От этнографии до современности - в Могилеве создали крупный музей-комплекс

Моему прадедушке не было и 17 лет, когда он пошел на войну, стал партизаном. Специально устроился на железнуюдорогу, чтобы совершать там диверсии. Также он был проводником в климовичских лесах - там, где его родина. Мы храним эту историю в нашей семье и даже поделились некоторыми документами с музеем.

Татьяна Ястреб, учащаяся Могилевского государственного экономического профессионально-технического колледжа