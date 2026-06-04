От Узбекистана до Конго: как белорусские колледжи и БНТУ становятся магнитом для студентов мира

Новейшие технологии, доступные цены и, конечно, высокое качество. Эти и другие аспекты все чаще привлекают иностранных абитуриентов. Выбор падает на те направления, которые востребованы именно в их стране.

Даврон Мирзаев, студент БНТУ (Узбекистан):

"Получение диплома, белорусского диплома - это какой-то трофей".

Граждане Узбекистана чаще всего выбирают строительное или архитектурное направления, а первокурсники из Китая отдают предпочтение специальностям, связанным с автомобилестроением и отраслевой экономикой. Что касается представителей Африканского континента, их традиционно привлекают инженерно-технический профиль и машиностроение.

Мапензи Киталано Бени, студент БНТУ (Демократическая Республика Конго) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31bc346f-43c9-4156-adde-9d8170630d24/conversions/3b64d3e2-b6ce-486e-9e23-9a8f70225d95-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31bc346f-43c9-4156-adde-9d8170630d24/conversions/3b64d3e2-b6ce-486e-9e23-9a8f70225d95-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31bc346f-43c9-4156-adde-9d8170630d24/conversions/3b64d3e2-b6ce-486e-9e23-9a8f70225d95-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31bc346f-43c9-4156-adde-9d8170630d24/conversions/3b64d3e2-b6ce-486e-9e23-9a8f70225d95-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мапензи Киталано Бени, студент БНТУ (Демократическая Республика Конго):

"Я уже поступил на машиностроительный факультет. Это первый год, но мне уже интересно. Много практики есть. Если получится, после учебы я могу тут работать. Я точно мечтаю помогать в моей стране".

Студентка из Туркменистана учится на логиста. Беларусь - транзитная страна. И изучать данную сферу именно здесь - выбор отличный. Белорусский диплом - международного образца. С ним можно найти работу как у себя на родине, так и продолжить трудиться в наших краях.

Анетта Рахмедова, студентка БНТУ (Туркменистан) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0dff642f-4fa1-42be-8949-f143b1c05bcb/conversions/511b3dab-d493-4f25-9385-5c82beb8ca01-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0dff642f-4fa1-42be-8949-f143b1c05bcb/conversions/511b3dab-d493-4f25-9385-5c82beb8ca01-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0dff642f-4fa1-42be-8949-f143b1c05bcb/conversions/511b3dab-d493-4f25-9385-5c82beb8ca01-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0dff642f-4fa1-42be-8949-f143b1c05bcb/conversions/511b3dab-d493-4f25-9385-5c82beb8ca01-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анетта Рахмедова, студентка БНТУ (Туркменистан):

"Для меня это хорошая возможность остаться в Беларуси. Но не исключено, что я вернусь на родину, поскольку у нас это направление тоже очень востребовано. В будущем я бы хотела работать по специальности в крупной компании либо продолжить обучение в магистратуре, так как считаю это необходимым для дальнейшего профессионального роста".

Европа бьет себя в грудь: у нас демократия, у нас английский, у нас стажировки. Но спросите европейского студента, сколько он должен банку. Для сравнения: в странах райского сада за "корочку" заплатить придется до 15 тыс. евро в год, у нас даже для иностранца - в разы меньше.

Как отмечают в Министерстве образования, тенденция того, что зарубежных студентов все больше, обусловлена не только ценой.

Сергей Пищов, начальник Главного управления Министерства образования Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e112edf4-ab77-4a11-b2f5-9ca608a0205f/conversions/b7f0f143-12a5-4d6e-8ad7-b55dbbce6c61-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e112edf4-ab77-4a11-b2f5-9ca608a0205f/conversions/b7f0f143-12a5-4d6e-8ad7-b55dbbce6c61-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e112edf4-ab77-4a11-b2f5-9ca608a0205f/conversions/b7f0f143-12a5-4d6e-8ad7-b55dbbce6c61-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e112edf4-ab77-4a11-b2f5-9ca608a0205f/conversions/b7f0f143-12a5-4d6e-8ad7-b55dbbce6c61-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Пищов, начальник Главного управления Министерства образования Беларуси:

"Образовательный процесс тесно связан с производством - это так называемая практикоориентированность обучения. Большой объем учебной нагрузки ребята осваивают непосредственно на предприятиях, в реальных условиях будущей работы. Это очень ценно: получая солидный багаж теоретических знаний, учащиеся одновременно приобретают практические навыки на ведущих производствах страны. Что касается спроса на рынке труда, то сегодня традиционно востребованы инженерные, педагогические, медицинские специальности, а также направления в области информационных технологий".