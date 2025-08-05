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От теории к практике: как молодые специалисты адаптируются на первых рабочих местах
Молодые специалисты приходят на свои первые гарантированные рабочие места. Поддержка наставников, материальные выплаты, хороший соцпакет, наличие жилья - то, что помогает вчерашнему выпускнику успешно пройти адаптацию на первом рабочем месте и остаться там, где комфортно и удобно для жизни.
Например, вчерашняя выпускница аграрного колледжа Анна Синтюрина выбрала профессию ветфельдшера по зову сердца. После получения образования пришла в хозяйство, где проходила преддипломную практику. Сейчас под присмотром ветеринарного фельдшера тысячи подопечных, а в кураторах - опытный наставник, который всегда поможет приблизить теорию к практике.
"Да, теоретическая база очень хорошая, но практики не хватает, плюс наше производство довольно серьезное, предприятие очень большое и много технологических нюансов, которые нужно освоить именно здесь. Есть такие моменты, которые ни в колледже, ни в академии не проходят", - отметил главный ветврач ОАО "Тихиничи" Евгений Спиридонов.
Многоотраслевое хозяйство "Тихиничи" специализируется на производстве молока, зерна, картофеля, яблок. Средний возраст сотрудников - 42 года. Многие пришли на работу по целевому распределению, по истечении срока отработки остались и не жалеют.
Перспектива жизни на периферии молодых и амбициозных не пугает. Анна Синтюрина - одна из четырех выпускниц колледжа, пополнивших коллектив в 2025 году. Вопросы насчет квартиры решились сразу.
"С жильем вопрос решили очень быстро. В первый день, как я пришла, мне его выдали, показали. В самом агрогородке Тихиничи есть все для молодежи - ФОК, бассейн, тренажерный зал, магазины с большим ассортиментом", - поделилась ветфельдшер ОАО "Тихиничи" Анна Синтюрина.
Хорошее подспорье к трудовым достижениям - материальное стимулирование и социальные гарантии для тех, кто только начинает свою карьеру.
Ведущий специалист по идеологической работе ОАО "Тихиничи" Людмила Короткевич рассказала о материальной помощи, которую оказывают молодым специалистам на предприятии: "Молодые специалисты получают подъемные, все, что полагается по законодательству. Также на нашем предприятии работает наполненный крепкий коллективный договор. Они получают надбавку в каждую заработную плату по 5 базовых величин".
Другой молодой специалист Ксения Лаптева уже успела адаптироваться на первом рабочем месте - в Рогачевской районной больнице. Выпускнице Мозырского медколледжа предоставили первоочередное право на арендные квадратные метры и полный соцпакет.
"Сюда я попала по целевому направлению, должна отработать три года. Профсоюз организует большое количество поездок - разные соревнования по волейболу, турслеты, поездки в бассейны. Очень нравится коллектив. Я планирую здесь оставаться", - медсестра терапевтического отделения Рогачевской ЦРБ Ксения Лаптева.
Рогачевский район - один из крупнейших в Гомельской области, где на медобслуживании числятся 50 тыс. человек. В 2025 году штат усилили 19 выпускников профильных учебных заведений. Под присмотром опытных коллег работают на главную задачу - максимально сохранить систему медобслуживания в регионе.
Рогачевская райбольница пополняется машинами скорой помощи и современным оборудованием. Теперь в распоряжении медиков первый в районе передвижной ФАП, рентгенаппарат позволяет проводить широкий спектр исследований - в месяц более 500. Обновили эндоскопический кабинет, а также открыли новое стерилизационное отделение.
Поликлиника рассчитана на 850 приемов в сутки, есть стационарное отделение для оказания экстренной и плановой помощи, организованы выезды в небольшие населенные пункты для консультаций сельских жителей.
Максим Шестопалов, главврач Рогачевской ЦРБ:
"Молодые специалисты, благодаря школе наставничества, работают не только в поликлиническом звене, также они ведут своих пациентов, оказывают им хирургическую помощь. Молодежь наша освоила не только лапаротомные, но и лапароскопические операции".
В Гомельской области укрепление кадрового потенциала медучреждений носит системный характер. Что касается закрепляемости молодых специалистов, то по статистике 90 % молодых специалистов после обязательной отработки по распределению остаются расти в профессии на своем первом рабочем месте.