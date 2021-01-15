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От коронавируса скончался создатель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский

Печальная новость пришла из России. От коронавируса скончался Борис Грачевский. Создатель и бессменный руководитель любимого многими киножурнала "Ералаш" две недели сражался с болезнью в московской больнице. Кинорежиссер ушел из жизни на 72 году. Помимо "Ералаша" он создал такие картины как "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония".

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