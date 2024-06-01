От эмалей до пластика - какие материалы применяют в Минске для разметки дорог

О том, что при нанесении дорожной разметки будут постепенно переходить от эмалей к пластику холодного и горячего нанесения, рассказал директор КУП "СМЭП Мингорисполкома" Вячеслав Савич, сообщает БЕЛТА.

"Ежегодно с наступлением благоприятной погоды для создания комфортных условий для участников дорожного движения, повышения привлекательности улично-дорожной сети специалисты предприятия выполняют комплекс работ по обновлению дорожной разметки. Запланированный объем на этот год составляет 350 тыс. кв.м, из них выполнено порядка 254 тыс. кв.м, что составляет более 60 %", - сказал Вячеслав Савич.

В 2024 году организация планирует значительно увеличить объемы нанесения разметки с применением высококачественных и долговечных материалов, таких как пластики холодного и горячего нанесения. "Их достоинствами являются хорошая видимость, высокая износостойкость, экономичность нанесения и устойчивость к реагентам", - рассказал Вячеслав Савич.

Прежде всего инновационные материалы для нанесения дорожной разметки будут применяться на обновленных участках дорог. "Мы полностью не отказываемся от краски, однако постоянно изучаем мировой опыт и понимаем, что будем постепенно уходить от использования эмалей и переходить на пластик", - подчеркнул он.