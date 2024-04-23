От Белорусского союза женщин в состав Президиума ВНС выдвинуто два кандидата

Как мне кажется, основная цель у Всебелорусского народного собрания - сохранить баланс, мир, стабильность на территории нашего государства, сделать все возможное, чтобы у нас сохранялось спокойствие, чтобы народ понимал, что у нас есть фундамент в лице ВНС, которое не позволит на нашей территории никаких революций. Женщины - это всегда про мир и созидание, поэтому понятна и наша роль на ВНС.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин