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От 20 до 50 базовых величин грозит продавцам черемши
По словам специалистов, ущерб, к сожалению, необратимый: теряя молодые листья, луковица (основание растения) лишается питания и возможности взойти в следующем сезоне.

Черемша, как оказалось, растение довольно капризное и прекрасно чувствует себя только во влажных, затемненных широколиственных хвойных лесах. Но даже несмотря на эти непростые требования полезную пряность можно вырастить и на собственном огороде.

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