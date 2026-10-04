От волейбольных пике к мирным полетам: Беларусь и Казань связывают спорт и культура

От опасных пике в международном небе - к мирным спортивным полетам над сеткой. В эти дни все внимание поклонников белорусского спорта было приковано к Казани, где стартовал международный волейбольный сезон.

Столица Татарстана - один из мировых волейбольных центров, а с этого сезона в лидеры местной мужской и женской команд, то есть "Зенита" и "Динамо-Ак Барс", выходят волейболисты из Беларуси.

Съемочная группа "Главного эфира", отправившись в рабочую командировку, уже на месте обнаружила, что мотивы нашей страны выходят далеко за рамки волейбольной арены.

Сергей Маруденко, председатель общественной организации белорусов г. Казани "Спадчына", рассказал, что с правого берега Волги, на который в 1941 году выходил Янка Купала, открывается вид на Волгу и на Казань. Он отметил, что поэт сидел здесь на скамеечке со своей знаменитой тросточкой. И это место настолько его впечатлило, что он решил остаться здесь, в Печищах Верхнеуслонского района.

Сергей Маруденко

Там, где Волга разливается вблизи Казани в ширину, находится важное место для белорусской культуры, до которого можно добраться паромной переправой, - село Печищи, где жил в эвакуации почти год Янка Купала.

Это место он выбрал случайно, ведь тут останавливался на одну ночевку. Но остался в итоге на год, поскольку вышел утром на высокий берег Волги и увидел ее красоту.

вид на Волгу

Сергей Маруденко здесь тоже оказался по воле случая. Родился и вырос в Беларуси, но уже больше полувека живет в Казани и возглавляет организацию "Спадчына", храня в сердце родную страну.

"Попадаем на частичку нашей Родины, Беларуси. "Спасибо за память" - Александр Григорьевич Лукашенко" - написано на буклете", - сказал Сергей Маруденко.

Общество "Спадчына" в Казани делает многое для хранения белорусской культуры за рубежом, а внучка нашего героя поет на белорусском языке. Так совпало, что учится она в казанском лицее № 95, у которого есть побратим в нашем Минске.

Сергей Маруденко подарил директору лицея № 95 г. Казани Гульгенэ Багавиевой издание "Белорусское диво", поскольку лицей является побратимом белорусской гимназии.

От местного антуража, который носит белорусский колорит, окунемся в поистине волейбольную атмосферу. Казань - один из центров мирового волейбола, и там очень здорово выступают наши белорусские ребята и девчонки.

В волейбольном центре в Казани базируется одновременно 2 клуба. Мужской - казанский "Зенит", и женский - "Динамо-Ак Барс". Этим летом в Казань перебрались звезды белорусского волейбола Анна и Владислав Давыскибы, которые последние годы провели в итальянской серии А.

Владислав Давыскиба, нападающий ВК "Зенит", говорит, что для него очень важно, когда дочка находится на трибунах, это его не отвлекает от игры, а наоборот помогает очень сильно.

Главный тренер казанского "Зенита" Алексей Вербов назвал нападающего Владислава Давыскибу игроком, который читает и видит игру и защищается лучше всех в команде. По мнению тренера, где бы ни оказался Давыскиба, он везде наверху - вероятно, это его миссия. Вербов отметил, что спортсмен рано уехал в Италию, несмотря на юный возраст, и уже стал матерым игроком. Тренер надеется, что это только начало его карьеры на высочайшем уровне.

Анна Давыскиба, доигровщик ВК "Динамо-Ак Барс" (Казань):

"Новая ответственность, она другая. В Италии была одна, в России здесь сейчас другая. Все-таки тоже от клуба зависит, потому что, я говорю, это первый клуб, который хочет выиграть все всегда".

В эти несколько дней Беларусь и Татарстан стали наверняка еще ближе, и в том числе благодаря такой игре, как волейбол. Ведь громче Ани и Влада за "Динамо-Ак Барс" выступают белоруски Анастасия Светник и Татьяна Трофимова. А против казанской команды приехала играть в составе "Заречье" Надежда Столяр. Когда смотришь на такое поколение в нашем волейболе, то с особенным волнением ждешь нашего возвращения на мировую арену.

А главный тренер "Динамо-Ак Барс" Зоран Терзич, один из самых авторитетных тренеров в мире, стал обладателем очень ценного презента - шоколада "Президент". У белорусского Президента есть мерч, который создан на основе его цитаты: "Будет очень интересно: начинайте шевелиться".