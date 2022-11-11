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От американских выборов до ситуации в Европе - эксперты "Клуба редакторов" обсуждают события недели
Главный арсенал XXI века и информационное оружие. Противоборство в медийном поле все жарче, поэтому цена правды все выше.
Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают самые важные события уходящей недели - от американских выборов до ситуации в Европе. Вся повестка - яркий маркер кризиса старого демократического строя Запада. Современный мир отчетливо показал, в чем сегодня информационная сила.
ЦИПсО работает. Изучают облако тегов, находят болевые точки, но ничего не получается, потому что это вранье, манипуляции. И это все про деньги, это все понарошку. А здесь выходит человек на импровизированную поляну, где просто бревна принесли, газетки постелили, мы сели и на любые вопросы с ходу отвечает. Многое и не попало действительно в эфир. Но это было то, в чем мы, в первую очередь вы, журналисты, больше всего нуждались для понимания ситуации, которая есть сейчас в мире, ситуация вокруг нашей страны.
А также как проверяют факты в ООН, настоящая история одного лозунга и границы свободы западного слова. Смотрите "Клуб редакторов" сегодня сразу после проекта "Фактор.by".
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