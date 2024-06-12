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От момента входа на территорию Беларуси до чека - как ИИ будет помогать наводить порядок в ценообразовании импортных товаров

От момента входа на территорию Беларуси до чека - как ИИ будет помогать наводить порядок в ценообразовании импортных товаров

В Беларуси научились выстраивать модели с применением искусственного интеллекта и делать прогноз на следующий год по ценам на импортные группы товаров. Об этом в программе "Экономическая среда" заявил исполнительный директор Банка развития Республики Беларусь Артем Мороз.

Он напомнил, что на совещании по развитию АПК глава государства сказал, что нужно навести порядок в ценообразовании импортных товаров. Соответственно, правительство поручило такую задачу, рассказал он. "И мы провели проект, который выполнили за 4 месяца. Что позволяет наш комплекс анализа цен? Мы способны пока еще по небольшому количеству групп товаров отследить товар от момента входа на территорию Республики Беларусь до фактически чека, который конечный пользователь пробивает у себя, т.е. всю цепочку".

Почему это важно? Безусловно, эта работа проводится в госорганах. Но когда мы говорим про 5 групп товаров, это можно сделать. Про 100 тоже можно, но сложнее. А когда мы говорим несколько тысяч групп товаров, как это отследить в режиме онлайн, как вовремя повлиять на те моменты, которые происходят внутри? Это большие данные. И замахиваясь вперед, мы уже научились выстраивать модели с применением искусственного интеллекта и делать прогноз на следующий год по ценам, которые будут вводиться на группы товаров.
Артем Мороз

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