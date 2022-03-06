От Майдана до наших дней: почему Киев использовали как пешку в американской шахматной партии - 7 марта в "Понятной политике"

По большому счету одним большим фейком является и дружба Киева с Брюсселем и Вашингтоном. Сладких обещаний давали немало, но правда и реальность все равно оказались горькими.



Как Запад обманывал Украину и накачивал ненавистью к соседям. Вспомним главные факты за 8 лет. В том числе и те бравурные заявления, о которых сегодня не принято вспоминать. Что не выполнили, почему свержение власти в 2014 привело к необратимым последствиям.