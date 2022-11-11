От американских выборов до ситуации в Европе - эксперты "Клуба редакторов" обсуждают события недели

ЦИПсО работает. Изучают облако тегов, находят болевые точки, но ничего не получается, потому что это вранье, манипуляции. И это все про деньги, это все понарошку. А здесь выходит человек на импровизированную поляну, где просто бревна принесли, газетки постелили, мы сели и на любые вопросы с ходу отвечает. Многое и не попало действительно в эфир. Но это было то, в чем мы, в первую очередь вы, журналисты, больше всего нуждались для понимания ситуации, которая есть сейчас в мире, ситуация вокруг нашей страны.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси