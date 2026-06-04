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От Узбекистана до Конго: как белорусские колледжи и БНТУ становятся магнитом для студентов мира
Новейшие технологии, доступные цены и, конечно, высокое качество. Эти и другие аспекты все чаще привлекают иностранных абитуриентов. Выбор падает на те направления, которые востребованы именно в их стране.
Даврон Мирзаев, студент БНТУ (Узбекистан):
"Получение диплома, белорусского диплома - это какой-то трофей".
Граждане Узбекистана чаще всего выбирают строительное или архитектурное направления, а первокурсники из Китая отдают предпочтение специальностям, связанным с автомобилестроением и отраслевой экономикой. Что касается представителей Африканского континента, их традиционно привлекают инженерно-технический профиль и машиностроение.
Мапензи Киталано Бени, студент БНТУ (Демократическая Республика Конго):
"Я уже поступил на машиностроительный факультет. Это первый год, но мне уже интересно. Много практики есть. Если получится, после учебы я могу тут работать. Я точно мечтаю помогать в моей стране".
Студентка из Туркменистана учится на логиста. Беларусь - транзитная страна. И изучать данную сферу именно здесь - выбор отличный. Белорусский диплом - международного образца. С ним можно найти работу как у себя на родине, так и продолжить трудиться в наших краях.
Анетта Рахмедова, студентка БНТУ (Туркменистан):
"Для меня это хорошая возможность остаться в Беларуси. Но не исключено, что я вернусь на родину, поскольку у нас это направление тоже очень востребовано. В будущем я бы хотела работать по специальности в крупной компании либо продолжить обучение в магистратуре, так как считаю это необходимым для дальнейшего профессионального роста".
Европа бьет себя в грудь: у нас демократия, у нас английский, у нас стажировки. Но спросите европейского студента, сколько он должен банку. Для сравнения: в странах райского сада за "корочку" заплатить придется до 15 тыс. евро в год, у нас даже для иностранца - в разы меньше.
Как отмечают в Министерстве образования, тенденция того, что зарубежных студентов все больше, обусловлена не только ценой.
Сергей Пищов, начальник Главного управления Министерства образования Беларуси:
"Образовательный процесс тесно связан с производством - это так называемая практикоориентированность обучения. Большой объем учебной нагрузки ребята осваивают непосредственно на предприятиях, в реальных условиях будущей работы. Это очень ценно: получая солидный багаж теоретических знаний, учащиеся одновременно приобретают практические навыки на ведущих производствах страны. Что касается спроса на рынке труда, то сегодня традиционно востребованы инженерные, педагогические, медицинские специальности, а также направления в области информационных технологий".
37 тыс. студентов из 110 стран - это не просто цифры. Это признание нашей системы образования сильной, честной и открытой миру. И когда завтрашние профессионалы вернутся домой, они повезут с собой не только знания и диплом. Главное - они повезут и уважение к нашей стране.