От БелАЗа до "Славянского базара" - в Беларуси проходит большой пресс-тур представителей масс-медиа стран - участниц ШОС

Мы всегда искренне открыты для своих друзей, партнеров. Большой пресс-тур представителей масс-медиа стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества проходит в эти дни в Беларуси. Интерес повышенный, ведь мы стали десятой страной - членом этой влиятельной международной структуры. Около двух десятков журналистов - телеканалы, газеты, информагенства. Все они представляют ШОС. Это наши коллеги из России, Ирана, Китая, Узбекистана, Казахстана и Узбекистана.

Сегодня гости сосредоточились на машиностроении, высоких технологиях и спорте. В маршруте - БелАЗ, Парк высоких технологий и центр парусного спорта. Беларусь глазами журналистов ШОС - в репортаже уже наших корреспондентов.

Беларусь глазами журналистов стран ШОС

"БелАЗ" - большая и мощная машина! У фразы, произнесенной на разных языках, одинаковые эмоции! Такой техникой невозможно не восхищаться. Начать знакомство и Беларусью с Белорусского автозавода - значит не просто зарядиться сильными впечатлениями, но и узнать немало актуальной информации.

Интерес к белорусским машинам большой, ведь во многих странах ШОС эти самосвалы работают в горнодобывающей промышленности. В "профильной" теме и обозреватель узбекистанской газеты "Народное слово" Юлия Логвина.

Есть хорошая новость, что планируется в Узбекистане собирать БелАЗы. На определенном уровне, это пока проект, но президенты уже договорились. В Узбекистане Беларусь знают. Много товаров, сейчас очень популярна косметика белорусская трикотаж, молочную продукцию мы знаем и любим. Юлия Логвина, обозреватель газеты "Народное слово" (Узбекистан)

Презентация возможностей

Технику БелАЗ хорошо знают в странах Шанхайской организации сотрудничества. Наши самосвалы трудятся в карьерах России, Ирана, Казахстана. При этом Белорусский автозавод делает акцент и на продвижении своих новинок.

Так, весомый эффект от участия наших машиностроителей в Новокузнецке на выставке "Уголь России и майнинг".

Мы выставили 130-тонный карьерный самосвал, который работает на сжиженном природном газе. Он вызвал фурор, мы получили Гран-при выставки, и этот образец уехал прямо потребителю. Там же мы подписали договор о продаже. Иран - один из наших приоритетов, потому что там бурно развивается горнодобывающая промышленность. Узбекистан и Казахстан - тоже наши основные потребители. Александр Насковец, генеральный конструктор ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-холдинг"





Об этой локации мирового значения можно написать сотни репортажей - и этого будет мало. Сегодня Парк высоких технологий следует новейшим трендам, в том числе и работе с искусственным интеллектом. Журналисты и здесь "подкованы". Впрочем, визит в ПВТ - эксклюзивная возможность из первых уст рассказать о белорусской сфере хай-тек.

Конечно, интересна сейчас IT-сфера - сегодня одна из самых передовых и перспективных. Айтишников везде не хватает, за них все борются, поэтому интересно, как здесь все устроено. У себя в регионе мы делаем много проектов по разным сферам деятельности. Мы много снимаем о промышленности, о культуре. Анна Пикулина, журналист ТРК "Сейм" (Россия)

В полный рост сегодня используется искусственный интеллект, и это сильно меняет рынок труда в первую очередь для программистов. Также это меняет "ландшафт" тех решений, которые применяют в промышленности, АПК и любой сфере экономики. В парке недавно появилось около 40 новых компаний. Это компании, которые работают в различных отраслевых направлениях. Кирилл Залесский, замначальника Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий

Беларусь глазами журналистов стран ШОС

Спорт, физкультура и туризм - еще одно направление, интересующее представителей медиа. И если о белорусском хоккее или легкой атлетике многие знают, то парусный спорт, скорее "терра инкогнита". Устранить информационные "пробелы" наверняка поспособствует визит в яхт-клуб на Минском море.

Моря у вас нет, и выхода даже к морю нет. И можно было бы просто: нет, так нет, нет и парусных видов спорта. А тут специально создаются условия для того, чтобы дети занимались. Я узнала к большому своему удивлению, приятному удивлению, что дети, оказывается, могут заниматься у вас бесплатно. И это ведь замечательно! Екатерина Токомбаева, корреспондент "ТВ-15" (Кыргызстан)

На этой неделе у зарубежных журналистов большая и насыщенная программа. В маршруте, к примеру, Минский тракторный завод, образовательный центр безопасности жизнедеятельности МЧС, мемориальный комплекс "Хатынь".