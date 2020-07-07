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От оберегов до кукол-трансформеров. Народные традиции продолжают в Скирмантове
Еще одна народная традиция. Считалось, что на Купалье вся вода очищает. Девушки делали маленьких кукол, которых вместе с венками пускали на воду. Все зло должно было уйти. В Скирмантовском Доме культуры Дзержинского района учат создавать таких кукол. Наш корреспондент Лариса Гулякевич заглянула на мастер-класс по куклам-оберегам.
Здесь рождаются куклы разных типов. От оберегов до сложных, которые трансформируются в другие образы. Всех объединяет уважение и любовь к семейным ценностям, к которым мастер по куклам Людмила Ломако приучает детей с малолетства.
Самая простая - куватка. Мать клала такую куклу в детскую колыбель, чтобы отгонять злых духов. Делать их легко, поэтому уроки для самых маленьких начинаются именно с них.
Красная нить, которая обязательно присутствует в белорусском орнаменте, охраняет ворот и манжеты.
Среди кукольных героев - семейные неразлучники. Мать с детьми объединены одной неделимой рукой. А это шестиручка, которая помогает хозяйке и на стол накрыть, и дом убрать, и за детишками присмотреть. Семейная кукольная помощница могла иметь до 16 рук.
А меня впечатлили куклы-трансформеры. Эта симпатичная Баба-яга, например, превращается в гриб мухомор. А эта демонстрирует поры года по народным праздникам: весна - Масленица, лето - Троица, осень - Филипповка и зима - Коляда.
Мастер Людмила Ломако возглавляет кружок "Волшебная кукла" в Скирмантовском Доме культуры уже почти четверть столетия. Она - частый гость районных выставок.
Своими личными творческими секретами мастер делится легко. С ними и передает детям и взрослым народные традиции и пожелание семейного счастья.
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