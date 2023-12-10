От холода спасались в вырытых ямах и голодали - "Урочище Борок" стало братской могилой для 27 тыс. человек

Пока кто-то пытается забыть и переписать историю, Беларусь делает все возможное, чтобы мир знал правду и имена настоящих героев. Пытаясь разрушить нашу государственность, экономику, культуру, немецкие захватчики и их пособники разрушали и сжигали деревни, убивали младенцев и женщин, удерживали людей в гетто.

Каждая белорусская семья прочувствовала боль от потери родных, имена которых удается восстановить и спустя много лет. Подробности - в репортаже Марины Романовской.

Звенящая тишина мемориального комплекса " Урочище Борок" пугает и в который раз напоминает, как хрупок мир. Там покоятся жертвы фашистского концлагеря. В архивных данных говорится, что в Глубоком размещались службы немецкого окружного комиссариата и обосновался штаб 391-й охранной дивизии. А в сентябре 1941 года на северной окраине города - в Березвечье - фашисты развернули шталаг.

Факт С 1941 года на территории Глубокского района действовал лагерь для советских военнопленных. Их содержали за колючей проволокой под открытым небом. Солдаты и офицеры умирали от голода и болезней. Оттуда людей фашисты отправляли на расстрел. "Урочище Борок" стало братской могилой для 27 тыс. человек.

Рядом с советскими солдатами покоятся и итальянцы, которые стали узниками фашистского режима после того, как в 1943-м Италия отказалась воевать на стороне Германии. Военнослужащих разбросали по концлагерям. Так, некоторые из них и оказались в Глубоком - в Березвечском концлагере.

Условия там были невыносимые: на территории в 3 га не было ни одной постройки, от холода спасались в вырытых ямах, суточный паек постоянно урезали, над людьми издевались.

Это был лагерь для инвалидов. И немцы понимали: зачем кормить людей, которых потом нельзя использовать как рабочую силу. Поэтому паек был в два раза меньше, чем в любом другом лагере. Александр Хайновский, старший научный сотрудник Глубокского историко-этнографического музея

Еще один лагерь с итальянскими военнослужащими размещался в нескольких километрах от Глубокого - в деревне Ореховно. Нацисты заставляли их строить оборонительные сооружения на подступах к городу, а также артиллерийские склады в районе деревни Лавриновка.

Когда советские войска начали операцию по освобождению белорусских земель, не эвакуируя пленных, фашисты ночью подожгли бараки. Так людей обрекли на неминуемую смерть. Италия - одна из немногих стран ЕС, которая не боится говорить о зверствах фашизма.





Их привезли, чтобы умереть здесь. Мы благодарны местным властям и всем, кто содержит этот памятник. Потому что то, что было в то время не должно повториться. Память - это единственный способ, который может помочь человечеству избежать этих страшных событий в будущем. Томазо Пьетро Маркеджани, глава миссии, временный поверенный в делах Италии в Беларуси

Пока установить имена погибших итальянцев не удалось. Но большая работа по увековечиванию памяти жертв фашизма не останавливается. Музейщики, историки, представители местной власти работают с архивами, ведут переписку с родственниками, по крупицам собирая информацию.

"Это работа на многие годы вперед. Но она не может остановиться, пока у нас есть возможность, пока у нас есть шанс найти хоть одно новое имя", - сказал научный сотрудник Глубокского историко-этнографического музея Игорь Федоров.

Личная история, связанная с мемориалом в Глубоком, есть и у семьи Сергея Письменного из Гомеля. Место захоронения своего прадеда - Федора Евремовича - он искал долго. Но не отчаивался, ведь имена погибших удается установить и спустя десятилетия. Гомельчанин знал, что прадед был ранен в бою и попал в плен под Волоколамском. Его жизненный путь закончился в Глубоком - в лагере для советских военнопленных.

Увековечить память защитника он считал делом чести. Обратился за помощью к музейщикам и местной власти. И теперь на гранитной плите мемориала "Борок" среди сотен других есть и фамилия его родственника.