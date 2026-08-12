От "Вишневого фестиваля" до цифрового атласа - Витебская область перезагружает туризм

Краткий пересказ от ИИ

Реализация туристического потенциала - один из приоритетов Программы социально-экономического развития Беларуси до 2030 года. Отрасль должна значительно повысить вклад в экономику Беларуси. Удобная логистика и навигация, современная инфраструктура, разнообразный турпродукт. Сфера должна пройти серьезную трансформацию, в том числе и цифровую. Как эти задачи решают в Витебской области: что сделано и что предстоит?

Создание комфортной навигационной среды

"Разработаны тематические групповые экскурсии на любой вкус. Маршрут можно составить самостоятельно. Мы в этом можем помочь", - обещает исполняющая обязанности директора Туристического информационного центра Витебской области Светлана Цуран.

Попробовать угощения на "Вишневом фестивале" в Глубоком, насладиться эстетикой "Двух рек" в Докшицах, а еще прогуляться по старинным улицам Полоцка и обязательно побывать в молодом Новополоцке. Туристический информационный центр Витебской области предлагает различные варианты путешествий.

Задача специалистов - помочь определиться с выбором среди популярных направлений или составить индивидуальный маршрут.

Елена Борздыко, первый зампредседателя Комитета экономики Витебского облисполкома:

"Главная задача - создать уникальный туристический продукт, который позволит удержать туристов в нашей области как минимум на четыре дня. В среднем туристы останавливаются на два дня".

Аналогичные туристические инфоцентры появятся во всех районах Витебской области. Комфортным должен быть не только отдых, но и навигация. Важен грамотно составленный маршрут. Ведь турист хочет не только ознакомиться с богатой историей, но и посетить кафе, рестораны, увезти домой сувениры. Чтобы стать центром притяжения, регион настроен на комплексную работу.

Александр Борисевич, директор Туристического информационного центра Полоцкого района:

"Мы объединены единой целью - создать качественный, интересный продукт. Появляются новые экскурсионные объекты, новые фишки, маршруты, улучшается инфраструктура".

Комфорт и единение с природой

Концепция уединенного отдыха на природе, но с максимальным комфортом. Среди сосен, на берегу озера Суя, разместились лесные домики - с завтраком, полупансионом или полным пансионом. Формат, который набирает популярность у белорусов и зарубежных гостей. На очереди новый проект для семейного отдыха.

"Задача - сделать именно современное, чтобы можно было не просто порыбачить, мясо пожарить, но и сходить в СПА. Мы называем именно СПА. Все это создает предпосылки, чтобы люди к нам ехали даже в плохую погоду", - поделился планами управляющий партнер загородного отеля Сергей Супранович.

Наталья Масленикова, замначальника управления экономики Полоцкого райисполкома:

"Полоцким райисполкомом сформирован пул земельных участков для предоставления инвестору для строительства объектов туристической деятельности. В рамках инициативы "Туристический потенциал" на территории района реализуется уже шесть инвестиционных проектов. Будет построено три туристических комплекса, открыто две гостиницы, проведена модернизация номерного фонда уже действующей гостиницы".

Узнаваемый образ северного региона

Создание качественного турпродукта, продвижение его на внутреннем и внешнем рынках, модернизация инфраструктуры - задачи, которые предстоит решать в ближайшие годы. Белорусское гостеприимство должно показать себя с современной стороны. Среди новинок в Витебской области - собственный туристический бренд. Мишка-путешественник готов встречать туристов и делать образ региона более узнаваемым.

Цифровая трансформация

Чтобы каждый мог выбрать путешествие под запросы своей семьи, разрабатывается приложение "Туристический атлас Витебской области". Интерактивная платформа соберет весь потенциал северного региона на одной платформе. В меню - конкретные варианты отдыха и особенности маршрутов.

Полезным цифровой атлас будет и для инвестора. Туризм - это еще и серьезный импульс для развития территорий. И здесь важна совместная работа бизнеса и местной власти, чтобы быстрее перейти от задумки до реализации.