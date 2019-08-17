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От канцелярских товаров до школьной формы. Возле Дворца спорта открылась крупнейшая ярмарка
Подготовиться к Первому сентября и купить все сразу. Сегодня возле Дворца спорта открылась крупнейшая школьная ярмарка. Обновленный фасон, палитра, дополненный размерный ряд: почти 500 моделей одежды предлагают отечественные предприятия.
На ярмарке находится и моя коллега Юлия Хмель. Площадка у Дворца спорта стала настоящей ярмарочной площадью, где бойко идет торговля за право выглядеть самым нарядным с первого сентября и до последнего звонка. Ее уже посетили более сотни семей. Торговые ряды работают с самого утра.
Свою продукцию здесь представляют почти 40 столичных универмагов, магазинов, предприятий и индивидуальных предпринимателей
В одном месте можно купить все необходимое к Первому сентября: одежду, обувь, портфели, тетради, ручки и даже развивающие игры. Как мы заметили, самые требовательные здесь покупатели - это, конечно, девочки. Не только цвет, размер и фасон имеет значение, еще важно, чтобы наряд вышел лучше, чем у одноклассницы.
А выбор есть: отечественные предприятия подготовили новую коллекцию школьной формы. Здесь на нее скидка доходит до 25 процентов. Всего в этом сезоне Беллегпром представил более 500 моделей школьной одежды. Впервые в этом году в коллекции появились юбки плиссе из шифона. Еще одно отличие нынешней коллекции - одежда plus size. Ну, и традиционно в модельном ряду - комбинированный джемпер со вставными элементами деловой сорочки.
Здесь же развернулась уже 9-я ярмарка стоковых непродовольственных товаров
Это распродажа коллекций прошлых лет. Например, когда остался один размер костюма. Впрочем, если не гнаться за новинками сезона, то это отличная возможность сэкономить. Все товары с минимальной торговой надбавкой. Желающих закупиться перед учебным годом и вправду много. Одежду можно примерить сразу на месте. Кроме этого, возле Дворца спорта для детей организовали игровую зону. Поэтому скучать им из-за долгих примерок точно не придется. Здесь можно и перекусить горячей едой. Ярмарка будет работать до шести вечера. А тот, кто не успеет сегодня подобрать новый образ в школу, сможет это сделать завтра.
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