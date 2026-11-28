Как развиваться Беларуси - смотреть на Запад или стать союзником России, каким быть белорусским Вооруженным Силам. Эти вопросы предстояло решить парламентариям в 1990-е и 2000-е годы и заложить прочную законодательную базу, чтобы претворить в жизнь задачи первого Всебелорусского народного собрания.

"Любая экономика влияет на политическую ситуацию, поэтому и то и другое надо было сделать, но каким образом? Было очень непросто. У тех, кто прописывал законы, и тех, кто определял, была одна задача - чтобы жила страна родная. Мы шли к единому и к тому, чтобы страна работала, а законы были направлены на развитие экономики", - подчеркнула член Совета Республики Национального собрания Беларуси (1996-2008 гг.) Надежда Ермакова.

Работать парламент стал над задачами, которые были поставлены Президентом Беларуси Александром Лукашенко - вопросы наращивания экспорта, продовольствия, строительства жилья. На начало 2000-х годов Республика Беларусь вышла на уровень докризисного 1990 года. С такими показателями белорусское государство оказалось первым на постсоветском пространстве.

Обе палаты парламента вместе со страной писали новейшую историю Беларуси. На депутатских плечах лежал колоссальный объем работы - экономика, собственность, суд, налоги, соцзащита, образование, медицина. В 1990-е и 2000-е годы закон становился инструментом восстановления порядка и укрепления суверенитета и независимости белорусского государства.

Анатолий Красуцкий, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси (1996-2008 гг.):

"Состоялось 12 сессий, почти 250 заседаний парламента, около 500 законопроектов было принято и 18 кодексов. Направление деятельности палаты было направлено на кодификацию законодательства. Были приняты законы, регламентирующие систему государственного устройства страны, касающиеся вопросов экономики, социальной сферы. Важно, что в соответствии с новой редакцией Конституции парламент мог рассматривать и принимать программные законы. Среди таких были законы об основных направлениях внутренней и внешней политики".

Анатолий Красуцкий

Появилась традиция и парламентских слушаний, во время которых собирались мнения самых разных экспертов по таким вызовам времени, как ликвидация последствий аварии на ЧАЭС, вопрос о применении или отмены смертной казни, необходимость реформы системы образования. Впервые была внедрена такая традиция, как вопросы правительства. Это были жизненные темы, которые интересовали белорусов. К примеру, строительство социального жилья в непростое для страны время.

Даты, которые вошли в историю Национального собрания - первая сессия Палаты представителей 27 ноября 1996 года и первый созыв Совета Республики, который открыл сессию 13 января 1997-го. В составе команды было 64 сенатора, 56 из них избраны местными советами, по 8 от каждой области и Минска, а еще 8 назначены белорусским лидером. С того момента двухпалатный парламент в единстве заработал в полную силу.

Ко второму созыву парламентариям легче не стало. Главными проблемами этого периода стали инфляция, падение рубля, дефицит валюты, острая внутриполитическая борьба на фоне парламентских выборов. Зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси (2010-2016 гг.), военный и государственный деятель Виктор Гуминский избирался в палату четыре раза. В кругу интересов были вопросы национальной безопасности. Уши заокеанских кураторов, вспомнил, торчали не только из каждого рупора оппозиции на улице, но и в парламенте.

"Самая оппозиционная была группа "Республика", которая выступала против политики Президента Александра Лукашенко, она требовала изменить избирательное законодательство и вносила смуту при принятии соответствующих законодательных актов в Палате представителей. Участники группы имели бюджет для такой работы, она работала при поддержке соответствующих структур, кто хотел внести раздор в развитие белорусского государства, хаос, неразбериху и нарушить созидательное движение вперед", - рассказал Виктор Гуминский.

Не получив поддержки парламентариев, группа распалась задолго до конца созыва, но руководителям обеих палат стоило немалых усилий достижения единства в парламенте. Помимо проплаченной оппозиции, в составе палат было много представителей бизнеса. Лоббирование интересов было очевидным, чему приходилось противостоять, ведь парламент строил законодательный фундамент для развития страны, где будет база для роста экономики, работы, зарплат и пенсий.

Миллениум, который пророчил миру перемены, белорусы встретили в Союзном государстве. Парламент был нацелен на то, чтобы договоренности лидеров заработали. Зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси (2004-2008 гг.) Сергея Заболотца, который избирался от Автозаводского округа Минска, в парламенте долго называли промышленником. Он хорошо помнит, как ставка на интеграцию с Россией и кооперацию в промышленности уже через пару лет вывела предприятия на новый уровень, а позже успехи в экономике позволил Беларуси активно заниматься социальной политикой и создавать комфорт для жизни. Но в тот момент истории гармонизацию законодательства только предстояло обеспечить.

Зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси (2012-2016 гг.) Анатолий Русецкий отметил, что тогда важно было принимать правильные решения и в союзном парламенте. Это были вопросы принятия бюджета, формирования союзных программ, их реализации, регионального сотрудничества с Россией.

Анатолий Русецкий

Это был период санкций по отношению к Беларуси, определенного негативного отношения со стороны западных партнеров. Важнейшей задачей стало формирование позитивного имиджа Беларуси в мире. Запад не воспринимал самостоятельную и независимую политику белорусского государства и навязывал демократию.

Виктор Гуминский:

"В наш адрес было много критики, а мы начали противиться и рассказывать о своей стране, людях, о том, что являемся основателями ООН, и почему, когда мы никогда ни на кого не нападали, всю жизнь себя должны защищать от варваров. Активная наступательная позиция была всегда".

Расширение НАТО на восток стало еще одним вызовом, в том числе и для парламентской дипломатии. Литва и Латвия, вступившая в альянс, фактически примкнули границу НАТО к белорусской. Вопросы обороноспособности вышли на первый план. Парламентарии активно продвигали инициативы на авторитетных международных площадках, включая ОДКБ, которая только набирала силу.

В ОБСЕ, которая не знала других слов, кроме критики, была даже создана рабочая группа по Беларуси, но усилиями парламентской дипломатии удалось нейтрализовать риторику, и вскоре Минск уже принимал международный семинар, посвященный изучению возможностей для Беларуси в рамках европейской политики соседства.

К тому времени страну уже обсуждали во всем мире. Пока государство жали санкциями, было принято решение развивать свою космическую программу и создавать собственный спутник. Он стал частью союзной программы. Была также попытка вывести его на орбиту. После неудачи скептиков было немало, но уже через пять лет БелКА начал передавать первые сигналы, закрепив за Беларусью статус космической державы. В основе этих успехов было и правовое поле для развития, созданное парламентом.

В 2008 году отголоски мирового кризиса почувствовала на себе Беларусь. Девальвация, острый дефицит валюты. Перед белорусским государством стояла задача не просто выжить, а нарастить производство и успеть занять пустые ниши на мировых рынках. В этой активной работе были задействованы все вертикали власти, но особая роль принадлежит парламентариям. Они внесли акценты в законодательную базу, а все международные встречи нацеливались на экономику.

Анатолий Русецкий:

"Кризис сначала начался за рубежом в 2008 году финансовый. В Беларуси его почувствовали с 2008-го по 2010-е годы. В 2008-м МТЗ выпустил 66 тыс. тракторов, МАЗ - 25 тыс. автомобилей. Мы выпускали более 1 млн холодильников, плавили приблизительно 2,5 млн стали. Кризис очень сильно ударил по белорусским рынкам. В этой ситуации важно было принятие решения Советом Республики с одобрения Президентов Беларуси и России по проведению Форума регионов".

Форум регионов для Совета Республики и Совета Федерации стал детищем, набравшим силы за эти годы. Совокупный экономический эффект форума оценивается без малого в 7 млрд долларов, а общая сумма заключенных коммерческих контрактов и соглашений уже превысила 22 млрд белорусских рублей.

Это практический результат парламентской дипломатии. Когда экономика уже работала стабильно и развивалась социальная сфера, у парламентариев появилась возможность продвижения идей для улучшения качества жизни, по укреплению здоровья, возрождению духовного и культурного наследия.

Как писалась история Национального собрания Беларуси, смотрите в документальном фильме "Законы для жизни. 30 лет Национальному собранию Беларуси".