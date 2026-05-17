От ремонта дорог до очистки озера - какие вопросы белорусов решают доверенные лица Президента

Услышать каждого и постараться помочь там, где это необходимо. Во время избирательной кампании 2025 года доверенные лица главы государства провели сотни встреч с трудовыми коллективами, в том числе аккумулируя обращения.

Такая форма работы позволяет оперативно решать проблемы, а главное - предотвратить формальный подход со стороны чиновников. Так ряд инициатив удалось реализовать в Могилеве и Могилевском районе.

Люди для людей

Агрогородок Буйничи. Пожалуй, самый известный не только в области. Рядом мемориал, Музей славы Могилевщины. Но, по словам местных жителей агрогородка, лоска нужно добавить. Люди подготовили список предложений. Все просьбы были услышаны.

Алеся Каранкевич, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Могилевского райисполкома:

"О необходимости ремонта дорог, благоустройства данного населенного пункта в рамках перспективного развития было принято решение о проведении текущего ремонта улично-дорожной сети. Это было сделано в прошлом году. Продолжаем работы: ремонт домов и обустройство детских площадок".

Алеся Суховарова, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Могилевского райисполкома:

"В микрорайоне ведется капремонт двух домов. Это по ул. Легендарной, 8 и 5. Идет ремонт стыковых панелей, инженерные сети по подвалу будут заменены (более 30 лет домам)".

На пятилетку запланирован ремонт еще 6 домов. По просьбе местных жителей установили банкомат. Остановку общественного транспорта обустроили. Не остались в стороне и сами жители Буйнич.

"Кто если не мы, если не сам народ будет помогать друг другу. Мы все едины. Здорово, что есть банкомат - очень важно в нужный момент прийти и снять, например, деньги. Расширяемся. Новый район у нас будет, это очень здорово", - отметила местная жительница.

Могилев. Извечная проблема промышленных районов - плохие дороги, которые оставляют после себя большегрузы. А это не только неудобно, но и небезопасно. Благодаря обращению работников предприятий к доверенному лицу Президента Александру Лукьянову решена проблема и по Гаражному переулку.

Благодаря таким обращениям удалось разрешить не только немало коммунальных проблем (они обычно в топе), но и экологических.

Гребеневское озеро или как в народе его еще называют Святое. Год от года зарастало камышом, а вода из-за острова с чайками приходила в негодность.

Пару лет назад местные коммунальные службы взялись решить проблему - занялись очисткой озера. Но ускорить процесс удалось только после обращений горожан - место получило вторую жизнь.

Игорь Бушлеков, первый зампредседателя Могилевского горисполкома:

"Люди просили создать комфортные условия, препятствовал всему остров, который создавал неудобства. Поэтому было принято решение приступить к очистке озера. Было вывезено порядка 150 тыс. куб. м этих донных отложений. Мы их использовали дальше на участках сельхозназначения для удобрения".

Теперь озеро с благоустроенным пляжем местные жители называют не иначе как курортом. Появились современные места отдыха, чистый песок, площадки для занятия спортом.

Александр Лукьянов, доверенное лицо Президента Беларуси, начальник главного управления идеологии и по делам молодежи Мингорисполкома:

"Наш Президент поручил прежде всего доверенным лицам больше сделать акцент как раз на тех еще нерешенных проблемах, которые есть в том или ином городе, районе. В ходе таких встреч к нам поступило 92 вопроса. Здесь хочется отметить, что в 90 % решались тут же, что называется в моменте. Многие из локаций, про которые говорили, в их благоустройстве, наведении порядка принимали участие и сами жители. Мы вместе готовы развивать нашу страну и наш Могилев".