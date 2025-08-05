От теории к практике: как молодые специалисты адаптируются на первых рабочих местах

Молодые специалисты приходят на свои первые гарантированные рабочие места. Поддержка наставников, материальные выплаты, хороший соцпакет, наличие жилья - то, что помогает вчерашнему выпускнику успешно пройти адаптацию на первом рабочем месте и остаться там, где комфортно и удобно для жизни.

Например, вчерашняя выпускница аграрного колледжа Анна Синтюрина выбрала профессию ветфельдшера по зову сердца. После получения образования пришла в хозяйство, где проходила преддипломную практику. Сейчас под присмотром ветеринарного фельдшера тысячи подопечных, а в кураторах - опытный наставник, который всегда поможет приблизить теорию к практике.

"Да, теоретическая база очень хорошая, но практики не хватает, плюс наше производство довольно серьезное, предприятие очень большое и много технологических нюансов, которые нужно освоить именно здесь. Есть такие моменты, которые ни в колледже, ни в академии не проходят", - отметил главный ветврач ОАО "Тихиничи" Евгений Спиридонов.

главный ветврач ОАО "Тихиничи" Евгений Спиридонов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9eafe780-76fa-4560-88cc-372e9195335b/conversions/168b4edd-7c1d-4687-aa88-0a8d2d6d614c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9eafe780-76fa-4560-88cc-372e9195335b/conversions/168b4edd-7c1d-4687-aa88-0a8d2d6d614c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9eafe780-76fa-4560-88cc-372e9195335b/conversions/168b4edd-7c1d-4687-aa88-0a8d2d6d614c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9eafe780-76fa-4560-88cc-372e9195335b/conversions/168b4edd-7c1d-4687-aa88-0a8d2d6d614c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Многоотраслевое хозяйство "Тихиничи" специализируется на производстве молока, зерна, картофеля, яблок. Средний возраст сотрудников - 42 года. Многие пришли на работу по целевому распределению, по истечении срока отработки остались и не жалеют.

Перспектива жизни на периферии молодых и амбициозных не пугает. Анна Синтюрина - одна из четырех выпускниц колледжа, пополнивших коллектив в 2025 году. Вопросы насчет квартиры решились сразу.

"С жильем вопрос решили очень быстро. В первый день, как я пришла, мне его выдали, показали. В самом агрогородке Тихиничи есть все для молодежи - ФОК, бассейн, тренажерный зал, магазины с большим ассортиментом", - поделилась ветфельдшер ОАО "Тихиничи" Анна Синтюрина.

ветфельдшер ОАО "Тихиничи" Анна Синтюрина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99adbb45-ad14-4c5d-a8fc-42446b3a0cac/conversions/1e30638b-50cd-4cab-b6a9-483ea16d4838-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99adbb45-ad14-4c5d-a8fc-42446b3a0cac/conversions/1e30638b-50cd-4cab-b6a9-483ea16d4838-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99adbb45-ad14-4c5d-a8fc-42446b3a0cac/conversions/1e30638b-50cd-4cab-b6a9-483ea16d4838-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99adbb45-ad14-4c5d-a8fc-42446b3a0cac/conversions/1e30638b-50cd-4cab-b6a9-483ea16d4838-xl-___webp_1920.webp 1920w

Хорошее подспорье к трудовым достижениям - материальное стимулирование и социальные гарантии для тех, кто только начинает свою карьеру.

Ведущий специалист по идеологической работе ОАО "Тихиничи" Людмила Короткевич рассказала о материальной помощи, которую оказывают молодым специалистам на предприятии: "Молодые специалисты получают подъемные, все, что полагается по законодательству. Также на нашем предприятии работает наполненный крепкий коллективный договор. Они получают надбавку в каждую заработную плату по 5 базовых величин".

ведущий специалист по идеологической работе ОАО "Тихиничи" Людмила Короткевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6d1f706-bb39-4068-88df-312e181bf4a1/conversions/de5ddf3d-44f8-4577-8fa9-02b325c25803-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6d1f706-bb39-4068-88df-312e181bf4a1/conversions/de5ddf3d-44f8-4577-8fa9-02b325c25803-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6d1f706-bb39-4068-88df-312e181bf4a1/conversions/de5ddf3d-44f8-4577-8fa9-02b325c25803-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b6d1f706-bb39-4068-88df-312e181bf4a1/conversions/de5ddf3d-44f8-4577-8fa9-02b325c25803-xl-___webp_1920.webp 1920w

Другой молодой специалист Ксения Лаптева уже успела адаптироваться на первом рабочем месте - в Рогачевской районной больнице. Выпускнице Мозырского медколледжа предоставили первоочередное право на арендные квадратные метры и полный соцпакет.

"Сюда я попала по целевому направлению, должна отработать три года. Профсоюз организует большое количество поездок - разные соревнования по волейболу, турслеты, поездки в бассейны. Очень нравится коллектив. Я планирую здесь оставаться", - медсестра терапевтического отделения Рогачевской ЦРБ Ксения Лаптева.

медсестра терапевтического отделения Рогачевской ЦРБ Ксения Лаптева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17b38e84-6fdf-4e09-b1cc-acf65e39e64d/conversions/eff13f31-b67d-49ef-87fb-66e01006b893-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17b38e84-6fdf-4e09-b1cc-acf65e39e64d/conversions/eff13f31-b67d-49ef-87fb-66e01006b893-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17b38e84-6fdf-4e09-b1cc-acf65e39e64d/conversions/eff13f31-b67d-49ef-87fb-66e01006b893-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17b38e84-6fdf-4e09-b1cc-acf65e39e64d/conversions/eff13f31-b67d-49ef-87fb-66e01006b893-xl-___webp_1920.webp 1920w

Рогачевский район - один из крупнейших в Гомельской области, где на медобслуживании числятся 50 тыс. человек. В 2025 году штат усилили 19 выпускников профильных учебных заведений. Под присмотром опытных коллег работают на главную задачу - максимально сохранить систему медобслуживания в регионе.

Рогачевская райбольница пополняется машинами скорой помощи и современным оборудованием. Теперь в распоряжении медиков первый в районе передвижной ФАП, рентгенаппарат позволяет проводить широкий спектр исследований - в месяц более 500. Обновили эндоскопический кабинет, а также открыли новое стерилизационное отделение.

Поликлиника рассчитана на 850 приемов в сутки, есть стационарное отделение для оказания экстренной и плановой помощи, организованы выезды в небольшие населенные пункты для консультаций сельских жителей.

Максим Шестопалов, главврач Рогачевской ЦРБ:

"Молодые специалисты, благодаря школе наставничества, работают не только в поликлиническом звене, также они ведут своих пациентов, оказывают им хирургическую помощь. Молодежь наша освоила не только лапаротомные, но и лапароскопические операции".

главврач Рогачевской ЦРБ Максим Шестопалов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a602fb6f-6c8d-4185-b1e7-5d62b744c89f/conversions/f713687e-9c83-4f3f-b522-c599a24bfbb6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a602fb6f-6c8d-4185-b1e7-5d62b744c89f/conversions/f713687e-9c83-4f3f-b522-c599a24bfbb6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a602fb6f-6c8d-4185-b1e7-5d62b744c89f/conversions/f713687e-9c83-4f3f-b522-c599a24bfbb6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a602fb6f-6c8d-4185-b1e7-5d62b744c89f/conversions/f713687e-9c83-4f3f-b522-c599a24bfbb6-xl-___webp_1920.webp 1920w