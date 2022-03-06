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От Майдана до наших дней: почему Киев использовали как пешку в американской шахматной партии - 7 марта в "Понятной политике"

Хочется еще раз сказать - фильтруйте информацию, сопоставляйте факты и не доверяйте ресурсам, которые уже не раз запачкались ложью и тиражированием фальшивок.

Чтобы управлять вами, работают специальные структуры: тысячи человек, огромные бюджеты. Все эти центры и технологии направлены лишь на то, чтобы спровоцировать вас на нужные эмоции. В данном случае показать Россию врагом и агрессором, а подконтрольную США Украину - исключительно жертвой.

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По большому счету одним большим фейком является и дружба Киева с Брюсселем и Вашингтоном. Сладких обещаний давали немало, но правда и реальность все равно оказались горькими.

Как Запад обманывал Украину и накачивал ненавистью к соседям. Вспомним главные факты за 8 лет. В том числе и те бравурные заявления, о которых сегодня не принято вспоминать. Что не выполнили, почему свержение власти в 2014 привело к необратимым последствиям.

От Майдана до наших дней: европейская Украина оказалась лишь сказкой, почему Киев использовали как пешку в американской шахматной партии. Хроника крутого пике завтра после "Панорамы" в "Понятной политике".


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