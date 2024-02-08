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От этнографии до современности - в Могилеве создали крупный музей-комплекс

Крупный музей-комплекс создали педагоги и учащиеся Могилевского государственного экономического профтехколледжа. Экспозиция посвящена истории Беларуси, а также самому учреждению образования, где готовят специалистов для многих отраслей, в том числе швей, операторов по обработке данных, слесарей и художников-оформителей. Всего в новом музее 26 залов. Особое место в нем занимают экспонаты, свидетельствующие о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной. Это совместный проект колледжа и прокуратуры. Среди документов - фотографии, воспоминания свидетелей и личные истории, собранные юными патриотами.

Моему прадедушке не было и 17 лет, когда он пошел на войну, стал партизаном. Специально устроился на железнуюдорогу, чтобы совершать там диверсии. Также он был проводником в климовичских лесах - там, где его родина. Мы храним эту историю в нашей семье и даже поделились некоторыми документами с музеем.
Татьяна Ястреб, учащаяся Могилевского государственного экономического профессионально-технического колледжа
В ходе расследования уголовного дела о геноциде на территории Могилевской области было допрошено более 2300 человек. Установлено 42 ранее неизвестных захоронения, изученоболее 30 тыс. уголовных дел. Эта работа обязательно будет продолжена и в нынешнем году.
Андрей Волков, заместитель прокурора Могилевской области

Главное, по мнению создателей музея-комплекса, - сохранить историческую правду и не дать переписать историю. Скоро в колледже откроют еще один зал, посвященный Могилеву. Для него создают 25 полотен с изображениями достопримечательностей прошлых столетий.

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