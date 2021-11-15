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Транспортный коллапс в пункте пропуска "Берестовица - Бобровники"
С белорусской стороны здесь скопилось больше 300 большегрузов. Очередь начала расти еще с субботы. При этом белорусские таможенники готовы оформлять до 500 автомобилей в сутки, а вот на сопредельной стороне принимают всего около 300. С места событий - наш корреспондент.
Вот это конец почти 20-километровой очереди в пункт пропуска "Берестовица - Бобровники" на белорусско-польской границе. Здесь скопилось порядка 300 фур. Водители сутками проводят в ожидании.
Двигаются автомобили очень медленно. Некоторые дальнобойщики стоят в очереди еще с субботы.
Как давно вы приехали сюда, сколько стоите? Приехал я в субботу в 20:00. До границы было 9 километров. Получается, уже будет двое суток. Потому что сейчас время заканчивается, остается 7 часов работы, я границу пройти не успею.
Даже отстояв очередь и въехав на территорию пункта пропуска, ожидания не заканчиваются.
На этой стоянке автомобили, которые только въехали на пункт пропуска с белорусской территории, сейчас их водители оформляют все необходимые документы. На все про все - не более получаса. Потом они выстраиваются в очередь на выезд на польскую территорию. Вот водитель уже оформился, сейчас узнаем, когда это было и сколько он ждет.
Информация Госпогранкомитета: За прошедшие выходные только один из десяти пунктов пропуска на границе с ЕС работал согласно пропускной способности. При этом белорусская сторона готова оформлять гораздо больше автомобилей, чем принимает Польша.
Об оперативности работы польских пограничных служб можно судить по этому полупустому терминалу на белорусской территории. По официальным данным, с польской территории очередь более 1 000 автомобилей. А у нас полупустой терминал. Мы готовы принять все эти автомобили, но, к сожалению, польская сторона очень медленно их оформляет.
За последние трое суток в пункте пропуска "Берестовица" мы оформили на въезд грузового автотранспорта на 15 % больше, чем предусмотрено двусторонними соглашениями. А польская сторона приняла на 40 % меньше автомобилей, что способствовало их скоплению перед пунктом пропуска на белорусско-польском направлении.
Такая же ситуация наблюдается и в других пунктах пропуска на белорусско-польской границе. Например, в "Козловичах" белорусская сторона оформила свыше трех тысяч грузовиков, а польская на въезд в сопредельный пункт пропуска всего 2,5 тысячи. Что же касается "Берестовицы", то здесь с каждым часом очередь только увеличивается. Польская сторона по-прежнему впускает на свою территорию всего несколько сотен фур в сутки, хотя белорусы готовы оформлять на выезд до 500 грузовиков. А в случае необходимости и увеличить штат сотрудников на пункте пропуска.
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