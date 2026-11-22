Краткий пересказ от ИИ

"По одежке встречают, по уму провожают" - крылатая фраза, известная всем. Но в последнее время "одежки" стало слишком много. Все больше людей покупают вещи на один раз - в погоне за трендами и модой. И поход в магазин превращается не просто в шоппинг, а в эмоциональное потребление.

Покупки часто становятся способом справиться со стрессом, тревогой, скукой или депрессией, ну а для кого-то это разовая акция, которая приносит удовольствие. Хорошо это или плохо - у каждого свой ответ. Но что делать с вещами дальше, как дать им вторую жизнь или как не скупать все, что радует глаз - разберемся.

Шмоточники

Многие любят после работы либо в выходной день зайти в магазин, разгрузить мысли, представить себя в красивых образах и совершить импульсивную покупку. Но порадовать себя только в моменте. А потом оправдываешь себя фразой "но я же этого достойна", и вот эта кофточка лежит в шкафу уже больше года и так и ни разу не была надета.

Узнаете себя? Что это? Шопоголизм, погоня за трендами или просто награда за тяжелую неделю? Как такие, казалось бы, на первый взгляд непосредственные покупки могут влечь глобальные проблемы?

Маркетплейсы и доступность магазинов с их широким ассортиментом привели к тому, что мы покупаем вещи, сами не замечая, как пополняется гардероб. Одни склонны к спонтанным покупкам, другие же идут в магазин только со списком, чтобы не приобрести лишнего.

Рациональное потребление с ноткой импульсивности, именно такая в шоппинге Кристина Сущеня, корреспондент "Первого информационного", любит выглядеть стильно, однако походы по магазинам - не ее история. Два пазла сошлись: профессия требует всегда быть одетой с иголочки, а хороший вкус в одежде у нее уже выработан. Из-за плотного графика выручают маркетплейсы: после работы "случайно" оформляет заказ на новое платье - вроде бы и не нужное, но очень желанное.

Кристина Сущеня, корреспондент телеканала "Первый информационный":

"Я, если честно, стараюсь быть рациональной, но импульсивность берет верх. Особенно если речь про онлайн-покупки: мне кажется, это такая легкая зависимость - когда каждый вечер просто листаешь ленту разных маркетплейсов. Волей-неволей каждый вечер нажимаешь кнопку "Добавить в корзину", и потом собирается такой чудесный багаж всех этих покупок - и ты такой: "Кажется, надо это забрать, оплатить". Если все-таки смотреть на это объективно, то, конечно, наверное, половина из того, что приобретается, - можно было бы без этого жить, правда. Но зато в моменте это так греет душу и поднимает настроение. Поэтому я считаю, что в жизни вообще нельзя себе ни в чем отказывать. Поднять себе настроение тоже нужно".

Какие же потребности мы закрываем, совершая покупки на постоянной основе? Это может скука или эмоциональная дыра - и покупка временно заполняет это неприятное чувство неудовлетворения. Еще одна из теорий - это следование моде, влияние социума, общества, и тогда покупка красивых вещей повышает самооценку и статус.

Мария Малич, психолог:

"Действительно, мы много чего в жизни сейчас заслуживаем, много чего делаем, но если это уже переходит на какие-то другие уровни, когда приносит дискомфорт, то тогда, конечно, это уже называется проблемой. Способ - переключение внимания. Как только появилось желание импульсивной покупки, задать себе вопрос: "Чего я на самом деле хочу?" И если я хочу чего-то другого, а не вот конкретно эту покупку, то тогда чего? На самом деле это глубокий внутренний вопрос, который требует внутренней работы".

Гонясь за модой, легко утратить свое "Я" и слиться с толпой, ведь именно этого требуют от нас соцсети, стилисты и блогеры. И лишь у зеркала дома приходит осознание: "Это мне совсем не подходит". Чтобы такого не было, важно понимать, что одежда призвана отражать ваш характер, настроение и род занятий, выделять вас из толпы и помогать влюбляться в себя каждый день.

Юлия Сержан, стилист, преподаватель Национальной школы красоты:

"Должна быть определенная система. Есть такое понятие - "баланс гардероба". Это соотношение верхов и низов: например, один низ к трем-четырем верхам. И тогда мы получаем правильное соотношение и намного больше вариантов образов, потому что нас воспринимают, и мы сами воспринимаем людей в портретной зоне. Я бы порекомендовала девчонкам не бежать сразу в магазины, а сначала провести ревизию - "что есть". Потому что часто, когда мы разбираем вещи, находятся совершенно интересные вещи, даже с этикетками, которые отлично будут работать. И девчонки просто иногда забывают про них. Поэтому в первую очередь мы разбираем гардероб, смотрим соотношение количества верхов и низов, убираем те вещи, которые нам сейчас не по размеру, и те, которые не актуальны".

Что делать со старой одеждой, которую больше не носишь, а отдать некому? Выбросить на мусорку и жалко, и неэкологично. В 2026 году в столице придумали простое решение. В помощь - специальные контейнеры, куда белорусы и смогут утилизировать ненужные одежду и обувь, правила простые - все вещи должны быть чистые и в отдельных пакетах.

Такие контейнеры - новация этого года, которая располагается уже в двух районах Минска - Фрунзенском и Московском.

Масштабы большие: за три дня контейнеры наполняются, и дважды в неделю их освобождают. Хорошие вещи передают на благотворительность, а вторичное сырье превращается в топливо для цементных заводов. Такой подход позволяет не только дать текстилю вторую жизнь, но и сократить объем отходов, попадающих на полигоны.

Наталья Шарангович, руководитель проекта по сбору и переработке текстиля:

"Мы прекрасно понимаем, что сейчас в квартирах у людей собирается такое количество одежды, которая уже давно не востребована. Молодежь очень быстро перестает ее носить. У пожилых людей скапливается одежда, которая уже была в употреблении. Прошло, наверное, уже три недели с тех пор, как в Минске появились первые такие красивые контейнеры. И мы видим, что за эти первые три недели практически каждый день люди приносят одежду и относятся к этому очень ответственно. На самом контейнере мы написали инструкцию".

Переизбыток вещей - это удар по экологии. Производство тратит воду, энергию и сырье. Представьте, только на одну хлопковую футболку уходит до 2 700 литров воды. Из-за высокого потребления вырубаются леса, страдают экосистемы и биоразнообразие, переработка - задача не из простых, и лучше всего дать вещам вторую жизнь.

Большинство отдает свои вещи на благотворительность, а чтобы процесс был проще, Республиканское общественное объединение "Белорусский Красный Крест" в этом помогает, больше года в каждом регионе страны организованы контейнеры для одежды, которые позволяют каждому сделать доброе дело.

Тамара Якас, председатель Первомайской районной организации г. Минска Белорусского Красного Креста:

"На сегодняшний день в контейнер сдают достаточно большое количество вещей. Контейнеров в Минске у нас пять, и их хватает, чтобы обеспечить одеждой всех нуждающихся в рамках Красного Креста - то есть тех людей, которые обращаются к нам за помощью".

Импульсивная покупка может подарить радость на минуту, но ответственность за планету остается с нами надолго. К каждому делу нужно подходить рационально, и, ходя по магазинам, стоит задать себе вопрос: "Оно мне точно нужно?", и, ответив на него честно, вы сделаете правильный выбор, который точно принесет вам радость.