От 120 рублей - узнали, сколько стоит собрать ребенка в школу

Август традиционно - горячая пора подготовки ко Дню знаний. В этом году школьный звонок позовет за парты более миллиона ребят.

По поручению Президента Беларуси члены Совета Республики провели мониторинг торговых объектов по вопросам ценовой политики и ассортимента одежды для школьников. Так, в этом году отечественные производители разработали только обуви 160 моделей, а одежды - около 300. Причем выбор на любой вкус и кошелек. Что подготовили к предстоящему учебному году белорусские дизайнеры, где и сколько стоит экипировать ребенка в школу - подробности у Виктории Шарковой.

Школьный шопинг

Подбор школьной формы - задача со звездочкой, так что лучше не откладывать в долгий ящик. И как раз сейчас есть из чего выбрать. В топе этого сезона у школьников жилетки, брюки-палаццо. Рубашки как классические, так и с декоративными акцентами, пиджаки в стиле кэжуал. Только что называется, голосуй рублем.

Собирать свою первоклашку семья Заико из Михановичей приехала в столичный универмаг и не пожалела. От разнообразия моделей и фасонов разбегаются глаза. Главные критерии для родителей - это соотношение цены и качества. Например, жилет для Мирона стоит 34 рубля, пиджак - 76.





Цены приемлемые, ассортимент большой. Мы только пришли. Думаем что-нибудь подобрать. Ирина Заико, жительница г. Минска

Школьные базары

Всего около 350 школьных ярмарок проходит по стране. А некоторые торговые точки предлагают бесплатно подшить изделия по размеру и длине.

Что касается цен. Полный гардероб ученика начальных классов можно собрать от 120 до 600 белорусских рублей. Для средних классов - от 180 до 580, для старшеклассников - от 170 до 620 рублей. Про набор письменных и канцелярских принадлежностей: стоимость корзины для младших классов составит до 270 рублей. Что и за сколько покупать, зависит исключительно от предпочтений и возможностей самих родителей.

Форма школы определена, брюки, жилет, юбки тоже все заказаны. Поэтому просто присматриваем модели, возможно, какие-то девочке понравится больше, чем то, что выбрано школой. Цены все-таки больше, чем в прошлом году. Рубашки однозначно больше, причем на порядок. Брюки - не знаю, у нас был заказ, поэтому мы не смотрели в прошлом году, не ориентировались в ценах. Судя по тому, что вывешено, да, цена, конечно, не детская. Сопоставимо со взрослой одеждой. Светлана, жительница г. Минска





Что-то устраивает, что-то нет. В сравнении с прошлым годом, ассортимент , я думаю, лучше. Как мы сейчас выбираем жилетки, по жилеткам больше. Разных моделей больше стало. По качеству, в принципе, они все разные, отличаются друг от друга. Татьяна, жительница г. Червеня

Вопросы ценовой политики и ассортимента школьной формы

Доступность, ассортимент и качество товара - эти вопросы находятся в сфере особого контроля председателя Совета Республики. Как отметила Наталья Кочанова, ценовой разброс объясняется тем, что одно швейное предприятие выпускает продукцию по демократичным ценам, другое - более дорогого сегмента, а продукция третьего есть не во всех магазинах. Зачастую проблема с ассортиментом наблюдается в регионах.

Важно школьной формой обеспечить не только города крупные. Надо дойти до каждой небольшой деревеньки, где живут детки. Поэтому мы готовы тут включиться. И мы дадим поручение нашим председателям сельских советов под заказ привезти, прямо привезти по размерам школьную форму для детей, которые живут в небольших деревнях. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси