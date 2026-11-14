От Захарьевской до пр. Независимости: как главная улица Минска поднималась из руин

Главные фасады города Минска - живой автограф на сувенирах, открытках, путеводителях. Проспект Независимости не просто строился, а рисовался широким мазком. Его соткали буквально заново из пепла и руин 1944 года, создавая новую триумфальную столицу.

По этим же улицам размашисто шагал лидер кубинской революции Фидель Кастро, искренне изумленный советским масштабом. Здесь же в панельную многоэтажку после смены на заводе возвращался загадочный Ли Харви Освальд, человек, чье имя вскоре содрогнет весь мир. На этих же перекрестках рифмы придумывали Якуб Колос и Янка Купала. Проспект независимости помнит политиков, гениев, безумцев и романтиков. Но обо всем по порядку.

Будь столичный проспект человеком, его бы описали как джентльмена в строгом сталинском ампире. Однако история главной улицы города начиналась вовсе не с парадных колонн, а с Захарьевской скромной артерии губернского Минска. Улица получила имя от губернатора Захария Корнеева.

Евгения Стальмахова, завотделом экспозиционно-выставочной работы Музея истории города Минска:

"Надо сказать, что само появление этой улицы в городе синхронизировалось с новой градостроительной политикой. Тогда Минск в первой половине XIX века пытались превратить в город так называемых прямых перспектив. И многие из современных наших центральных улиц сохранили эту трассировку, например, ул. Карла Маркса, ул. Ленина и наш проспект".

Если взглянуть на карту дореволюционного Минска, можно увидеть, что Захарьевская объединила всю палитру городской реальности. На одной улице лютеранская кирха соседствовала с прованским магазином, а женская гимназия - со строгой православной консисторией, буквально через дорогу была артиллерийская конюшня. Минск учился быть мультикультурным задолго до того, как это стало трендом.

"Есть план губернского города Минска, датированный 1870-ми. Город, конечно, тогда был намного меньше, чем теперь. Но это совсем иная городская реальность. Тут отсутствовали многие очень привычные нам сейчас объекты. Не было тогда еще ни Дома правительства, ни Главпочтамта, ни ГУМа", - обозначил замдиректора Национального исторического архива Беларуси Сергей Рындин.

В конце XIX века столичный лоск Минска стал результатом амбиций графа Карла Чапского - молодой мэр, миллионер с европейским дипломом и абсолютный визионер своего времени. Именно при нем город буквально вышел из сумрака. На улицах зажглись первые электрические фонари, появилась и телефонная сеть. А главная артерия города - Захарьевская - окончательно закрепила за собой статус минского Бродвея.

Но настоящий урбанистический прорыв случился, когда по рельсам застучали копыта. Минская конка, пожалуй, самый востребованный вид транспорта XIX века, который проходил по центральной улице. Билет на общественный транспорт стоил от 3 до 6 копеек, в разы дешевле извозчика. В депо Минской конки тогда насчитывалось около сотни лошадиных сил. Главная пересадочная станция кипела на пересечении улиц Захарьевской и Коломенской. Сегодня на этом месте расположены студенческий городок и Белорусский государственный педуниверситет им. М. Танка. Так что локация статус шумной и образованной не потеряла.

Ул. Захарьевская умела ловить тренды и вспышки. Именно здесь прописались первые минские фотопавильоны. Самое модное светское селфи XIX века делали у видного мастера того времени Викентия Боретти. Его студия была местным чудом инженерной мысли. Здание венчала огромная стеклянная крыша. Никакого фотошопа. Маэстро Боретти ловил чистый минский свет, чтобы увековечить лица эпохи.

В 1919 году Захарьевская превратилась в Советскую. В межвоенное десятилетие ее облик начинает стремительно меняться. Именно тогда здесь один за другим вырастают здания, которые мы сегодня знаем как шедевры конструктивизма.

Советский Союз и Минск

Сейчас каждый день от Минской ратуши в свой привычный рейс отправляется экскурсионный ретроавтобус. И это не просто транспорт, а настоящий живой символ пр. Независимости. Шесть раз в день, 365 дней в году автобус отправляется по привычному маршруту.

Это реплика знаменитого ЗИС-8. Такие тиражировались по всему Советскому Союзу еще в 1930-х годах. К слову, каркас был полностью сделан из дерева. Именно по этой причине ни одного оригинального ЗИСа до наших дней не сохранилось. К слову, и сейчас реплика сделана из дуба.

В 1920-е годы республике нужен был единый правительственный центр. Не просто административный квартал, а место, где под одной крышей разместятся все ключевые ведомства. Однако легко сказать на бумаге, но где заложить это сердце обновленного Минска? Вариантов было несколько.

Валентин Мазец, ведущий научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:

"Что касается месторасположения, то лучшим местом считали угол ул. Карла Маркса и ул. Красноармейской. На том месте, где в настоящее время начата постройка цирка. Второе место, которое предлагалось, это месторасположение Белорусского государственного музея. Но это место, ввиду необходимости сноса ценных зданий, нужно считать менее подходящим. И третье место - это угол ул. Карла Маркса и ул. Энгельса".

Решение, где именно строить главный символ власти, принимали долгие пять лет. А вот само здание, будущий шедевр конструктивизма Иосифа Лангбарда, удалось возвести всего за три года. Немыслимые сроки для объекта такого масштаба.

Город рос, архитекторы задумывались о преображении главной улицы, но мирным планам не суждено было сбыться. Свои правки в столичный фасад города внесла Великая Отечественная война. И, как ни странно, именно она предопределила современный облик проспекта.

"По официальным данным, практически 80 % жилого фонда города было уничтожено, и ул. Советская была в числе тех магистралей, которые сильно пострадали. Из чуть более 800 довоенных домов сохранилось около 60, еще 200 можно было восстановить. Но на самом деле в первые послевоенные годы рассматривался даже вопрос о том, чтобы перенести столицу в другое место, - отметила Евгения Стальмахова. - Однако было принято решение, что восстанавливать город будут на его предшествующем месте. И в Минск после войны направилась архитектурная комиссия, которая приняла стратегию развития города до принятия генерального плана в 1946 году она определяла градостроительную политику в отношении проспекта".

Каким будет этот новый город? Ответ искали на двух закрытых всесоюзных конкурсах. Ни одна из представленных градостроительных концепций не была принята в чистом виде. Проекты казались то слишком утопическими, то оторванными от реальности. Но именно в этих спорах родился компромисс. И была выработана единая политика будущей застройки центральной улицы.

Тамара Федорцова, член государственной аттестационной комиссии экскурсоводов и гидов-переводчиков:

"Уже после войны его проектировали на месте ул. Советской. Надо отдать огромный поклон талантливым архитекторам, которые проделали эту работу. Михаил Парусников и Владимир Король - два основных архитектора. Парусников нашел уникальное соотношение (один к двум) высоты зданий к ширине улицы, которое соблюдается на всем протяжении. Это настолько стало выигрышным для такой монументальности, парадности, гармонии, что это и по сегодняшний день, можно сказать, шедевр архитектуры".

Сегодня бытует мнение, что проспект строили пленные немцы. Действительно, немецкие военные пленные участвовали в разборе завалов, помогали в строительстве Государственного универсального магазина и даже здания Комитета госбезопасности. Однако народный подвиг совершил именно советский человек. Столицу поднимали народной толокой. Вдумайтесь, только за один день - 8 октября 1944 года - минчанам удалось собрать в руинах и очистить 1 млн 300 тыс. кирпичей и 1 тыс. т металла.

"Все дееспособные минчане в послевоенные годы должны были отрабатывать определенное количество часов на восстановлении города, на разборе руин, завалов. И уже к началу 1950-х годов расчистка завершилась", - обозначила Евгения Стальмахова.

Создание проспекта как главной улицы города началось при главном архитекторе Минска Юрии Егорове. Именно он продвигал идею так называемой усеченной оси. В его представлении трасса была подобна натянутому луку, а сам проспект - пущенный сквозь город стреле. Именно эта прямая линия, которая уходит в бесконечность, должна была стать символом движения в социалистическое будущее.

Послесталинское время

В ноябре 1961 года ушла сталинская эпоха, оставив после себя неподъемный идеологический багаж, от которого хрущевская оттепель требовала избавиться. Главный символ канувшего культа - 10-метровый бронзовый памятник Сталину на Центральной площади Минска.

Его демонтировали тайно всего за одну ночь с 3 на 4 ноября. Площадь оцепили войска, монумент зацепили стальными тросами и сдернули танковыми тягачами. К утру горожане увидели лишь пустой гранитный постамент.

Минск накрыла масштабная волна переименований. С фасадов главных госучреждений начали сбивать прежние названия. Так, Белорусский политехнический институт, носивший имя Сталина, в одночасье лишился упоминания вождя, начав новую главу как БПИ. Также необходимо было спешно переименовывать пр. Сталина в Ленинский. Однако с этим фрагментом связана одна интересная история.

2 ноября 1961 года Минским городским советом депутатов трудящихся было принято постановление о переименовании. Приказ, разумеется, исполнили без промедления. Но вот парадокс. Изучая пожелтевшие материалы, направленные тогда в Совет министров БССР, мы наткнулись на поразительное свидетельство: высший исполнительный орган республики документ так и не решил одобрить. Неужели дух Сталина был настолько суров, что заставил партийную номенклатуру замереть от нерешительности перед финальным росчерком пера? Это вопрос, ответ на который мы так и не узнаем.

Отстояли минский проспект и у навязчивого глянца. Дело все в том, что этот архитектурный стиляга не терпит новоделов. Здесь правила диктовала сама история. Владельцы коммерческих помещений на первых этажах не имели права вбить даже гвоздь без строгого согласования. Эстетическая цензура началась еще в 1990-е, когда Минск захлестнула волна кооперативного китча. Тогда местных предпринимателей буквально заставляли избавляться от пластиковых новоделов и агрессивных красок. В итоге Минск получил главный трофей - безупречный чистый силуэт.

Постсоветский период

В 2005 году проспект добавил в свой паспорт строчку "Независимости". Сегодня главная магистраль столицы протяженностью в 15 км - редчайший памятник градостроительного искусства и, пожалуй, самый длинный в Европе монолитный ансамбль послевоенного соцреализма. Минск едва ли не единственный мегаполис, где имперский стиль сохранился единым непрерывным фронтом застройки. Главная жемчужина этого замысла - трехкилометровый отрезок от площади независимости до ул. Козлова, потому что именно этот участок проспекта целое десятилетие удерживал позиции в предварительном списке всемирного наследия ЮНЕСКО.

За свою историю магистраль меняла название: от ул. Захарьевской до пр. Независимости. Эти километры гранита видели парады, крушение культа и миллионы человеческих судеб. Но даже без официального статуса ЮНЕСКО проспект остается главной градостроительной артерией Минска, которая определяет весь архитектурный код столицы. И усеченная ось, устремленная в будущее, до сих пор продолжает свой бег.