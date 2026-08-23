От речных круизов до торфяных пустынь: как промышленный туризм открывает Беларусь с новой стороны

Беларусь - это страна с многовековой историей. Мы помним Полоцкое княжество, мы гордимся Янкой Купалой и Якубом Колосом. Мы не забудем страшные события 20 века. Это все наша летопись, которая застыла в камне, народной памяти и архитектуре. Поэтому наша Беларусь - это страна с огромным уникальным туристическим потенциалом.

О величественных замках и дворцах уже говорили много раз. Но есть еще и промышленный туризм, о котором рассказали в "Специальном репортаже".

Пинск

Любой незнакомый город начинается с вокзала. И в Пинске визитной карточкой города является речной вокзал.

Речной вокзал на берегу Пины - уникальный образец полесского деревянного зодчества. Его построили в первой половине XX века. И представляет он собой плавучую пристань. Каждую весну вокзал буксируют и паркуют на набережной Иезуитского коллегиума, а на зиму убирают, чтобы уберечь от ледохода. Именно эта историческая пристань стала главными воротами для самого необычного водного маршрута Беларуси.

"Белая Русь" - это единственный в Беларуси круизный теплоход, построенный в 2016 году на судостроительном заводе в Пинске и впервые спущенный на воду в 2017.

За 8 дней двухпалубное судно проходит по Днепровско-Бугскому каналу, рекам Муховец с Пиной и Припять. Теплоход курсирует по двум маршрутам: Брест-Мозырь через Наровлю в обоих направлениях и Брест - Стахово - Брест.

Там действует система "Все включено": проживание, питание, экскурсионные услуги и концертные программы. Жилой фонд состоит из 16 кают различной категории.

Галина Киевец, заместитель гендиректора РУЭСП "Днепро-Бугский водный путь":

"Этот проект пользуется большой популярностью у россиян. Россияне практически составляют 100 % загрузки этого теплохода. Есть и белорусы, есть и граждане Европейского союза. Приезжают сюда, любуются нашими красотами, говорят, что у нас здесь очень все красиво и чисто".

За годы навигации судно совершило уже более 200 рейсов. Практически 7 тыс. туристов смогли оценить все преимущества и комфорт речного путешествия, за которые отвечает экипаж профессионалов. И, конечно, главный человек на теплоходе - это капитан.

Игорь Дворак - бессменный капитан круизного теплохода "Белая Русь", первый в истории суверенной Беларуси капитан пассажирского лайнера дальнего плавания. Человек, который знает судно до последнего винтика, принимал личное участие в его реконструкции. На флоте он уже без малого 40 лет. Начинал с обычного моториста, сейчас это высококлассный специалист. Полесские реки очень капризны, уровень воды постоянно меняется, поэтому прохождение каждого участка требует от него огромного опыта и постоянного контроля глубин.

Это взгляд на Пинск с туристического ракурса, но есть еще и промышленный. И в этом деле одна из главных ролей принадлежит местному порту. Пинский речной порт - это уникальная точка на карте Беларуси, где круизный уют делит фарватер с мощной промышленной логистикой. Он был основан в сентябре 1939 года. Сегодня это один из ключевых филиалов белорусского речного пароходства. Главная водная артерия для тяжелых промышленных грузов региона. Когда автомобильные дороги перегружены, а железные использовать экономически невыгодно, на помощь приходят эти баржи. Ежегодно порт обрабатывает и перевозит тысячи тонн грузов: от строительного песка до крупногабаритных металлоконструкций.

Сергей Денисеня, начальник речного порта Пинск:

"Пассажирские перевозки тоже всегда были популярны и пользуются спросом. В настоящее время пассажирский теплоход находится в ремонте. Я думаю, в навигации 2027 года он выйдет работать. Он будет ходить в Пинске по реке Припять".

Сейчас главный источник прибыли для пинского порта не доставка и транзит грузов, а продажа песка. Его добывают во время дноуглубительных работ. Основные покупатели - строительные организации. В отличие от карьерного песка, который загрязнен землей, корнями и комками глины, речной песок проходит естественную промывку проточной водой. В нем содержание пылевидных и глинистых частиц находится на минимальном уровне, в пределах нормы для первого класса.

Почему это важно? Наличие глины в бетоне - катастрофа. Она обволакивает песчинки, мешает сцеплению с цементом и со временем конструкция дает трещины. Чистый пинский песок гарантирует долговечность раствора.

"На сегодняшний день порт Пинск перевез 60 тыс. т груза. И обработал 180 тыс. т груза", - обозначил Сергей Денисеня.

Барановичи

Железнодорожная станция Барановичи-Полесские - это не просто крупный транспортный узел, а настоящая архитектурная и историческая визитная карточка города. Но для большинства пассажиров железная дорога - это лишь романтика путешествий, парадный блеск исторического вестибюля, чашка чая в подстаканнике и уютный стук колес. Но за этой безупречной картинкой скрывается колоссальный круглосуточный труд сотен профессионалов.

Сердце станции - легендарное локомотивное депо Барановичи. Это крупнейшее, многопрофильное и базовое ремонтно-эксплуатационное предприятие белорусской железной дороги. Его коллектив насчитывает почти 2 тыс. работников. Именно их круглосуточный невидимый труд гарантирует, что поезда отправятся точно по расписанию, а грузы и пассажиры будут в полной безопасности. Плюс это единственная организация в Беларуси, выполняющая все виды сложнейшего капитального ремонта для магистральных электровозов и пассажирских электропоездов.

Дмитрий Матарас, главный технолог локомотивного депо Барановичи:

"Весь электроподвижной состав, который эксплуатируется в Республике Беларусь, ремонтируется исключительно в локомотивном депо Барановичи. Это все электропоезда, которые перевозят пассажиров в пригородном движении, электровозы, которые перевозят грузы по всей Республике Беларусь, белорусско-китайские электровозы".

Но каким бы ни было качественным современное оборудование, железная дорога держится на преемственности поколений и преданности своему делу. Труд сотен людей в цехах депо Барановичи, точность диспетчеров - все это сходится в одной единственной точке - в кабине поезда.

Машинист был и остается главным звеном на железной дороге. Например, такой, как Виктор Спасюк. За его плечами почти 40 лет стажа. После окончания школы в 1982 году он поступил в железнодорожное училище. Затем была служба в армии, после которой был дан старт профессиональной деятельности.

"К нам приглашаем в гости и сами идут учащиеся наших школ. Посещают наше предприятие с целью профориентации и учащиеся других городов. В год около 1 тыс. человек посещают наше предприятие. Основная цель - ознакомиться с предприятием, ознакомиться с железной дорогой, чтобы знать, что это такое, и определиться с будущей профессией", - подчеркнул Дмитрий Матарас.

Лидский район

Торф - черное золото Беларуси. Наша страна обладает запасами, превышающими 2 млрд т и входит в число мировых лидеров по его добыче и переработке. Это ценное сырье активно используется в энергетике, сельском хозяйстве и промышленности, обеспечивая страну собственным, экологичным и доступным топливом.

Самый известный мощный завод - это "Дитва" в Лидском районе Гродненской области. Сегодня он переживает исторический момент: после масштабной реорганизации и присоединения торфозавода "Лидский" предприятие стало торфяным гигантом.

Это мощный производственный комплекс, где трудится более 400 человек. Завод обеспечивает топливом социальные и промышленные объекты, тысячи жилых домов.

А вот сама технология добычи напоминает сбор урожая. Сначала верхний слой болот рыхлят. Дают ему высохнуть на солнце, а затем специальными пневматическими машинами собирают в огромные бурты.

quote Наша производственная мощность 110 тыс. т., Лидского - 110 тыс. т. Итого мы можем выпустить 220 тыс. т брикетов. Но все больше сейчас идет от спроса. В основном сейчас одно предприятие выпускает порядка 100 тыс. т брикета, а второе - порядка 40-50 тыс. т. Андрей Казанович, замдиректора торфобрикетного завода "Дитва"

Но "Дитва" сегодня удивляет не только производственными рекордами. Завод стал одним из флагманов промышленного туризма в Беларуси. Тысячи туристов ежегодно приезжают сюда, чтобы своими глазами увидеть суровую романтику торфодобычи. И, конечно, прокатиться по узкоколейке.

Промышленный туризм на заводе "Дитва" - это уникальный для Беларуси интерактивный маршрут. Его протяженность - 10 км в одну сторону. Главный хит программы, конечно, сама поездка. Ширина железной дороги всего 750 мм - это ровно в два раза уже стандартной колеи. Тепловоз движется со скоростью 20 км/ч. Пейзажи на этом пути совершенно разные: от глухого леса до черных пустынь - это и есть поля добычи.

Туристам разрешается зайти на торфяную насыпь, чтобы почувствовать весь масштаб.

"В основном приезжают белорусы, есть еще россияне. Группы у нас в среднем раз-два в неделю, и практически каждый выходной. Для комфортной поездки пропускают до 80 человек. У нас два своих пассажирских вагона, каждый вместительностью 40 человек", - отметил замначальника транспортного цеха торфобрикетного завода "Дитва" Артем Петров.

"Дитва" - это еще и музей под открытым небом. Здесь собрана самая богатая в стране коллекция редкой узкоколейной техники. Некоторые экспонаты - настоящие раритеты, которые до сих пор находятся на ходу. Организуют и визит в сам цех, где фрезерная крошка на глазах превращается в те самые знаменитые топливные брикеты.

Индустриальный тур длится примерно 3,5 ч. Завод "Дитва" - классный пример того, что промышленное предприятие может не просто выполнять производственный план, но и быть ярким брендом, который влюбляет в себя туристов. Сюда едут за атмосферой, историями и уникальными кадрами.

И теперь можно с уверенностью сказать: Беларусь умеет удивлять, и сейчас внутренний туризм переживает настоящий бум. Мы перестали искать красоту где-то там и начали по-новому вглядываться в свою родную страну, где каждый замок, каждое предприятие, каждая улица рассказывает историю, которая принадлежит только нам.