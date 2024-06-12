От момента входа на территорию Беларуси до чека - как ИИ будет помогать наводить порядок в ценообразовании импортных товаров

Почему это важно? Безусловно, эта работа проводится в госорганах. Но когда мы говорим про 5 групп товаров, это можно сделать. Про 100 тоже можно, но сложнее. А когда мы говорим несколько тысяч групп товаров, как это отследить в режиме онлайн, как вовремя повлиять на те моменты, которые происходят внутри? Это большие данные. И замахиваясь вперед, мы уже научились выстраивать модели с применением искусственного интеллекта и делать прогноз на следующий год по ценам, которые будут вводиться на группы товаров.

Артем Мороз