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"От всей души": пары элегантного возраста станцевали на Рождественском балу в Минске
В эти праздничные дни окружаем заботой и любовью и пожилых. Ведь они молоды душой, талантливы и зажигательны.
Пары элегантного возраста станцевали на Рождественском балу в Минске. Торжественная встреча состоялась на площадке Дворца детей и молодежи. Бал стал частью благотворительной акции "От всей души".
Активное участие приняла и молодежь - лицеисты Министерства внутренних дел Беларуси, а также учащиеся Минского суворовского военного училища. Неотразимы и образы участников - они продумывались и составлялись не один день. Женщины в шикарных платьях в пол, а мужчины в строгих костюмах.
Во время акции "От всей души" проводят десятки мероприятий. Поздравления с праздниками и концертные программы запланированы до 15 января.
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"От всей души": пары элегантного возраста станцевали на Рождественском балу в Минске
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