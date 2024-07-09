От проблемы как накормить людей до покорения космоса - как Беларусь развивалась 30 лет под президентством Лукашенко - в проекте "Докрутим"

Сомнений в том, что именно исход президентских выборов 30 лет назад определил дальнейшую судьбу Беларуси и наше становление как сильного и независимого государства, пожалуй, нет ни у кого. И если тогда речь шла о том, как накормить людей и как жить дальше, то сегодня мы говорим о развитии страны и сохранении мира, покоряем космос и вступаем в клуб влиятельных мировых держав.