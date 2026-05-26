От умных городов до цифрового суверенитета: яркие инновации на выставке ТИБО-2026

Искусственный интеллект - драйвер технологического развития. Это главная тема XXXI Международного форума "ТИБО". На конькобежном стадионе "Минск-Арена" проходит событие, объединяющее сразу несколько выставок.

Свои разработки представили 70 компаний Беларуси и России. Перспективные стартапы демонстрируют и белорусские студенты, например, приложение по обучению работе с нейросетью или сервис для контроля личных финансов, включая аналитику и советы по экономии бюджета. Технологии, которые еще вчера казались фантастикой, сегодня стали реальностью. Здесь можно протестировать экосистемы "умных городов", примерить VR-очки, пожать руку роботу.

Юрий Ануфриев, руководитель отдела IT-компании:

"Роботизация - это современность, роботы помогают в производстве, в организации работы на складе".

Презентация объединяет экспертов разных сфер. Обсуждают, как высокие технологии работают во благо образования, развития бизнеса, производства, АПК, транспорта, логистики.

Дмитрий Коваленок, генеральный директор РУП "Белтаможсервис":