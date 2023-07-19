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От чего зависит продовольственная безопасность Беларуси
Белорусские аграрии приступают к массовой жатве. На сегодня зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) убрано более 8%. Намолочено без малого 560 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность 36,6 центнера с гектара. Также завершается уборка озимого ячменя. Осталось убрать 7% площадей.
В каждом регионе создан штаб для решения всех организационных вопросов. Агросезон также на контроле правоохранителей и сотрудников МЧС.
Важно не допустить бесхозяйственности или простоя техники, ведь от дисциплины на местах зависит наш будущий урожай. Корреспондент АТН Илона Волынец продолжит.
Одно из сильнейших хозяйств района - "Несвижские островки". И вот первые цифры нового урожая: полторы тысячи тонн озимого ячменя уже в закромах. Из них 320 тонн добыл механизатор Юрий Манулик. Не сбиться с урожайного пути помогает спутник. Новая модель отечественного комбайна - лучший напарник.
Наш суперкомбайн, как говорится, белорусский, автопилот. Намного проще управлять комбайном, только надо следить за процессом уборки.
По уборочной кампании 2023 года нет таких полеглых участков, которые были в прошлом году, не было таких проливных дождей и ураганов, которые могли растения сложить, и это значительно облегчает работу механизатора и тем более уменьшает потери зерна на поле.
Засуха в мае и июне не могла не отразиться на уборочной. Из-за недостатка влаги площадь зерновых сократилась более чем на 100 тысяч гектаров. Всего аграрии планируют убрать 2 миллиона 30 тысяч гектаров зерновых, колосовых и зернобобовых, а также около 400 тысяч гектаров озимого и ярового рапса.
Мы настраиваемся на то, что мы как минимум заготовим уровень прошлого года травянистых кормов для общественного поголовья, в частности, крупнорогатого скота. Порядка одного миллиона в амбарном весе мы просчитываем, скажем так, недостаток зерна. Но тем не менее у нас на сегодня имеется переходящий остаток около миллиона. Урожайность чуть-чуть будет ниже, но не надо переживать: страна будет с хлебом, страна будет с продуктами питания.
Несмотря на то что массовая жатва еще не началась, уже есть первые тысячники на отечественных комбайнах. Передовиков чествовали в центральном регионе. Всего в уборочной кампании задействуют 7,5 тысячи зерноуборочных машин.
Уже седьмой сезон на комбайне работаю. В этом сезоне получили новый, вроде все неплохо. С утра комбайн подготовим, почистим, часов в девять-десять выходим, обеды привозят на поле, кушаем и дальше работаем.
Озимый ячмень в стране убран почти на 93% площадей. Это самая скороспелая зерновая культура. На нее в свое время обратил внимание глава государства. Озимый ячмень сначала неплохо зарекомендовал себя на экспериментальных полях на малой родине Президента, затем оправдал надежды и в других регионах. Как показало время, ставка именно на эту культуру была сделана не напрасно.
"Озимому ячменю быть. Да, урожайность - это важно, но важно то, что раньше начнется уборка", - заявил Александр Лукашенко.
Президент всегда уделяет пристальное внимание аграрной отрасли: от посевной до уборочной. От работы АПК зависит продовольственная безопасность. Трудовая дисциплина не должна вызывать вопросов. Страда под контролем правоохранителей. Задействованы практически все службы ведомства. В первую очередь усилия направлены на выявление правонарушений и фактов бесхозяйственности.
С начала уборочной кампании выявлено шесть преступлений. Уголовные дела возбуждены за кражу ГСМ, присвоение крупной суммы денежных средств предприятия, взяточничество. В частности, за хищение 200 литров дизельного топлива задержан водитель одного из хозяйств Гомельщины. Задокументировано 49 мелких хищений, 86 фактов допуска к участию в дорожном движении транспортных средств, имеющих неисправность.
Важно не только собрать, но и сберечь урожай. На предупреждение несчастных случаев работает МЧС. Представители ведомства уже обследовали свыше семи тысяч объектов. Это зерносушильные комплексы, склады и хранилища.
Основное внимание в данной работе уделяется соблюдению производственной и технологической дисциплины, безопасной эксплуатации сельскохозяйственной техники, готовности использования первичных средств пожаротушения и других средств. К сожалению, в этом году у нас уже зарегистрировано на объектах уборочной кампании 4 пожара. На полях уничтожено 4 гектара зерновых на корню.
Аграрии в этом году рассчитывают на неплохой урожай сахарной свеклы. Посевы по стране расширили более чем на 8 тысяч гектаров. Готовность комбинатов и задачи для переработчиков сегодня обсудили на уровне правительства. В планах уже в начале сентября выйти на первый сахар с нового урожая.
Сахарная отрасль - очень устойчивый донор в пополнении бюджета нашей страны. За прошедший год перечислено 115 млн рублей, помимо этого 29 млн рублей перечислено в национальный фонд развития нашей республики.
Уровень самообеспеченности сладким продуктом сегодня порядка 150%. На мировой арене наша страна в десятке ведущих экспортеров сахара.
Поля на этой неделе насытились долгожданной влагой. Хотя такая неустойчивая погода замедляет созревание и просыхание зерна, но дожди крайне необходимы для роста кукурузы, картофеля и корнеплодов. Так что основная битва за урожай еще впереди.
C 2003 года по сегодняшний день производство сильно модернизировалось. В результате этого увеличилась производительность работ на комбинате. В сутки по Беларуси перерабатывается порядка 39 тыс. тонн свеклы. За эти годы увеличили производительность на 26 тыс. тонн. Сахарная отрасль - это устойчивый донор пополнения бюджета нашей страны.
За первое полугодие предприятия сахарной отрасли сработали рентабельно. На комбинатах трудятся почти 3 тыс. человек. Средняя зарплата в отрасли превышает 2,2 тыс. рублей.
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