От 8 до 13 лет лишения свободы - приговор фигурантам "сахарного дела"

Cуд огласил приговор фигурантам громкого "сахарного дела". Самый большой срок - у бывшего директора Городейского завода. Михаил Криштапович получил 13 лет лишения свободы. Экс-глава Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов осужден на 7,5 года. Также свои вердикты услышали бывшие топ-менеджеры Слуцкого, Скидельского и Жабинковского заводов - у них от 8 до 11 лет лишения свободы.



Всем десяти фигурантам дела, которое ранее расследовало КГБ, были предъявлены обвинения в получении, даче взяток, размеры которых превысили 5 миллионов 400 тысяч долларов, 1,5 миллиона евро и 27 миллионов российских рублей. Расследование длилось больше года.

