От воды и огня до взрывов и химии: в каких опасных ситуация спасатели Беларуси приходят на помощь

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Более чем за полувековую историю белорусское спасательное ведомство вышло далеко за пределы тушения пожаров.

Ситуации бывают самые разные. Но одни из самых сложных вызовов сегодня считаются дорожные аварии. Кстати, по мнению исследователей, ДТП располагаются на первой строчке в неутешительном списке причин смертей на планете, вызванными внешними факторами.

ДТП

В Беларуси, по статистике, случается больше 3 тыс. аварий в год. Удар в столб, столкновение лоб в лоб или опрокидывание в кювет - сценарии самые разные. Каждая ситуация нестандартна. И чтобы спасти зажатого в железной ловушке человека, спасателям приходится импровизировать.

Но все начинается со звонка. И пока очевидцы рассказывают диспетчеру о случившемся, бойцы МЧС уже в пути начинают собирать и анализировать информацию, чтобы после приезда сразу же начать оказывать нужную помощь. Люди могут быть тяжело ранены, терять драгоценные минуты в таком случае непростительная роскошь.

После аварии спасатели в первую очередь должны стабилизировать и обесточить машину, чтобы к пострадавшему мог подойти медик. И только когда удалось стабилизировать состояние человека, врач дает команду, что пострадавшего можно доставать из машины. Если пострадавших несколько, на месте оценивается, кому необходимо оказать помощь в первую очередь.

quote Если пострадавший уже без сознания, значит травма очень серьезная. Нужно смотреть, из-за чего он без сознания. Может, у него тяжелая ЧМТ, может, большая кровопотеря, внутреннее кровотечение. Виктор Литвин, врач скорой медицинской помощи Центра медицинского обеспечения РОСН "Зубр" МЧС Беларуси

Убрав конструкции, мешающие подобраться и достать человека, спасатели извлекают пострадавшего, перекладывают его на носилки и передают врачам.

"Каждое ДТП своеобразно. Металл находится под напряжением, и необходимо учитывать каждый элемент конструкции. Это все по методичкам не работает. Все приходит с опытом, - отметил старший инженер Центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН "Зубр" МЧС Беларуси Дмитрий Набоков. - По сравнению с обычным автомобилем, у электрокара есть возможность взрыва батареи. Она горит без доступа кислорода. Ее помещают в специальный бассейн, заливают водой на сутки, иначе она может самовоспламениться".

Спасение на высоте

Опасность человека подстерегает не только на земле, но и выше. Чтобы подобраться к заложнику, застрявшему на высоте, и спустить его на землю, спасатели используют методы промышленного альпинизма. Сперва нужно самому взобраться наверх. В этом помогают древолазы. Так называют специальные гаффы, которые по принципу работы напоминают когти животных. В связке с тросовой охваткой они дают цепляться за ствол и шагать по вертикали столько, сколько это нужно. На высоте делают страховочные точки, которые будут держать и спасателя, и пострадавшего.

Задача спасателя-альпиниста - максимально быстро спустить человека на землю. При необходимости могут оказать первую помощь. У пострадавшего также могут быть переломы или ушибы. Но самое главное - это быстро оказаться на земле, чтобы передать человека медикам.

Максим Афанасенко, старший инструктор-спасатель Центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН "Зубр" МЧС Беларуси:

"Снимали на деревьях котиков, даже енота. Были такие вызовы, что мы доставали человека из вентиляционного колодца в высотном здании. Также мы доставали из колодца с водой упавшего дедушку".

Он также отметил, что альпинист на высоте один не работает. Все время есть человек снизу, страхующий его, наблюдающий за ситуацией.

Опасность на водоемах

Лето - традиционно жаркая пора у спасателей-водолазов. Многие в это время в отпусках. Если повезет, хорошая погода выпадает на выходные. Разгоряченные палящим солнцем все спешат окунуться в воду, порой забывая об элементарных правилах безопасности. Так начинаются трагические истории.

По статистике, более половины утонувших зашли в воду и не вышли на берег обратно, будучи пьяными. Но нередки случаи, когда в воде человеку внезапно стало плохо: не рассчитал силы, схватила судорога или же могут быть какие-то более серьезные случаи. Тогда в дело вступают спасатели. И счет идет на секунды.

Нужно сказать, долго продержаться на воде без должной подготовки сложно, плюс еще паника. В лучшем случае у тонущего есть несколько минут. И куда больше шансов у человека выжить, если пляж оборудован для купания. В таком месте исключаются внешние риски. Дно очищенное и ровное, с пологим спуском, нет холодных ключей. И главное, поблизости есть специалисты, которые следят за обстановкой, и они смогут быстро среагировать на крики о помощи.

Олег Степук, начальник Центра водолазно-спасательной службы РОСН "Зубр" МЧС Беларуси:

"Чтобы стать спасателем-пловцом, мы сейчас не говорим о водолазах, необходимо пройти обучающий курс. Изучаются способы плавания: и в одежде, и в снаряжении, и в легководолазном снаряжении без применения водолазных аппаратов. Безусловно, обучают транспортировке пострадавшего, способам подхода к пострадавшему. Всем, кто занимается спасением на воде, известно о том, что утопающий по тебе карабкается как по лестнице, он тебя топит. Поэтому без определенных навыков спасение представляется маловозможным".

Больше 70 человек в этом купальном сезоне из воды не вынырнули. Пятеро из них были дети. Еще 30 ребят в опасный момент успели спасти.

"Достаточно секунды, чтобы потерять ребенка из виду и потерять его вообще. Ребенок должен быть под присмотром, под наблюдением старших и на расстоянии вытянутой руки. Только так можно будет избежать трагических последствий", - отметил Олег Степук.

Потери в лесу

Пора грибов и ягод прибавляет работы спасателям и в лесах. На вооружении самое современное оборудование, которое помогает во время поисков заблудившихся людей. Сегодня верными помощниками специалистов становятся дроны, оснащенные современными камерами и тепловизором. Но ни одна техника не сможет заменить чуткий нос четвероногих напарников.

Илья Бондар, замначальника Центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН "Зубр" МЧС Беларуси:

"Составляется карта леса либо какого-то участка, в котором предположительно потерялся человек. В первые 2-3 дня зачастую происходит поиск на отклик. Если данная работа результата не дала и человек не найден, продолжается работа прочесом. Выстраиваются цепочки, 10-20 человек в линию, чтобы прочесывать квадрат 500 м на 500 м. И так закрывают квадрат за квадратом".

Там, где невозможно пройти или проехать, и когда просто нет времени на долгие маршруты, появляется авиация МЧС. Отчасти их функции сегодня могут выполнить современные беспилотники, но дроны точно не заменят воздушных гигантов.

Помощь с воздуха

С началом теплого сезона авиаторы помогают мониторить обстановку с пожарами.

"Мы усиленно начали работать по пожарной обстановке с конца марта, начала апреля этого года, - обозначил начальник летной службы ГААСУ "Авиация" МЧС Беларуси Сергей Галожин. - Это как раз, когда сходит снежный покров и появляется сухая трава. Люди начинают ее жечь. Не всегда поэтому, но возникали лесные пожары. Мы уже работали".

По его словам, прежде чем вертолет взлетит, необходимо выполнить целый комплекс мероприятий: "Бортинженер осматривает двигатели, различные системы, агрегаты и так далее. Перед любым вылетом это делается обязательно".

Десантирование - самый простой способ добраться до точки чрезвычайной ситуации.

Спасателей-парашютистов задействуют, когда местность не позволяет совершить посадку вертолета. Одна из самых сложных их миссий - оказание помощи экипажу и пассажирам судна, терпящего крушение.

В боевых условиях парашютисты могут спустить с собой на землю до 50 кг так называемого полезного груза: это могут быть бензопилы, кусачки, гидравлический инструмент и так далее.

Андрей Круш, начальник авиационной поисково-спасательной и парашютно-десантной службы АМО ГААСУ "Авиация" МЧС Беларуси:

"Если нам надо расчищать площадку для посадки вертолета, то мы возьмем с собой, например, бензопилу. Если нам надо деблокировать пострадавших, то мы, естественно, возьмем с собой гидравлику. Все решается в зависимости от обстановки, которую мы увидим. Смоделировать ситуацию заранее, вы же понимаете, невозможно".

На высоте выбирается и способ десантирования, чтобы добраться до зоны ЧС. Подлетев в конкретную точку, вертолет может над ней зависнуть в воздухе, пока спасатели спускаются по веревке. У опытных бойцов это занимает считанные секунды. По необходимости на землю могут спустить и собаку.

Невидимая опасность

В реальности угрозу не всегда можно увидеть. С невидимой опасностью работают специалисты Центра химической и радиационной защиты МЧС.

В конце июня на железнодорожной станции в Минском районе произошла химическая утечка. Четыре 200-литровые емкости оказались повреждены, еще одна была пуста. Разлитое вещество прибывшие спасатели нейтрализовали.

На вооружении специалистов разные приборы: газоанализаторы, дозиметры, индикаторы химических веществ. Обязательно есть защитные костюмы (их три типа для разных видов аварий) и дыхательные аппараты.

От точности первоначальных измерений зависит дальнейший алгоритм действий. В процессе проведения химической разведки главное вывести из опасной зоны людей, а после проводится ликвидация последствий.

Андрей Хомчик, замначальника Центра химической и радиационной защиты РОСН "Зубр" МЧС Беларуси:

"Каждое химическое вещество по-разному воздействует на организм человека. Некоторые вызывают ожоги, некоторые - отравление дыхательных путей. По итогу ликвидации истечения проводится либо нейтрализация опасного химического вещества на месте, либо его перекачка в какую-то промежуточную емкость".

Снос сооружений

Если эти специалисты отлично разбираются в химии, то в физике определенно хороши их коллеги-взрывотехники, которые помогают в сносе старых сооружений.

Одну из сложнейших уникальных операций специалисты отряда "Зубр" провели в Гомельском районе, демонтировав аварийный участок моста через Сож. Сложности операции добавляло то, что буквально в 15 м был проложен новый мост. Его не зацепило.

Светлогорские взрывотехники снесли 130-метровую металлическую башню. Ради безопасности конструкцию подрывали в несколько этапов.

Нужно рассчитать необходимое количество взрывчатки, силу и направление взрыва, учесть особенности сооружений и конструкций, даже погодные условия, не зацепив при этом ближайшие объекты. Прежде чем специалисты нажмут на кнопку, проводится подготовительная работа, которая может занять от нескольких дней до года.

quote Мы выезжаем на обследование объекта, смотрим, какие риски, какие факторы могут повлиять при обрушении. Надо ли выставлять защиту для того, чтобы не пострадали соседние здания. Дмитрий Шагов, начальник Центра взрывотехнической службы РОСН "Зубр" МЧС Беларуси

Он также отметил, что самая лучшая защита сейчас - это тюки сена и соломы: "Они не дают ничему разлететься и гасят ударную воздушную волну. Если их выставить в 2-3 ряда, то, образно говоря, можно взрывать до 30 м от действующего здания".

Сегодня в МЧС функционирует более десятка специальных служб, которые успешно реагируют на разные чрезвычайные ситуации. От бочки с водой, ручного насоса, веревки, лопаты и ведра до мощных машин, беспилотников, гидроциклов и вертолетов - за 173 года белорусские спасатели шагнули далеко вперед. Их помощь разная и многогранная. Они готовы рискнуть собственной жизнью, они принимают эти вызовы с той самоотверженностью, самопожертвованием и доблестью, которая присуща спасателям, не ожидая ничего взамен.