От спасения экономики к гаранту стабильности: как за 30 лет ВНС вывело Беларусь из кризиса

Разгар острого политического кризиса в Беларуси пришелся на 1996 год. Экономика страны находилась в упадке. После Парада суверенитетов и развала СССР колоссальные трудности испытывали все республики былого Союза.

Суверенная Беларусь тоже искала свой путь. Прогрессивные идеи молодого, энергичного политика, Президента Беларуси Александра Лукашенко Верховный Совет спускал на тормоза. Это противостояние тормозило развитие, загоняя страну в хаос. После сокрушительного поражения на выборах оппозиция пыталась качать белорусскую улицу. В своих политических интригах политиканы использовали разрушенные кооперационные связи, заводы без заказов, людей без работы. На этом фоне принималось важнейшее решение - какой быть Беларуси.

Белорусский лидер, верный с 1990-х годов принципу всегда быть с народом, встречался с людьми, узнавал о проблемах, вместе находил правильное решение, чтобы сообща строить счастливую Беларусь. Возможно, эти первые встречи стали импульсом традиции Всебелорусских народных собраний (ВНС) - собрать народ, причем представителей самых разных профессий, чинов и званий, чтобы вместе решить курс движения молодого суверенного государства. В октябре 1996-го прошло первое в истории суверенной Беларуси Всебелорусское народное собрание.

В тот день все возвращались домой с абсолютной уверенностью в завтрашнем дне, вспомнил делегат первого Всебелорусского народного собрания Владимир Дешко. Тогда был принят курс на социально ориентированную рыночную экономику.

"Сегодня все говорят, что на первом собрании была принята первая Программа социально-экономического развития на пятилетие. Были определены такие приоритеты, как экспорт, строительство жилья, развитие агропромышленного комплекса. Намечена перспектива на пятилетку, но сегодня упускается, что ВНС был за месяц до референдума, состоявшегося 24 ноября 1996-го. И собрание проходило под знаком предстоящего референдума", - напомнил Владимир Дешко.

Как решение тех дней создали фундамент для развития страны, белорусский народ увидел позже по изобилию товаров в магазинах, росту зарплат, комфортным условиям для жизни в городе и на селе. Вся жизнь Владимира Дешко связана со строительством, и, глядя на красоту белорусских городов сегодня, новому поколению сложно представить, что в 1996-м отрасль буквально спасали, как и многие сферы, которые сегодня среди драйверов экономики.

В условиях глубочайшего экономического спада и противостояний ветвей власти без малого 5 тыс. делегатов со всей страны утвердили программу действий, которая позволила к 2000 году нарастить ВВП почти на 36 %. Это был старт, размышляет делегат всех ВНС, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, заслуженный работник сельского хозяйства Михаил Русый.

История ВНС - это история эволюции государства через диалог власти с народом, история консолидации элит и общества перед лицом вызовов, с которыми сталкивалась Беларусь в разные периоды своего развития.

"Первое ВНС - точка отсчета, когда решалось, выживем или не выживем, пойти в пропасть или по плану, который предложил Президент Беларуси, - подчеркнул Михаил Русый.

Аналитики сегодня уверенно заявляют, что Всебелорусское народное собрание в те годы просто спасло страну от гражданской войны.

Алексей Авдронин, экономический аналтик, председатель правления Белорусского общества "Знание":

"Тогда Президент, понимая и чувствуя народ, осознавал, что для стабилизации государства, общества, политической системы необходимо Всебелорусское народное собрание. Мы видели, как Запад активно пытался раскачать белорусское общество, и этот синдром был характерен для всего постсоветского пространства. Беларусь была первой целью, ведь это самая короткая дорога на Смоленск и Москву".

На первом ВНС, вооружившись поддержкой широких народных масс, белорусский лидер инициировал принятие на общереспубликанском референдуме новой редакции белорусской Конституции, и уже в ноябре 1996-го Беларусь обрела обновленный Основной Закон.

"Созыв Всебелорусского народного собрания и ноябрьский референдум помогли Беларуси по инициативе Президента выйти из этого острого противостояния без крови и конфликтов. Государство получило годы мирного, спокойного и стабильного развития. Невозможно переоценить консолидирующую роль ВНС", - уверен политолог, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Гигин.

Решение второго ВНС Владимиру Дражину довелось воплощать в жизнь, будучи вице-премьером. А начинал он с работы на земле, возглавлял Несвижский райисполком. Курируя в правительстве вопросы социальной сферы, науки и торговли, видел преображение страны.

"Мне часто задают вопрос: а что дало первое Всебелорусское собрание? Отвечу однозначно: в 1996 году экспорт белорусской экономики составлял 5 млрд долларов, а в 2000-е удвоился. Главная составляющая жизни любого общества - возможность дать молодежи, среднему поколению и старшему гарантированно иметь крышу над головой. После развала Советского Союза процесс полностью обвалился, а в Беларуси вышли на то, что в 1996 году и до 2000-го было построено 3,5 млн кв. м жилья", - сообщил делегат ВНС разных лет Владимир Дражин.

Уникальный институт в политической системе, который олицетворяет идеи народного самоуправления - все это о ВНС. Анализ задач разных лет - история современной Беларуси. Если в начале пути страну уводили от пропасти, то уже через пять лет появился лозунг "За сильную и процветающую Беларусь!". Он стал символом стремления народа к стабильности и развитию, а президентские тезисы стали все чаще и чаще срывать аплодисменты.

quote Эту страну, пока мы живы, не имеем права никому отдать, чтобы над ней издевались. Президент Беларуси Александр Лукашенко (18.05.2001 года)

К моменту второго ВНС за пять лет экспорт пошел вверх, а промышленные гиганты встали на новые рельсы. Дальнейшим приоритетом назвали решение жилищной проблемы и обеспечение продовольственной безопасности. Именно тогда появился тезис "белорусская экономическая модель", а инновационный формат принятия важнейших для страны решений стал традицией.

К марту 2006-го ВВП уже вырос более чем на 43 %. Президент потребовал перевести экономику на инновационные рельсы и учесть госинтересы. Главный тезис - "Все для народа, все во имя народа". Это стало подтверждением курса на социальное благополучие, экономическую стабильность. Пять лет велась напряженная борьба за новое качество белорусской продукции, рынки сбыта и собственное место под солнцем. В следующей пятилетке белорусы сделали ставку на качество жизни. В пятилетний план прописали возведение доступного жилья, а властям была поручена глобальная модернизация экономики и создание импортозамещающих производств.

Стоит сказать, что на каждом ВНС был свой лозунг. Это как ключевой посыл созидательных перемен в стране и обществе, наполнение от стратегии и программ до конкретных инициатив во всех сферах жизни - экономике, медицине, образовании, науке и внешней политике.

Политическое и концептуальное решение о создании в стране атомной энергетики было впервые озвучено и внесено в стратегические планы на третьем Всебелорусском народном собрании.

Запуск стабильной работы станции стал историческим шагом, изменившим энергетический баланс экономики страны и позволившим отказаться от импорта электроэнергии. В 2012 году вместе с эрой белорусского космоса стал развиваться крупный сегмент промышленности, причем не только связанный с космосом. Белорусские бренды стали узнавать на всех континентах, а машиностроение начинает наращивать обороты, и уже в 2016-м формирует 13 % ВВП, дает каждый девятый рубль выручки от экспорта. Став космической державой тогда, в 2024-м Беларусь наблюдала за полетом к звездам первой белорусской женщины-космонавта Марины Василевской.

Своевременность поставленных задач на Всебелорусском народном собрании - это то, с чем мы живем сегодня, принимая как данность. И примеров таких немало. Когда-то рекордной казалась планка по экспорту продовольствия и сельскохозяйственного сырья в 7 млрд долларов, а в 2025-м уже 10 млрд оказались по плечу.

Беларусь подтвердила статус надежного игрока на мировом рынке продовольствия. Продовольственный экспорт формирует четверть всего товарного экспорта страны, что делает агропромышленный комплекс одним из ключевых двигателей национальной экономики. Работа на земле в Беларуси переросла из битвы за урожай в зоне рискованного земледелия, как это было на заре независимости, в агробизнес.

Доступность медицины каждому, выход на новый уровень качества - достижение за 30-летнюю историю ВНС оценить может каждый. Беларусь входит в топ-10 мирового рейтинга по трансплантациям. Белорусские технологии и доступность медицины удивляют зарубежных партнеров, а сложнейшие онкооперации, в отличие от многих передовых стран, выполняются белорусам бесплатно.

Образование. Если бы в 1990-е кто-то сказал, что к 2015 году Беларусь войдет в топ-30 передовых стран по уровню развития образования, вряд ли кто поверил бы. Сегодня уже считается нормой экспорт образовательных услуг и иностранные студенты в вузах.

Наука. Если 30 лет назад задача была сохранить накопленный опыт, теперь она работает на экономику, а Национальная академия наук стала наращивать экспорт. Физики-электронщики получают высококонкурентные лазеры, востребованные в США и Японии. Айтишники и математики разрабатывают суперкомпьютеры для обработки больших массивов данных. Полярники создают отечественную станцию в Антарктиде, наряду с ведущими странами проводят исследования, не уступающие по глубине и масштабности мировым лидерам. Знаковая разработка - космическая система дистанционного зондирования Земли. Беларусь на равных участвовала и в открытии бозона Хиггса. На сегодня насчитывается 90 стран, с которыми сотрудничает белорусское государство. Все это история и решения ВНС в действии.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, политолог:

"ВНС - символ народовластия в стране. До недавнего времени оно считалось общественно-консультативным органом, но в переломные моменты новейшей истории Беларуси именно Всебелорусское народное собрание легитимировало ключевые решения в области государственной политики. Глава государства опирался на ВНС как на широкое представительство белорусского общества. Я был делегатом и свидетелем шестого Всебелорусского народного собрания, когда со сцены прозвучало предложение придать этому органу конституционный статус, чтобы это был высший орган представительной демократии в Беларуси".

Седьмое Всебелорусское народное собрание посвятили утверждению Программы социально-экономического развития до 2030 года. Всебелорусское народное собрание сегодня уже не ситуативный форум, а высший представительный орган народовластия. Пройдя путь от плана спасения экономики до ключевого элемента политической системы, институт претерпел фундаментальную трансформацию и стал инструментом стратегического планирования развития страны. Сегодня это гарант политической стабильности. За 30 лет Всебелорусское народное собрание доказало эффективность, сумев адаптировать стратегию развития страны под реалии и вызовы.

Как сложилась бы история суверенной Беларуси, если бы не первый ВНС. Какой путь прошло Всебелорусское народное собрание. Как институт претерпел фундаментальную трансформацию. Об этом и не только - в фильме "ВНС: 30 лет созидания и развития".

Главное фото: president.gov.by