От ВПК до спецназа: как выпускники военно-патриотических клубов выбирают служение Родине

Быть сильным, мужественным, надежным щитом для своей семьи, друзей, родины - тренд. Молодежь держит равнение на таких смелых ребят, как скромный парень Даниил Ковалев. Еще недавно он был выпускником военно-патриотического клуба "Рысь", а теперь уже является бойцом отдельного отряда спецназначения "Беркут" и первым из выпускников, сдавших на краповый берет.

Парень поступил в Академию МВД, и когда появилась возможность пройти отбор в спецназ, шанс не упустил.

"Я загорелся сдачей на краповый берет. Брал пример с инструкторов, бойцов-обладателей крапового берета. Придя в отряд, поставил перед собой цель - достигнуть заветного головного убора, символа мужества, доблести и чести", - отметил молодой человек.

Даниил Ковалев

Первое испытание в клубе остается в памяти навсегда. Даниил признался, что в душе была тревога, но помощь старших товарищей помогла быстро влиться.

Навыки, полученные в клубе, сегодня оттачиваются на новом уровне. Даниил - оператор дрона-разведчика. Такие секции сегодня одни из самых популярных не только среди парней. У каждого выпускника своя история и путь к успеху. За их достижением следят те, кто давал им знания в клубах. "Рысь" открыла новые возможности и для Алексея Лукьянова.

"Увидел объявление в интернете о наборе воспитанников и изъявил желание пойти. Поначалу занятия в военно-патриотическом клубе давались не совсем легко в связи с резкой сменой обстановки с гражданской на военную. Больше всего мне нравились занятия по огневой и тактической подготовке - это развивает умение думать, мыслить и быстро принимать решения. Сдача на нагрудный знак "Готов в спецназ" и на краповый берет были полны насыщенными моментами", - поделился парень.

Полевые сборы, военно-патриотическая игра "Зарница", выполнение далеко не детских заданий (освобождение заложника) - все это мечта многих мальчишек. Сын офицера Евгений Балков уже постигает азы криминалистики в Академии МВД и мечтает раскрывать громкие преступления, чтобы и его разработки когда-нибудь назвали высшей оперской математикой. А начиналось для него все тоже с "Рыси".

"Попал в "Рысь2" интересным способом. Я смотрел новости с родителями и увидел сверстников в военной форме и с оружием. Так как я сын действующего офицера, меня это очень сильно заинтересовало, поэтому засыпал родителей вопросами. Нравилось в клубе все подряд - тактическая медицина, огневая и строевая подготовка, всевозможные идеологические мероприятия, беседы, массовые и спортивные мероприятия", - рассказал Евгений.

В 2021 году на факультет внутренних войск Военной академии Республики Беларусь случился недобор, еще слышны и отголоски событий года 2020-го. Военно-патриотическое воспитание только встает на новые рельсы. Первое занятие стартовало на базе элитной части спецназа.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками:

"Мы поняли, что какой бы ни была сильная армия, любое государство, если нет должного военно-патриотического воспитания, будет уязвимым. Не только на силе и оружии держится суверенитет страны. Он держится на молодежи, ее понимании и стремлении в руках защищать Беларусь. Разрушение патриотического сознания является главным инструментом ослабления государства изнутри".

Идея была широко поддержана, а подходы к военно-патриотическому воспитанию изменены. Нужно было заинтересовать молодежь, дать возможность погрузиться в армейский быт, увидеть внутренние войска изнутри. И это получилось. В клуб уже стояла очередь, и вскоре указ Президента Беларуси Александра Лукашенко "О развитии военно-патриотических клубов" в 2022 году дал зеленый свет развитию военно-патриотического воспитания. Так, за "Рысью" в тот же год открылись "Гранит", "Отвага", стали развиваться и образовательные программы для детей по самым разным направлениям. Позже в этих клубах уже не останется свободных мест.

Совместными усилиями была проделана большая работа, заложены принципы нового в современном военно-патриотическом воспитании молодежи. Как итог, в 2026 году на факультет внутренних войск был один из самых высоких конкурсов и высоких проходных баллов. Больше половины - выпускники военно-патриотических клубов.

К слову, в 2026 году из клубов выпустили 197 воспитанников. Две трети поступили в военные вузы, и это отличный показатель.

Сегодня эти ребята заряжают своей энергией, радуют отличной спортивной формой, добрыми делами, а еще патриотизмом и желанием развивать свой мир - мир военно-патриотических клубов.

Четыре года в клубе "Гранит" - маленькая жизнь, которую с ностальгией вспоминает уже курсант факультета внутренних войск Военной академии Беларуси Арсений Азарко. Он благодарен отцу-офицеру, записавшему его на занятия. Понравились сразу рукопашный бой, стрельба, военно-полевые сборы и добрые дела, в которых тоже всегда было плечо товарища. Эти эмоции теперь в памяти.

"Военно-патриотический клуб дал мне друзей, верных товарищей, с которыми я до сих пор общаюсь, уже учась на факультете внутренних войск. Многие из них поступили в другие учебные и военные заведения. За четыре года в военно-патриотическом клубе я стал сильнее, умнее, выше, спортивнее, дисциплинированнее. Для меня это была маленькая семья, в которую я приходил два раза в неделю, занимался и усовершенствовал свои навыки", - поделился Арсений Азарко.

Выпускники ВПК имеют льготы при поступлении, но Арсений ими даже не воспользовался. Набрал 387 баллов из 400 возможных, поэтому был уверен в своих силах.

Пока боевая группа на позиции, а спецназ выполняет задачу, на прикрытии находится девушка - снайпер по имени Даша. Она в оптический прицел разглядит не только мелкие детали на кителе противника. Говорит, совладать со своим темпераментом поначалу было непросто, ведь от снайпера ждут хладнокровность и выдержки, но служить - ее мечта с детства, а когда очень хочешь и веришь, все получается.

Первый турнир по стрельбе захватил дух. Попасть точно в цель - мастерство, а прикрывать боевых товарищей - особая честь. Каково девушке служить? На этот вопрос Дарья ответила без паузы на раздумье: нет ничего сверхсложного, если уверенно идешь к цели.

Дарья Галиевская

"Мой отец хотел служить, даже пошел учиться в военную академию. Его комиссовали по здоровью, и мечта его не осуществилась. Но он верил в меня, потому что я не из робкого десятка. Мама переживала, но сомнения ушли после моих побед в военно-патриотическом клубе, когда она видела, что у меня все получается. Родители были только за. Если у тебя получается, если ты этим горишь, тебя всегда поддержат и помогут", - уверена боец отряда спецназначения "Гранит" Дарья Галиевская.

Пилот боевого дрона - это своего рода психолог. В руках девушки он может превратиться не только в дополнительные глаза разведчика, но и в боевое оружие. Опыт ведения современных боев показывает, насколько беспомощны перед дронами самые грозные машины. Марьяна Николаева - боец отряда спецназначения "Гранит", а в клуб когда-то привела ее любовь к кинологии.

В планах у девушки учиться и пополнить ряды курсантов. С первой попытки не получилось - не хватило всего одного балла. Конкурс был слишком высокий. Учиться постигать истины у лучших - в фундаменте работы. Здесь залезть в телефон желание возникает разве что сделать селфи со знаменитостью. В клубы на занятия приходят звезды спорта, в гости и на мотивационные встречи - политики, государственные деятели самых разных сфер, космонавты и общественники. Жизнь всех, кто в клубах, наполнена особым драйвом, за которым сюда хотят вернуться.

Боец отдельного отряда спецназначения "Рысь" Марья Сакун - одна из первых девчат-выпускниц ВПК, кто пришел служить по контракту. Клуб "Отвага" дал путевку в жизнь. Дальше были задачи, разведка, постижение нового и сильная любовь. Это не только о внутренних войсках. У молодой спецназовской пары уже подрастает малыш. Рому знают, похоже, все во внутренних войсках.

"В моей жизни появился не только муж и ребенок. У меня есть большая семья. Мои родители, родители мужа, но также для меня моя семья - это и мой отряд, все внутренние войска, которые мне помогают, поддерживают и которых я очень сильно люблю", - сказала Марья.

За эти пять лет они стали не только выше, сильнее и научились многому, они стали взрослыми. Каждый сделал свой шаг во взрослую жизнь. Ребята с теплотой в сердце говорят о дружной семье военно-патриотических клубов.

Что меняет в подростке военно-патриотический клуб, почему очередь в такие отряды сегодня не заканчивается. Об этом и не только узнаете в специальном репортаже.

Фото: МВД Беларуси