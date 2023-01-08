От Байдена и Меркель до Трюдо и Борреля - антология клоунады Запада в "Понятной политике"

Когда могло быть смешно, но становится только грустно. Как вели себя западные политики на мировой политической сцене. Рекордный год по абсурдным заявлениям, нелепым поступкам и комичным решениям.

От Байдена и Меркель до Трюдо и Борреля. Президенты, премьеры, дипломаты и другие персоны бомонда. Кто и как "прославился" в 2022-м. Антология клоунады - в "Понятной политике". Смотрите в понедельник после "Панорамы".