От чего зависит продовольственная безопасность Беларуси

Белорусские аграрии приступают к массовой жатве. На сегодня зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) убрано более 8%. Намолочено без малого 560 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность 36,6 центнера с гектара. Также завершается уборка озимого ячменя. Осталось убрать 7% площадей.

В каждом регионе создан штаб для решения всех организационных вопросов. Агросезон также на контроле правоохранителей и сотрудников МЧС.

Важно не допустить бесхозяйственности или простоя техники, ведь от дисциплины на местах зависит наш будущий урожай. Корреспондент АТН Илона Волынец продолжит.

Одно из сильнейших хозяйств района - "Несвижские островки". И вот первые цифры нового урожая: полторы тысячи тонн озимого ячменя уже в закромах. Из них 320 тонн добыл механизатор Юрий Манулик. Не сбиться с урожайного пути помогает спутник. Новая модель отечественного комбайна - лучший напарник.

Наш суперкомбайн, как говорится, белорусский, автопилот. Намного проще управлять комбайном, только надо следить за процессом уборки. Юрий Манулик, механизатор ОАО "Несвижские островки"

По уборочной кампании 2023 года нет таких полеглых участков, которые были в прошлом году, не было таких проливных дождей и ураганов, которые могли растения сложить, и это значительно облегчает работу механизатора и тем более уменьшает потери зерна на поле. Василий Холопица, директор ОАО "Несвижские островки"

Засуха в мае и июне не могла не отразиться на уборочной. Из-за недостатка влаги площадь зерновых сократилась более чем на 100 тысяч гектаров. Всего аграрии планируют убрать 2 миллиона 30 тысяч гектаров зерновых, колосовых и зернобобовых, а также около 400 тысяч гектаров озимого и ярового рапса.

Мы настраиваемся на то, что мы как минимум заготовим уровень прошлого года травянистых кормов для общественного поголовья, в частности, крупнорогатого скота. Порядка одного миллиона в амбарном весе мы просчитываем, скажем так, недостаток зерна. Но тем не менее у нас на сегодня имеется переходящий остаток около миллиона. Урожайность чуть-чуть будет ниже, но не надо переживать: страна будет с хлебом, страна будет с продуктами питания. Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

Несмотря на то что массовая жатва еще не началась, уже есть первые тысячники на отечественных комбайнах. Передовиков чествовали в центральном регионе. Всего в уборочной кампании задействуют 7,5 тысячи зерноуборочных машин.

Уже седьмой сезон на комбайне работаю. В этом сезоне получили новый, вроде все неплохо. С утра комбайн подготовим, почистим, часов в девять-десять выходим, обеды привозят на поле, кушаем и дальше работаем. Евгений Кукреш, старший комбайнер ОАО "Речень"

Озимый ячмень в стране убран почти на 93% площадей. Это самая скороспелая зерновая культура. На нее в свое время обратил внимание глава государства. Озимый ячмень сначала неплохо зарекомендовал себя на экспериментальных полях на малой родине Президента, затем оправдал надежды и в других регионах. Как показало время, ставка именно на эту культуру была сделана не напрасно.

"Озимому ячменю быть. Да, урожайность - это важно, но важно то, что раньше начнется уборка", - заявил Александр Лукашенко.

Президент всегда уделяет пристальное внимание аграрной отрасли: от посевной до уборочной. От работы АПК зависит продовольственная безопасность. Трудовая дисциплина не должна вызывать вопросов. Страда под контролем правоохранителей. Задействованы практически все службы ведомства. В первую очередь усилия направлены на выявление правонарушений и фактов бесхозяйственности.

С начала уборочной кампании выявлено шесть преступлений. Уголовные дела возбуждены за кражу ГСМ, присвоение крупной суммы денежных средств предприятия, взяточничество. В частности, за хищение 200 литров дизельного топлива задержан водитель одного из хозяйств Гомельщины. Задокументировано 49 мелких хищений, 86 фактов допуска к участию в дорожном движении транспортных средств, имеющих неисправность. Илья Вайтович, представитель ГУБЭП МВД Беларуси

Важно не только собрать, но и сберечь урожай. На предупреждение несчастных случаев работает МЧС. Представители ведомства уже обследовали свыше семи тысяч объектов. Это зерносушильные комплексы, склады и хранилища.

Основное внимание в данной работе уделяется соблюдению производственной и технологической дисциплины, безопасной эксплуатации сельскохозяйственной техники, готовности использования первичных средств пожаротушения и других средств. К сожалению, в этом году у нас уже зарегистрировано на объектах уборочной кампании 4 пожара. На полях уничтожено 4 гектара зерновых на корню. Денис Жуковский, замначальника управления главного управления надзора и профилактики МЧС Беларуси

Аграрии в этом году рассчитывают на неплохой урожай сахарной свеклы. Посевы по стране расширили более чем на 8 тысяч гектаров. Готовность комбинатов и задачи для переработчиков сегодня обсудили на уровне правительства. В планах уже в начале сентября выйти на первый сахар с нового урожая.

Сахарная отрасль - очень устойчивый донор в пополнении бюджета нашей страны. За прошедший год перечислено 115 млн рублей, помимо этого 29 млн рублей перечислено в национальный фонд развития нашей республики. Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси

Уровень самообеспеченности сладким продуктом сегодня порядка 150%. На мировой арене наша страна в десятке ведущих экспортеров сахара.

Поля на этой неделе насытились долгожданной влагой. Хотя такая неустойчивая погода замедляет созревание и просыхание зерна, но дожди крайне необходимы для роста кукурузы, картофеля и корнеплодов. Так что основная битва за урожай еще впереди.

C 2003 года по сегодняшний день производство сильно модернизировалось. В результате этого увеличилась производительность работ на комбинате. В сутки по Беларуси перерабатывается порядка 39 тыс. тонн свеклы. За эти годы увеличили производительность на 26 тыс. тонн. Сахарная отрасль - это устойчивый донор пополнения бюджета нашей страны. Леонид Заяц