От скверов до парковых комплексов - в Минске открывают новые локации для прогулок
Автор:Редакция news.by
В Минске продолжают расширять карту комфортных локаций для прогулок и активного отдыха: от уютных скверов у дома до масштабных парковых комплексов.
Во Фрунзенском районе открыли локацию "Вярба". Здесь высадили более сотни деревьев и кустарников, проложили удобные дорожки, установили беседки и скамейки, а в перспективе оборудуют и специальную зону барбекю. При этом особое внимание уделяют крупным объектам, например, завершили благоустройство парка имени Уго Чавеса.
Разнообразие форматов - главное преимущество столичной инфраструктуры. Пока одни выбирают спокойный отдых и живописные экотропы, другие ждут зимнего драйва. В районе уже зарекомендовала себя тюбинговая трасса, а впереди масштабное обновление парка "Медвежино" для юных спортсменов.