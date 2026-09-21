От скверов до парковых комплексов - в Минске открывают новые локации для прогулок

В Минске продолжают расширять карту комфортных локаций для прогулок и активного отдыха: от уютных скверов у дома до масштабных парковых комплексов.

Во Фрунзенском районе открыли локацию "Вярба". Здесь высадили более сотни деревьев и кустарников, проложили удобные дорожки, установили беседки и скамейки, а в перспективе оборудуют и специальную зону барбекю. При этом особое внимание уделяют крупным объектам, например, завершили благоустройство парка имени Уго Чавеса.

Разнообразие форматов - главное преимущество столичной инфраструктуры. Пока одни выбирают спокойный отдых и живописные экотропы, другие ждут зимнего драйва. В районе уже зарекомендовала себя тюбинговая трасса, а впереди масштабное обновление парка "Медвежино" для юных спортсменов.