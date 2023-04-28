От находящихся за рубежом граждан Беларуси в комиссию поступило свыше 60 обращений - Генпрокуратура

От находящихся за рубежом граждан Беларуси в комиссию поступило свыше 60 обращений. Об этом рассказали в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры, пишет БЕЛТА.

Такую информацию предоставили в надзорном ведомстве по итогам заседания Комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений, проходившего под председательством генпрокурора Андрея Шведа.

Как отметили в Генпрокуратуре, к этому времени по электронной почте и на Telegram-бот комиссии поступило уже более 60 обращений.

В надзорном ведомстве сообщили о принятых решениях. По рассмотренным сегодня обращениям ряд граждан проинформируют о том, что в отношении них на дату обращения в комиссию отсутствует начатый административный процесс о правонарушениях, предусматривающих взыскание в виде административного ареста, неисполненное постановление о наложении административного взыскания в виде административного ареста, а также возбужденное уголовное дело, постановления о признании подозреваемым, привлечении в качестве обвиняемого.

Других же проинформируют об их процессуальном положении по делу об административном правонарушении, уголовному делу.

В Генпрокуратуре отметили, что работа комиссии, которая направлена на поддержание гражданского согласия, реализацию конституционных прав и свобод граждан Беларуси, продолжится.