От канцелярских товаров до школьной формы. Возле Дворца спорта открылась крупнейшая ярмарка

Подготовиться к Первому сентября и купить все сразу. Сегодня возле Дворца спорта открылась крупнейшая школьная ярмарка. Обновленный фасон, палитра, дополненный размерный ряд: почти 500 моделей одежды предлагают отечественные предприятия.

На ярмарке находится и моя коллега Юлия Хмель. Площадка у Дворца спорта стала настоящей ярмарочной площадью, где бойко идет торговля за право выглядеть самым нарядным с первого сентября и до последнего звонка. Ее уже посетили более сотни семей. Торговые ряды работают с самого утра.



Свою продукцию здесь представляют почти 40 столичных универмагов, магазинов, предприятий и индивидуальных предпринимателей

В одном месте можно купить все необходимое к Первому сентября: одежду, обувь, портфели, тетради, ручки и даже развивающие игры. Как мы заметили, самые требовательные здесь покупатели - это, конечно, девочки. Не только цвет, размер и фасон имеет значение, еще важно, чтобы наряд вышел лучше, чем у одноклассницы.







А выбор есть: отечественные предприятия подготовили новую коллекцию школьной формы. Здесь на нее скидка доходит до 25 процентов. Всего в этом сезоне Беллегпром представил более 500 моделей школьной одежды. Впервые в этом году в коллекции появились юбки плиссе из шифона. Еще одно отличие нынешней коллекции - одежда plus size. Ну, и традиционно в модельном ряду - комбинированный джемпер со вставными элементами деловой сорочки.



Здесь же развернулась уже 9-я ярмарка стоковых непродовольственных товаров