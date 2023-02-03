Обновленное школьное меню и уроки правильного питания - в столичных учреждениях образования проходят информационные встречи. С учениками специалисты беседуют о здоровом рационе, а также знакомят с аппетитными новациями в столовых. В эксперименте участвует 21 школа: по 3 от каждого региона и города Минска.

Кроме того, в столице работают над проектом "Здоровый буфет". К нему подключились сразу 6 объектов. Там пересмотрели ассортимент (продукты доступны исключительно с маркировкой "для детского и школьного питания"). Коррективы также внесли в рабочий график.

Пилотный проект "Здоровый буфет", например, реализуют на базе средней школы № 209. Вместо шоколада и конфет там появились молочные коктейли и йогурты, фруктовое пюре. На витрине также пастила и зефир, фрукты, салаты, особенно популярна местная выпечка.