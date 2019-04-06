От 20 до 50 базовых величин грозит продавцам черемши





По словам специалистов, ущерб, к сожалению, необратимый: теряя молодые листья, луковица (основание растения) лишается питания и возможности взойти в следующем сезоне.



Черемша, как оказалось, растение довольно капризное и прекрасно чувствует себя только во влажных, затемненных широколиственных хвойных лесах. Но даже несмотря на эти непростые требования полезную пряность можно вырастить и на собственном огороде.