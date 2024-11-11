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"От всей души": пары элегантного возраста станцевали на Рождественском балу в Минске

В эти праздничные дни окружаем заботой и любовью и пожилых. Ведь они молоды душой, талантливы и зажигательны.

Пары элегантного возраста станцевали на Рождественском балу в Минске. Торжественная встреча состоялась на площадке Дворца детей и молодежи. Бал стал частью благотворительной акции "От всей души".

Активное участие приняла и молодежь - лицеисты Министерства внутренних дел Беларуси, а также учащиеся Минского суворовского военного училища. Неотразимы и образы участников - они продумывались и составлялись не один день. Женщины в шикарных платьях в пол, а мужчины в строгих костюмах.

Во время акции "От всей души" проводят десятки мероприятий. Поздравления с праздниками и концертные программы запланированы до 15 января.

От всей душиблаготворительная акция

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