От вокала до компьютерных технологий: чем занимаются дети в Гомельской области на каникулах

У белорусских школьников - самый разгар осенних каникул. Дни отдыха наполнены увлекательной программой: от подвижных игр, квестов, мастер-классов до творческих проектов и экскурсий по знаковым местам.

Шестиклассница Дана Дробышевская третий год занимается вокалом в образцовой студии эстрадного вокала "Шаг навстречу". Коллектив выступает на лучших сценических площадках региона.

Во время каникул репетиции не прекращаются. Музыкальное творчество - одно из направлений Гомельского областного Дворца детей и молодежи, где юным дарованиям дают шанс развить свои таланты.

"Каникулы - какие-то дополнительные выступления, больше репетиций. Петь - это была моя детская мечта, я очень давно этого хотела. Тут посоветовать могут, послушают меня", - рассказала ученица СШ № 74 г. Гомеля Дана Дробышевская.

Компьютерные технологии развивают инженерное мышление. Под руководством опытного наставника Валерия Кравцова учатся структурировать мысли, а еще маленькими шагами идти к большим целям.

"Осенние каникулы - это уютное, спокойное время, когда можно прийти сюда и заниматься своим любимым делом. Хожу на занятия по дизайну виртуальной среды. Они помогают мне развиваться в этой сфере, создавать что-то новое: логотипы, иконки, паттерны", - поделилась ученица СШ № 31 г. Гомеля Валерия Кравцова.

Лариса Казачкова, заведующая отделом компьютерных технологий, педагог дополнительного образования Гомельского областного Дворца детей и молодежи:

"Все любят компьютеры, что радует: не играть, а именно работать за компьютером, то есть создавать сайты, изучать программы, графические редакторы, то есть это на самом деле им очень интересно, им это нравится, это востребовано".

"Каникулы - это подготовка к разным мероприятиям. На данный момент готовимся к новогодним спектаклям в рамках благотворительной акции. Наш зритель - преимущественно дети-сироты и дети с различными степенями инвалидности. Мы занимаемся много, приблизительно 4 раза в неделю. Руководитель умеет завлечь, организовать всех, мы один дружный, сплоченный коллектив", - отметил ученик СШ № 47 г. Гомеля Иван Грудовенко.

Гомельский областной Дворец детей и молодежи предлагает занятия по 10 профилям. С учетом возрастных особенностей предусмотрено большое разнообразие интеллектуальных, творческих, технических и спортивных форм проведения досуга.

Светлана Якименко, директор Гомельского областного Дворца творчества детей и молодежи:

"У нас занимается почти 3 тыс. детей. Художественный - большой профиль, но также есть и технический и социально-речевой профили. Мы готовим будущих ведущих, лидеров, журналистов. У нас 15 коллективов со званием "образцовый", "народный" по всем профилям. Огромное количество родителей доверяют нам своих детей, сюда они идут по зову сердца".

Школы, гимназии, лицеи, а также учреждения дополнительного образования предлагают различные варианты проведения досуга - от интеллектуальных турниров и спортивных соревнований до проектов вторичной занятости. Только в Гомельской области во время каникул более 9,5 тыс. детей смогут найти себе занятие по душе.

Всего же в регионе на базе школ и учреждений дополнительного образования будет функционировать 428 лагерей - это полезный досуг на любой вкус и интерес. Чтобы каникулы запомнились надолго, важно использовать все возможности.