От непогоды 30 августа наиболее пострадали Минская, Гродненская и Витебская области. Электроснабжение восстановлено в 909 населенных пунктах

Электроснабжение восстановлено в более чем 900 населенных пунктах страны, пострадавших из-за непогоды 30 августа. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГПО "Белэнерго".

После сильной жары в рядрегионов пришли сильные дожди с мощными порывами ветра, скорость которого доходила до 20-27 м/с. Такие неблагоприятные погодные условия вызвали 30 августа значительное количество отключений в основной и распределительной сети энергосистемы. Причиной временного отсутствия электричества стали грозовые перенапряжения, повышенная ветровая нагрузка, падение веток и деревьев, повреждение опор и обрывы проводов линий электропередачи. Наиболее пострадали Минская, Гродненская и Витебская области.

Для восстановления электроснабжения в максимально короткие сроки 30 августа специалисты оперативно приступили к работе по устранению последствий стихии: организованы оперативные переключения, аварийные обходы линий, привлечена специальная техника. В электросетевых филиалах на рабочие места вызван дополнительно оперативный и ремонтный персонал. Всего для обеспечения электроснабжения потребителей задействовано 650 человек в составе бригад и 269 единиц техники.