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От Белорусского союза женщин в состав Президиума ВНС выдвинуто два кандидата

Сейчас идет выдвижение кандидатов в состав Президиума Всебелорусского народного собрания. Два кандидата выдвинуты от Белорусского союза женщин. Одной из представительниц стала Надежда Ермакова, которая более 50 лет посвятила банковской сфере, стояла у истоков формирования женской организации и возглавляет совет старейшин БСЖ. Кроме того, она была участницей шести ВНС.

Я была приглашена на первое Всебелорусское народное собрание в 1996 году, на третьем я выступала от имени Союза женщин, на остальных собраниях я тоже участвовала. Там должны быть выдвинуты люди, которые являются патриотами нашей страны.
Надежда Ермакова, глава Совета женщин-старейшин при Белорусском союзе женщин

Вторым кандидатом в состав Президиума ВНС от Белорусского союза женщин выдвинута руководитель общественной организации Ольга Шпилевская.

Как мне кажется, основная цель у Всебелорусского народного собрания - сохранить баланс, мир, стабильность на территории нашего государства, сделать все возможное, чтобы у нас сохранялось спокойствие, чтобы народ понимал, что у нас есть фундамент в лице ВНС, которое не позволит на нашей территории никаких революций. Женщины - это всегда про мир и созидание, поэтому понятна и наша роль на ВНС.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин

По обновленной Конституции предельная численность состава Президиума составляет 15 человек. Заседания представителей будут проводиться не реже одного раза в шесть месяцев.

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