От образования до социального комфорта - актуальные вопросы молодежной политики обсудили на коллегии Администрации Президента

Хорошо знакомы Казахстану и наши МАЗы. Белорусская техника востребована во многих странах. На минском предприятии весомая часть коллектива - молодежь. Как раз актуальные вопросы молодежной политики обсудили сегодня на коллегии Администрации Президента. Выездное расширенное заседание прошло на базе Минского автомобильного завода. От образования и трудоустройства до заветных квадратов и социального комфорта: что еще волнует сегодня новое поколение белорусов - услышала Вероника Бута.

Выездная коллегия Администрации Президента

Тот случай, когда наука - образование - производство в единой связке. Для подготовки хорошего специалиста это крайне важно. МАЗ напрямую работает с двумя десятками вузов и ссузов страны.

Стандарты Евро-5 и Евро-6, гибридные и электромобили. Здесь готовят кадры с самыми современными компетенциями в машиностроении. Такой эталон в образовании - поручение Президента. Важно выпускать конкурентоспособных специалистов. Оттачивать свое мастерство с этого года можно сразу после занятий. Совмещать учебу и работу - предложение от руководства МАЗа, перед которым устоять сложно.

В работе с молодежью нужно уходить от формализма

У каждого поколения свое время и свои вызовы, свои проблемы и запросы. Тем не менее преемственность поколений помогает не растерять основные ценности. В Беларуси замечательная молодежь, скажет глава Администрации. Просто разговаривать с ней нужно на ее языке.

Скорректировать молодежную политику государства важно с учетом требований времени и тех вызовов, которые поступают извне. Например, сегодня все чаще говорят о патриотизме. Поколению, скажем, наших родителей вряд ли нужно объяснять, что это такое. Сегодняшнему порой стоит.

Еще из актуального - нежелание проходить службу в армии (показывают данные недавних социсследований). Сегодняшняя коллегия для того, чтобы не просто определить все болевые точки, но главное - сосредоточиться на поиске решений. Например, все больший запрос на распределение звучит от платников.

Готовы подключиться к большой стройке в составе студотрядов - в планах возведение нового автобусного завода.

Радует и то, что в приоритете не только карьера и деньги. Для них (для молодых родителей), кто еще не закончил учебу, планируют ввести новые льготы. Как вариант, бесплатное питание для детей или освобождение от платы за образование. Строительство детских садов и школ - эти вопросы тоже на карандаше.





Один из вопросов о большом автомобильном спорте. На предприятии он развивается уже десятки лет. Есть и своя команда по ралли-рейдам - "МАЗ-СПОРТавто". О ней знают без преувеличения во всем мире. Недавний грязный инцидент с отстранением Беларуси от участия в соревнованиях "Дакар-2022" ребят точно не сломит. Сегодня прозвучало предложение команде придать статус национальной. Все возможно.

Молодежь ушла в интернет

Молодежь окончательно ушла в интернет. 70 % молодых людей черпают информацию в соцсетях. Диалоговые площадки помогают быть "в моменте". Формат прямого общения как никогда важен.

Лишь 15 % молодежной аудитории используют традиционные медиа (т.е. телевидение и газеты). Озвученные цифры - повод задуматься, не пора ли создать единую информационную экосистему, активнее выходить в Instagram и TikTok. В мире идет ожесточенная битва за человеческие ресурсы, Беларусь продолжит бороться за свою молодежь.

Инвестиции в молодежь - инвестиции в будущее страны