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От проблемы как накормить людей до покорения космоса - как Беларусь развивалась 30 лет под президентством Лукашенко - в проекте "Докрутим"

Сомнений в том, что именно исход президентских выборов 30 лет назад определил дальнейшую судьбу Беларуси и наше становление как сильного и независимого государства, пожалуй, нет ни у кого. И если тогда речь шла о том, как накормить людей и как жить дальше, то сегодня мы говорим о развитии страны и сохранении мира, покоряем космос и вступаем в клуб влиятельных мировых держав.

Как говорится, большое видится на расстоянии. Продолжит Катерина Круталевич (подробнее в видео).

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