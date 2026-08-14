От учебников до питания: какие изменения ждут школьников с началом учебного года

Образование - стратегический ресурс Беларуси, и подготовка к новому учебному году начинается задолго до осени. В 2026 году сделаны значительные шаги по всем направлениям: обновлены учебные программы, усилены требования к школьной форме, пересмотрена система питания.

За каждым решением стоит забота о здоровье, безопасности и качестве знаний подрастающего поколения. Разобрали все по порядку в "Теме дня".

Первое и самое главное - стоимость учебников. Государство сохраняет жесткий контроль за ценой комплекта. Для учащихся 1-11-х классов он обойдется в 22,5 белорусских рубля, для дошкольников - 9 рублей. Льготные категории, в том числе многодетные семьи, платят вдвое меньше.

Но дело не только в цене. К 1 сентября переиздано 27 учебников и пособий. Требования к полиграфии стали строже: специальная офсетная бумага, снижающая нагрузку на зрение, легкий интегральный переплет.

Содержание тоже шагнуло вперед: в учебнике, например, "История Беларуси в контексте всемирной истории" для 11-х классов появились инфографика, QR-коды с видеоматериалами и 3D-модели. Отдельная новинка - руководство по основам безопасности жизнедеятельности для учеников 4-го класса. Все это делает обучение наглядным, современным и безопасным.

Серьезные изменения коснулись школьной программы. По учебному предмету "Физическая культура и здоровье" третий урок в неделю теперь нацелен на развитие двигательной активности и подготовку к сдаче нормативов.

По информатике для 6-9-х классов появилась новая тема "Технологии искусственного интеллекта". Уже переиздано пособие для 8-го класса. Девятиклассников научат применять ИИ в моделировании, а обязательными станут разделы по кибербезопасности, защите персональных данных, распознаванию дипфейков и сетевому этикету.

Наталия Рыбаченок, методист отдела методического обеспечения математического и естественнонаучного образования Академии образования:

"Авторами учебного пособия и сотрудниками Академии образования было организовано внедрение технологий искусственного интеллекта через учебный материал, наглядные примеры, упражнения. Технологии ИИ будут применяться во всех классах, начиная с 6-го. Но будет немного разная специфика: в 6-7-х классах будет знакомство с тем, как можно использовать сгенерированное изображение или текст, в 8-м классе изучат основы промптинга, а в 9-м классе ИИ внедряется в моделирование".

Безусловно, акцент сделан на практику и жизненно необходимые навыки. В рамках предмета по допризывной и медицинской подготовке для 10-х классов введен раздел тактической медицины, а во втором полугодии юноши освоят основы управления беспилотниками.

Еще одна важная тема - школьное питание. С 1 сентября вступает в силу обновленный государственный стандарт. Главные цели - сделать блюда вкуснее и полезнее, адаптировать меню под реальные потребности детей и усилить контроль качества. Вводится единый комплекс для одноразового питания: в первую смену - второй завтрак, во вторую - полдник. Обязательные позиции: свежий салат, горячее блюдо и напиток.

Меню теперь составляется для трех возрастных групп: с 1-го по 5-й, с 6-го по 8-й и с 9-го по 11-й классы. Рацион стал разнообразнее: расширен перечень разрешенных продуктов, включены качественные полуфабрикаты из мяса, рыбы и овощей. Преобразится и буфетная зона - появятся торговые автоматы с полезной продукцией отечественных производителей. Отдельное внимание - чистому составу блюд: никаких усилителей вкуса, красителей и консервантов.

И, конечно, вопрос, который волнует каждую семью, - школьная форма. С 13 августа 2026 года также вступили в силу изменения в государственный стандарт. Требования к качеству тканей ужесточены: появились ограничения для синтетики, введен реестр белорусских изготовителей, а производство формы обязательно должно осуществляться на территории страны. Фасон и элементы делового стиля остались прежними - главное, чтобы ребенку было удобно и комфортно.

К 1 сентября отечественные предприятия подготовили около 1 млн изделий. Ассортимент обновлен примерно на 60 %. Производители делают ставку на капсульные коллекции, чтобы вещи легко сочетались между собой. В приоритете функциональность: кнопки вместо пуговиц, резинка на поясе вместо молнии. Для тех, кто не смог подобрать форму в торговой сети, готовы принять индивидуальные заявки.

Ирина Каржова, начальник управления Министерства образования Беларуси:

"Мониторинговые группы могут своевременно отреагировать на недостаток того или иного элемента школьной одежды, сообщив компетентным органам. Конечно же, мы смотрим за канцелярскими принадлежностями".

Собрать ребенка в школу сегодня можно с учетом любого бюджета. Продолжают свою работу школьные базары. Согласно ценовому диапазону, полный набор школьника обойдется родителям от 355 до 1497 рублей - в зависимости от выбора брендов и комплектации.