, что Адамкус занизил возраст в миграционной карте, они обнаружили, там даже стоит исправление. То есть они, видимо, понимали, с кем имеют дело.

"Ему казалось, видимо, что это легкий путь: исправить себе дату рождения, занизить возраст и тем самым выйти из подозрений. После эмиграции в США Вольдемарас Адамкавичюс изменил фамилию и имя на Валдас Адамкус, что тоже характерно для беглых нацистских преступников, которые всячески пытались запутать след и уйти от уголовного преследования", - пояснил Игорь Мороз.

И "Минский мясник", Антанас Импулявичюс, тот самый, чьи руки по локоть в крови Минска, Слуцка и Клецка, и Валдас Адамкус перебрались в Соединенные Штаты, сменили фамилии, получили американское гражданство. Это совпадение или система, которая бережно выносила своих людей из послевоенной Европы и отмывала их биографии до состояния уважаемых граждан?

"Минский мясник" умер тихо, под чужой фамилией, с американским паспортом в ящике стола, так и не понеся заслуженного наказания. США его не выдали. Адамкус же стал президентом Литвы. В холодной войне Запад победил Советский Союз, и после распада СССР начали происходить удивительные вещи.

"Кстати, второй президентский срок Валдаса Адамкуса фактически случился в ходе конституционного переворота. Был отстранен, как потом судом было доказано, практически незаконно, без должных оснований от власти Роландаса Паксаса только за то, что человек не захотел размещать на территории Литвы секретные тюрьмы ЦРУ и проводить там экономическую политику в интересах определенных олигархических структур. К власти вновь был приведен Валдас Адамкус", - рассказал Вадим Гигин.

В июне 2021 года Генпрокуратура Беларуси направила в Литву официальный запрос о том, чтобы допросить проживающих там установленных членов карательных литовских батальонов. Среди них Валдас Адамкус. В сентябре 2021 года пришел ответ - отказ. Формулировка его очень интересная и красноречивая.

"Предпринимались конкретные действия белорусской стороной: направлялся запрос об оказании правовой помощи литовской стороне. И в этом запросе, надо сказать, факты, которые относятся к подозрению, к обвинению, в том числе Адамкуса, были изложены. Кроме того, направлялась информация по конкретным фамилиям участников карательных батальонов. Ответ не был получен, был получен официальный отказ. Объяснен он был тем, что исполнение запроса противоречит интересам национальной безопасности Литвы", - подчеркнул Игорь Мороз.

В чем ужас переписывания или умалчивания о прошлом? В том, что переписывается и настоящее. Тот, кто сегодня прячет архивы, завтра объявит палача героем, а жертву - выдумкой. Задача дела о геноциде белорусского народа - не дать фальсифицировать историю, превратить виселицы в Александровском сквере в спорную страницу. Беларусь предлагает докопаться до правды, Литва предлагает даже не начинать.

Беларусь сегодня предлагает присесть и посмотреть на документы: кто служил, где служил, под какой фамилией, что подписывал, куда и почему бежал. Удивительно узнать, что кто-то этого категорически не хочет. И вот здесь становится предельно ясно, почему сегодня битва за будущее идет в том числе на поле истории.

"Белорусская сторона максимально открыта к сотрудничеству. Мне кажется, даже дорожная карта, как принято говорить, очевидна. Первое, это устранить из наших отношений любые взаимные политические претензии. Мы к этому готовы. И взять просто экономику, например, дальнобойщиков, транспорта, торговли. Мы видим, что все стороны заинтересованы в нормальной торговле, особенно в приграничных областях. Все эти исторические, идеологические, политические споры на первом этапе нужно устранить. Мы к этому готовы, но и они должны быть к этому готовы. Они не должны к нам предъявлять никаких претензий в отношении нашей внутренней политики, не искажать нашу историю, просто не лезть в наши дела. Готовы ли они к этому? Мы видим, что нет. Но я убежден, что в перспективе, особенно с обычными людьми, мы наладим нормальные отношения, впереди будет идти культурная, народная дипломатия, а затем постепенно, я убежден, подтянется и вопрос о нормализации политических отношений. Но для этого должно смениться поколение современных прибалтийских политиков. Я убежден, что это поколение, продукт лихих 1990-х, не навсегда пришли", - заявил Вадим Гигин.

3 ноября Валдасу Адамкусу исполнилось 100 лет. И когда 28 октября открылась фотовыставка в его честь, он нашел в себе силы сформулировать такие слова: "Моя жизнь была осмысленной. Не легкой, но осмысленной". Жаль, что пока в ней остаются эпизоды, которые еще предстоит осмыслить, чтобы понять, кем он был на самом деле.

Адамкус пережил и "Минского палача", и почти всех, кто что-то помнил, но правда штука упрямая. Кто-то может подумать, что 100 лет - достаточный срок, чтобы все забыть, но мы не забыли. Напротив, это тот самый вопрос, на который рано или поздно придется ответить.