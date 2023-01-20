От космоса и IT до продуктов питания - проходит выставка научно-технических достижений отечественного производства

В минском БелЭкспо сегодня открылась уникальная выставка научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная". Это как раз тот случай, когда есть на что посмотреть и есть чем гордиться. Представлено более четырех сотен экспонатов. Многим нет аналогов в мире. Показать новейшие изобретения и разработки белорусских ученых и молодых специалистов - было поручение нашего Президента.

Искусственный интеллект, IT, робототехника, электротранспорт, летательные аппараты, оборона, биотехнологии, медицина, продовольствие. Словом, это нужно видеть. Самые топовые продукты и изобретения сегодня продемонстрировали главе государства. И, как стало понятно, спрос на них запредельный...

Илона Красутская о выставке, которую нельзя пропустить.

Как это устроено? Для чего эта разработка? И когда увидим в деле? Много вопросов возникает, глядя на многообразие всех этих технологичных экспонатов. Организовать такое мероприятие - идея нашего Президента. Пора белорусской науке в хорошем смысле быть нескромной и выходить в народ. Страна должна знать своих героев.

Знали ли вы про белорусские изумруды размером с грецкий орех? А про робота-бармена, который разрабатывает Академия наук? Новую линейку электроскутеров и прозрачный телевизор "Горизонт"?

Это прозрачный OLED - это послезавтрашний день. Мы работаем с технологией, это нашего производства, я бы сказал, что здесь 80 % белорусского. Юрий Предко, гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт"

В Беларуси планируют расширить производство новой вакцины от рака

Про каждую разработку и ее авторов можно снять отдельный спецреп. Просто восхищают достижения отечественной медицины. Удалось разработать вакцину от рака и специальное питание для онкобольных. Важный момент - можно тем, у кого непереносимость лактозы.

Это прорыв 2020 года. Первое, это вакцина против рака "Еленаген". Вы, наверно, про нее много слышали, закончились клинические испытания. При метастатическом платина-резистентном раке яичников получены самые лучшие результаты в мире, ни у кого даже близко ничего такого нет. А второй продукт - это лечебное питание. Этот продукт решает 2 проблемы: позволяет отказаться от закупки импортных соответствующих продуктов, а вторая проблема, которую мы решили, - использование огромного количества молочной сыворотки, которая образуется при производстве масла и сыра. Раньше она продавалась за копейки, а теперь используется для продукции такого комплексного питания, которое очень хорошо помогает нашим пациентам. Сергей Красный, замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова

Эта разработка Академии наук только на первый взгляд кажется забавой.

Взяли на себя такую амбициозную задачу - сделать самостоятельно человекоподобного робота, не покупая никакие готовые решения в России, Китае. Т.е. разрабатываем, на 3D-принтере печатаем, оснащаем различными интеллектуальными вещами. Вот одно - система технического зрения, которая позволяет ему определять возраст, настроение. Мы формируем мышечную память, чтобы он выступал в роли бармена. Понятная для всех профессия позволит его задействовать для решения каких-то бытовых интересных проблем, заменяя при этом человека. Сергей Кругликов, генеральный директор Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси

Президент посетил выставку "Беларусь интеллектуальная"

Инициатор выставки и идейный вдохновитель многих проектов, конечно, приехал поддержать разработчиков. Электротранспорт, свои беспилотники, дроны, которые даже помогают аграриям в полях, лазерные установки, тепловизоры. Многие разработки еще удивят.

"Людям надо показать эту выставку. На самом деле у нас не только для обороны и безопасности, но и для мирной жизни достаточно всего", - отметил белорусский лидер.

Белорусский ноутбук - к концу года локализация должна быть 70 %

Тот самый знаменитый отечественный ноутбук, как у Президента. Недавно поступил в массовое производство и даже обзавелся фирменным магазином в самом отечественном торговом центре - "Столица". К концу года обещают 80 модификаций и даже игровой компьютер. Да, пока локализация чуть более 30 %. Но Президент ставит задачу: к концу года чтобы было 70! Кстати, как стало известно, Александр Лукашенко отказался от "яблока". Сегодня в его рабочем кабинете во Дворце Независимости установили настольный компьютер бренда "Горизонт".

Только что прочитал жесточайшую критику (наших беглых, в основном, может быть и наши…) по поводу нашего компьютера, но тот компьютер, за что ты меня критиковал, что у меня стоит это "яблоко" на столе, Apple заменили. Сегодня же привезли твой компьютер, поставили Президенту на стол - проверят, его уже разбирают на части, потом соберут, проверят. Вот такой же компьютер, даже этот, по-моему, лучше. Вы молодцы, вы показали, что мы можем делать все. И мы сделаем это, как бы ни было сложно - мы это сделаем. Думаю, и на Западе начинают понимать, что дурью заниматься нечего, надо с белорусами сотрудничать. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Технологии искусственного интеллекта сейчас в топе разработок. Сотрудничать с нами по этому направлению заинтересованы многие страны.

Меня приглашают в Эмираты, они там серьезно занимаются искусственным интеллектом. Как ни странно, я стоял у истоков работы по искусственному интеллекту. Китайские ученые всех собрали, деньги дали, они серьезно работали. И они меня просили, чтобы я помог им работать в Беларуси. Поэтому если он у нас самый главный светила, присоединяй людей, я буду встречаться с человеком, который этим занимается и финансирует. Почему мне это понравилось? Не только потому что там 5 млрд долларов инвестиций, а они пообещали мне этот умный город создать и там сделать мощную платформу по искусственному интеллекту. Там будет университет, будет готовить людей. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Более десяти промышленных предприятий принимают участие в выставке "Беларусь интеллектуальная"

Национальная академия наук - далеко не вся наука в стране. Эта выставка - коллаборация науки и промышленности. Более десятка предприятий представлены на выставке. И есть то, что вы еще точно не видели.

Особенность этого автомобиля в том, что все компоненты электропривода белорусского производства. Электроника, управление батареей - белорусского производства. До 120 он разгоняется уже, у него потенциал достаточно большой, до 160, но пока мы его так не разгоняли. Александр Белевич, заместитель генерального директора Объединенного института машиностроения НАН Беларуси"

Не только технологии высокого полета, но и земные вещи. Отечественных фуд-новинок в последнее время очень много. Непросто вкусные, но и полезные. Как вам вот такой гибрид лимона и цитрона весом в килограмм!

Первый день работы выставки - и уже аншлаг. Глаза разбегаются. Новейшие книжные издания, археологические артефакты и изделия декоративно-прикладного искусства. Все это тоже можно посмотреть.