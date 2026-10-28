От учебной литературы до подарочных изданий: какие книги пользуются популярностью среди белорусов

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Что читают белорусы? По данным книжной торговли и издателей, на первом месте - учебная литература, без которой не обойтись. Второе место занимает классика, далее - детская литература. Также растет спрос на красивые подарочные издания, научно-популярную литературу и философию, особенно среди молодежи. О читательских предпочтениях и конкуренции с маркетплейсами смотрите в "Экономической среде".

Заместитель директора Издательства "Беларусь" Ирина Федорова поделилась, что с издательской точки зрения, спрос делится на три сегмента: глубокий нон-фикшн (исторические расследования, архивные материалы), легкая беллетристика (женские романы, психологические детективы, фантастика) и детская литература.

Генеральный директор предприятия "Белкнига" Инга Бекиш привела статистические данные. "Первое место - учебная литература. Второе - классика в доступном ценовом диапазоне, в мягких обложках, которую удобно взять с собой на отдых или в метро. Потом детская литература, классика и отрисованная. Мамы просят, чтобы не было картинок, созданных с помощью искусственного интеллекта, а были рисунки художников. Далее - художественная литература в хорошем издании, красивая. Люди начали собирать домашние библиотеки, покупают даже книги в определенной цветовой гамме для интерьера. И научно-популярная литература. Очень развивается тема философии, особенно у молодых людей, это классическая философская литература", - рассказала она.

Появление маркетплейсов сначала испугало книжную розницу, но теперь отношение изменилось. "Мы (Белкнига. - Прим. news.by) вместе с маркетплейсами защищаем такую территорию как "тяга к чтению" и дополняем друг друга. Когда их не было, мы чувствовали себя лучше, весь рынок был наш. Но теперь я прихожу к выводу, что мы - союзники", - подчеркнула Инга Бекиш.

Социология подтверждает: белорусы скептически относятся к цифровой книге. "45-48 % белорусов считают, что бумажная книга остается. Это цифры", - отметил первый заместитель министра информации Денис Езерский.

Читательские предпочтения белорусов разнообразны: от учебников и классики до философии и красивых подарочных изданий. Маркетплейсы стали не врагами, а партнерами, а бумажная книга сохраняет свои позиции. И, как отмечают эксперты, главное - чтобы книга была качественной, с хорошими иллюстрациями и содержанием, отражающим национальные ценности.