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От местной тематики до вопросов общегосударственного уровня предстоит обсудить участникам на VI Всебелорусском народном собрании

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