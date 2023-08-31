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От непогоды 30 августа наиболее пострадали Минская, Гродненская и Витебская области. Электроснабжение восстановлено в 909 населенных пунктах
Электроснабжение восстановлено в более чем 900 населенных пунктах страны, пострадавших из-за непогоды 30 августа. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГПО "Белэнерго".
После сильной жары в рядрегионов пришли сильные дожди с мощными порывами ветра, скорость которого доходила до 20-27 м/с. Такие неблагоприятные погодные условия вызвали 30 августа значительное количество отключений в основной и распределительной сети энергосистемы. Причиной временного отсутствия электричества стали грозовые перенапряжения, повышенная ветровая нагрузка, падение веток и деревьев, повреждение опор и обрывы проводов линий электропередачи. Наиболее пострадали Минская, Гродненская и Витебская области.
Для восстановления электроснабжения в максимально короткие сроки 30 августа специалисты оперативно приступили к работе по устранению последствий стихии: организованы оперативные переключения, аварийные обходы линий, привлечена специальная техника. В электросетевых филиалах на рабочие места вызван дополнительно оперативный и ремонтный персонал. Всего для обеспечения электроснабжения потребителей задействовано 650 человек в составе бригад и 269 единиц техники.
В целом по республике с 6:00 30 августа до 6:00 31 августа электроснабжение восстановлено в 909 населенных пунктах. По состоянию на 6:00 31 августа работы по устранению последствий стихии ведутся в 223 населенных пунктах, восстанавливается электроснабжение 5 ферм, задействованы передвижные дизель-генераторы.
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