От умных городов до цифрового суверенитета: яркие инновации на выставке ТИБО-2026
Искусственный интеллект - драйвер технологического развития. Это главная тема XXXI Международного форума "ТИБО". На конькобежном стадионе "Минск-Арена" проходит событие, объединяющее сразу несколько выставок.
Свои разработки представили 70 компаний Беларуси и России. Перспективные стартапы демонстрируют и белорусские студенты, например, приложение по обучению работе с нейросетью или сервис для контроля личных финансов, включая аналитику и советы по экономии бюджета. Технологии, которые еще вчера казались фантастикой, сегодня стали реальностью. Здесь можно протестировать экосистемы "умных городов", примерить VR-очки, пожать руку роботу.
Юрий Ануфриев, руководитель отдела IT-компании:
"Роботизация - это современность, роботы помогают в производстве, в организации работы на складе".
Презентация объединяет экспертов разных сфер. Обсуждают, как высокие технологии работают во благо образования, развития бизнеса, производства, АПК, транспорта, логистики.
Дмитрий Коваленок, генеральный директор РУП "Белтаможсервис":
"Сегодня немыслимо развитие логистики без цифры. Фактически все решения выдаются информационными системами, оптимальная локация определяется уже логистом на основании тех решений, которые мы запрограммировали у себя в системе. Мы представляем сервис "Василек", который является уникальным. Наши преимущества - мы позволяем на наших инфраструктурных объектах консолидировать грузы, объединять и тем самым удешевлять логистику и доставлять товары в страны дальней дуги".