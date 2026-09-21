От вокала и хореографии до скалодрома: что предлагает новый центр допобразования в Минске

Новый учебный год - это еще и новые возможности проявить свои таланты. Так, с 1 сентября в Минске начал работать Национальный центр дополнительного образования детей и молодежи.

Новая структура объединила Национальный центр художественного творчества детей и молодежи и Республиканский центр экологии и краеведения. Занятия проходят уже для почти 2 тыс. ребят, при этом более 70 % объединений бесплатные.

С шести лет Сабрина мечтала о сцене и хотела связать жизнь с музыкой. Мечта переросла в цель и нашла воплощение в Национальном центре дополнительного образования детей и молодежи. За 3 года занятий вокалом она уже успешно выступает на конкурсах и завоевывает призовые места.

"Я уже выступала много раз, даже в других центрах выступала. Я пела свои песни, у меня уже много сольных есть. Педагог по вокалу учит меня петь по нотам", - поделилась учащаяся Национального центра дополнительного образования детей и молодежи Сабрина Васильева.

В центре представлено 26 направлений, и набор продолжается. Уже около 2 тыс. ребят нашли себе занятия по душе: от театральных постановок и рисования до спортивного ориентирования. А хореографическое направление вышло на международный уровень: образцовый ансамбль танца "Натхненне" достойно представляют центр на конкурсах, занимая призовые места.

"У нас три группы: старшая группа - это дети 9-10 класса, средняя - дети 4-6 класса, самые маленькие - это 2-3 класса. В этом году у нас проходит набор самых-самых маленьких будущих танцоров - 4-6 лет возрастная категория", - рассказала педагог, постановщик, хореограф Национального центра дополнительного образования детей и молодежи Галина Кропивницкая.

Многие выпускники в будущем сами становятся педагогами-хореографами, поступают в Академию искусств и профессионально связывают жизнь с танцем.

"Влюбилась в танец ровно 6 лет назад. Я сюда пришла от души, потому что с детства я была очень гибкая и всегда увлекалась танцами. Я хочу в будущем связать свою жизнь с хореографией, хочу поступить на хореографа и тоже обучать детей", - отметила учащаяся Национального центра дополнительного образования детей и молодежи Диана Бурая.

Возможностей для самореализации у ребят в центре хватает: искусство, хореография, театральные постановки. А новинкой этого года стал не имеющий аналогов скалодром - комплексный тренажер для физического, умственного и психологического развития, ведь каждый подъем это логическая задача, с которой ребята справляются легко и просто.

Мария Голубева, завотделом Национального центра дополнительного образования детей и молодежи:

"Мы принимаем на скалолазание детей с 7 лет. Они в этом возрасте уже достаточно управляемы, можно с ними безопасно работать, они понимают технику безопасности и непослушность, что самое главное, потому что это довольно опасный вид спорта. В наших кружках занимаются дети и до старшего возраста, и уже даже взрослые с удовольствием сюда приходят".

Антон с детства занимался спортивным туризмом, в этом году стал мастером спорта в этом направлении, а пару лет назад открыл для себя скалолазание. Сейчас он покоряет самые сложные маршруты и добивается небывалых высот.

"Скалолазание мне очень нравятся за счет того, что это экстремальный вид спорта. Я всегда считал, что каждый может заниматься каким-нибудь скучным футболом, а здесь у нас камни, высота, быстрые движения. Всегда это очень привлекало меня", - рассказал учащийся Национального центра дополнительного образования детей и молодежи Антон Кобыляк.

В структуре центра четыре подразделения: "Центр талантов", "Арт-Центр", "ЭкоИнновация" и "Наследие". Здесь нет строгих рамок - только свобода творчества и раскрытие способностей каждого, а мультипрофильные программы позволяют совмещать основные направления с дополнительными.

"Очень нравится наш центр, потому что здесь такое авангардное творчество. Я и сама, как художник, работаю в этом направлении. Детей отдают заниматься таким свободным творчеством, не как в художественных школах - академическим рисунком живописи, композиции, а именно дети приходят и свои идеи рисуют", - отметила педагог Национального центра дополнительного образования детей и молодежи Полина Табурова.

Центр дополнительного образования - не просто площадка для занятий, а настоящая точка роста для молодежи. Здесь учат главному: не бояться пробовать, мыслить смело и превращать идеи в реальные проекты. И, судя по тому, с каким интересом сюда идут ребята, у страны подрастает поколение, которое умеет и хочет создавать новое.