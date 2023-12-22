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От них зависит бесперебойная работа предприятий, уют и тепло в домах - День энергетика отмечают в Беларуси
От них зависит бесперебойная работа предприятий, госучреждений, а также уют и тепло в домах. В Беларуси отмечают день энергетика.
Одна из ключевых отраслей экономики сегодня вносит существенный вклад в укрепление национальной безопасности. Несмотря на внешние вызовы, энергосистема нашей страны продолжает функционировать стабильно. Большое значение уделяют вопросам импортозамещения и внедрения новых технологий. А потому Беларусь - один из лидеров в СНГ по уровню цифровизации в энергетике. Этот год исторический для отрасли и страны в целом.
Важнейшим проектом стал ввод в эксплуатацию Белорусской АЭС, сейчас станция работает в составе двух блоков. В скором времени атомная электростанция в Островце, как ожидается, будет обеспечивать 40 процентов потребностей страны в электроэнергии. В дальнейшем Минэнерго не исключает строительства второй АЭС или третьего энергоблока.
Сегодня Беларусь занимает первое место в мире по объемам добычи торфа. Лидерство держим и по объему производства брикетов. Традиционно продукция реализуется не только на внутреннем рынке, но и поставляется на экспорт.
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