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От образования до социального комфорта - актуальные вопросы молодежной политики обсудили на коллегии Администрации Президента
Хорошо знакомы Казахстану и наши МАЗы. Белорусская техника востребована во многих странах. На минском предприятии весомая часть коллектива - молодежь. Как раз актуальные вопросы молодежной политики обсудили сегодня на коллегии Администрации Президента. Выездное расширенное заседание прошло на базе Минского автомобильного завода. От образования и трудоустройства до заветных квадратов и социального комфорта: что еще волнует сегодня новое поколение белорусов - услышала Вероника Бута.
Выездная коллегия Администрации Президента
Тот случай, когда наука - образование - производство в единой связке. Для подготовки хорошего специалиста это крайне важно. МАЗ напрямую работает с двумя десятками вузов и ссузов страны.
Стандарты Евро-5 и Евро-6, гибридные и электромобили. Здесь готовят кадры с самыми современными компетенциями в машиностроении. Такой эталон в образовании - поручение Президента. Важно выпускать конкурентоспособных специалистов. Оттачивать свое мастерство с этого года можно сразу после занятий. Совмещать учебу и работу - предложение от руководства МАЗа, перед которым устоять сложно.
В работе с молодежью нужно уходить от формализма
У каждого поколения свое время и свои вызовы, свои проблемы и запросы. Тем не менее преемственность поколений помогает не растерять основные ценности. В Беларуси замечательная молодежь, скажет глава Администрации. Просто разговаривать с ней нужно на ее языке.
Скорректировать молодежную политику государства важно с учетом требований времени и тех вызовов, которые поступают извне. Например, сегодня все чаще говорят о патриотизме. Поколению, скажем, наших родителей вряд ли нужно объяснять, что это такое. Сегодняшнему порой стоит.
Еще из актуального - нежелание проходить службу в армии (показывают данные недавних социсследований). Сегодняшняя коллегия для того, чтобы не просто определить все болевые точки, но главное - сосредоточиться на поиске решений. Например, все больший запрос на распределение звучит от платников.
Готовы подключиться к большой стройке в составе студотрядов - в планах возведение нового автобусного завода.
Радует и то, что в приоритете не только карьера и деньги. Для них (для молодых родителей), кто еще не закончил учебу, планируют ввести новые льготы. Как вариант, бесплатное питание для детей или освобождение от платы за образование. Строительство детских садов и школ - эти вопросы тоже на карандаше.
Один из вопросов о большом автомобильном спорте. На предприятии он развивается уже десятки лет. Есть и своя команда по ралли-рейдам - "МАЗ-СПОРТавто". О ней знают без преувеличения во всем мире. Недавний грязный инцидент с отстранением Беларуси от участия в соревнованиях "Дакар-2022" ребят точно не сломит. Сегодня прозвучало предложение команде придать статус национальной. Все возможно.
Молодежь ушла в интернет
Молодежь окончательно ушла в интернет. 70 % молодых людей черпают информацию в соцсетях. Диалоговые площадки помогают быть "в моменте". Формат прямого общения как никогда важен.
Лишь 15 % молодежной аудитории используют традиционные медиа (т.е. телевидение и газеты). Озвученные цифры - повод задуматься, не пора ли создать единую информационную экосистему, активнее выходить в Instagram и TikTok. В мире идет ожесточенная битва за человеческие ресурсы, Беларусь продолжит бороться за свою молодежь.
Инвестиции в молодежь - инвестиции в будущее страны
Молодежь - один из приоритетов государства. В стране для нее делается немало. Рейтинги тому подтверждение - Беларусь в списке стран с высоким уровнем развития молодых людей: 51 место из 180 (опережаем Казахстан и Россию). Инвестировать в подрастающее поколение в нашей стране продолжат. Ведь это инвестиции в будущее страны.
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